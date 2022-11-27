«Девочка моя копия»: новосибирец хочет отсудить дочь у бывшей – он считает, что ребенок его

Виктор уверен, что 10 лет от него скрывали дочь. Фото: личный архив.

42-летний новосибирец Виктор* расстался с девушкой 10 лет назад, но сейчас намерен встретиться с ней в суде. Мужчина считает, что бывшая скрыла от него, что родила дочку и даже подделала документы. Он хочет добиться признания отцовства.

У Екатерины* и Виктора разница в возрасте - 15 лет. Родные обоих жили в одной деревне, так и познакомился пара.

- Ей было 17, но выглядела старше своих лет. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Общался с ее мамой - не против ли она, чтобы мы были вместе. Все-таки разница в возрасте большая. Она махнула рукой, мол, делайте, что хотите, так мы стали жить вместе, - рассказал КП-Новосибирск Виктор.

Но через месяц, по словам мужчины, они расстались.

- Мы поехали в деревню на день рождения племянницы Кати, после праздника она решила остаться и немного погостить у родных. А потом написала мне: «Не приезжай за мной, мы не будем вместе», - говорит мужчина.

«УВИДЕЛ ФОТО В «ОДНОКЛАССНИКАХ»

Прошло 10 лет: Виктор работал на заводе, о бывшей не вспоминал. Пока случайно не наткнулся на ее фото в «Одноклассниках». На снимке Катя было со старшей дочкой.

- Я оторопел. Девочка – моя копия, очень похожа на меня! У меня мгновенно мысль появилась: «Да она моя!». Я сразу написал Кате, спросил, чей ребенок. Она в итоге призналась, что ребенок мой, - показывает переписку с Екатериной мужчина. - Но там началось из серии: ты ею не интересовался, нам не помогал и нам от тебя ничего не нужно. Но я же от ребенка не отказывался и не откажусь!

Катя пригласила Виктора в гости, познакомила с детьми: и с девочкой, которую мужчина считает и своей, и с еще одной дочкой. Но начала отказываться от своих слов.

- Стала все отрицать, показала свидетельство о рождении девочки: там указано, что она родилась в 2016 году, а если бы была моя, то родилась бы в 2012 году. Моя версия – вдруг поддельная бумага. Иначе, зачем писать, что ребенок мой? Еще она категорически отказывается от ДНК-теста, - рассказывает Виктор. - Катя в итоге вообще запретила общаться с детьми. Я с июля не видел их, переживаю. Катя живет в доме с матерью и ее сожителем, он пьет, и у них постоянно происходят драки. Если всё подтвердится и дочка действительно моя, буду отсуживать её, чтобы мой ребенок не жил в таком дурдоме.

«БЫЛА ЗАМУЖЕМ, РЕБЕНОК ОТ ДРУГОГО»

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с самой Катей, чтобы узнать – правду ли она сказала Виктору об отцовстве.

- Это не его дочка. Я была замужем, родила обоих детей от законного мужа, - сказала женщина.

- Тогда почему вы сказали Виктору, что он - отец?

- Не говорила, - уверяет Катя.

Чтобы окончательно разобраться, чью дочку растит женщина, юрист советует новосибирцу подавать заявление в суд на установление отцовства.

- Суд назначит проведение платной экспертизы: оплатить ее должен будет Виктор. Если женщина не приведет на процедуру ребенка, то Виктора автоматически признают отцом девочки. Если родство подтвердится по результатам экспертизы, то Виктору нужно быть готовы к тому, что бывшая девушка сможет потребовать алименты на ребенка. Начисляться они будут с того момента, как стали известны результаты ДНК-экспертизы. Кроме того, она вправе будет через суд назначить время, когда Виктор сможет видеться с ребенком, - объясняет Людмила Константиновна Айвар, заслуженный адвокат, председатель Общероссийского общественного движения за права женщин России. - Если родство не подтвердится, то на экспертизе вся история и закончится.

*Имена героев публикации изменены.

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