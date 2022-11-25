Пока жена рожала в роддоме, он вскрывал банкомат: но что-то же так напугало воришку?

Мигрант Сардорбек Содиков - многодетный отец. Фото: Мария НОВИКОВА

Вор-неудачник, которого в июне задержали новосибирские полицейские и бойцы СОБРА, предстал перед судом в Новосибирске. Выйти на его след оперативникам помогли записи с камер, установленных в отделении банка.

На первое заседание сожительница обвиняемого – 25-летнего мигранта Сардорбека Содикова - пришла с детьми. Всего у нее их трое. Младший появился на свет как раз в день, когда гражданского супруга женщины задержали за попытку обокрасть банкомат. На дело глава семьи пошел, когда возлюбленная была в роддоме.

- Обвиняемый заранее приготовил гвоздодер и рюкзак, а также предварительно надев себе на голову кофту, на руки резиновые перчатки пришел в офис банка, гвоздодером взломал дверь банкомата и попытался взломать дверь сейфового устройства самообслуживания, в котором находились денежные средства в сумме более трех миллионов рублей. В дельнейшем сработала охранная сигнализация и парогенератор тумана в помещении, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

Сардобек пытался ограбить банкомат в день родов у жены. Фото: стоп-кадр.

Довести пресутпление до конца 25-летний Сардорбек Содиков не смог. Мигрант испугался тумана и сбежал, бросив орудие преступления. У него дома следователи изъяли одежду и обувь, в которой он ходил на дело. В суде после того, как ему огласили обвинительное заключение, уроженец Узбекистана признался, что хотел украсть всего пятьдесят тысяч: хотел сделать ставки на сайте букмекерской компании и моментально разбогатеть.

Однако вменяют ему попытку похитить 3 миллиона 112 тысяч 670 рублей - именно такая сумма была в банкомате. Так что за покушение на кражу в особо крупном размере фигуранту грозит серьезный срок. Пока же процесс только стартовал.

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