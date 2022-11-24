Самое простое средство от коронавируса, которое есть дома у каждого: ученые удивили новым открытием

Чай с различными добавками вроде гвоздики или лаванды будет еще полезнее. Фото: Александр ГЛУЗ

Люди давно лечат простудные заболевания горячим чаем. Ученые из Новосибирска задумались, почему бы не лечить этим напитком тех, кто заразился коронавирусом? Их эксперимент показал, что черный и зеленый чай с пряными добавками может быть полезен для профилактики и лечения COVID-19.

Исследования провели ученые из Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины. Они поставили опыт: как поведет себя вирус во время инактивации (то есть во время смешивания с чаем). Его поместили в пробирку с отварами чая из пакетиков. Ученые взяли шесть вкусов: по три пакетика черного и зеленого чая с добавками. А поведение вируса сравнивали с тем, как он чувствует себя в контрольных образцах - отварах чаги (березового гриба) и иван-чая.

Ученые исследовали шесть образцов чая. Фото: Пресс-служба ФИЦ ФТМ

- При сравнении с контрольными образцами была выявлена приблизительно равная ингибирующая (снижающаяся) активность на SARS-CoV-2 четырех образцов: черного чая с добавлением травы тимьяна алтайского и гвоздики, а также с добавлением семян тмина и корня дягеля. Активность вируса снизили отвары зеленого чая с добавлением листьев перечной мяты и цветов лаванды, а также с добавлением кожуры апельсина и семян аниса, - делятся результатами ученые ФИЦ ФТМ.

Такие данные еще не были зафиксированы в других лабораториях. Ученые отметили, что в научной литературе еще не сказано о противоковидных свойствах гвоздики, цетрарии, мяты, лаванды и прочих добавок.

- На основе дополнительных результатов исследований нами оформлена заявка на патент РФ. Из Роспатента получена справка о приоритете, - комментирует ведущий научный сотрудник Института вирусологии ФИЦ ФТМ Елена Казачинская.

Вместе с этим специалисты изучают противовирусную активность более чем 70 видов растений, произрастающих в Новосибирской области и Горном Алтае.

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