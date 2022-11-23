Диабет: кто в зоне риска и как жить с таким диагнозом

Фото: www.freepik.com/free-photo/Image by drobotdean

В пресс-центре «КП» - Новосибирск» специалисты рассказали, как самостоятельно распознать диабет и что делать, когда очень хочется сладкого. Самые интересные фрагменты обсуждений - в нашем материале.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ В ПОМОЩЬ

По статистике, в Новосибирской области сахарным диабетом болеют порядка 90 тысяч человек, около 80% из них - пациенты с диабетом второго типа, инсулиннезависимым. Один из эффективных способов раннего выявления диабета - диспансеризация. В этом году ее прошли почти 450 тысяч человек, у 4,2% из них обнаружили повышенный уровень глюкозы в крови. А у 1350 человек диабет выявили впервые, они об этом заболевании даже не подозревали.

- Главный фактор роста пациентов с диабетом - нерациональное питание. Второй - низкая физическая активность, третий по значимости и распространенности - повышенный уровень артериальной гипертонии, - объяснила директор регионального центра медицинской профилактики Марина Фомичева.

Графика: Евгений ПРОКИНОВ

ПРИЕМ С ШОКОЛАДКОЙ

Врачи напоминают, что лечение диабета включает в себя обязательное изменение рациона и режима питания. Следует исключить или максимально снизить количество легкоусваиваемых углеводов: сахар, конфеты, кондитерские изделия. В магазинах мы нередко видим продукты с надписью «без добавления сахара». Но на вкус такие напитки, соки и десерты очень даже сладкие. Кому верить? Своим ощущениям или надписи на этикетке?

- На конференции в Москве Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины предоставил интересные данные. Нам показали линейку продуктов: кока-колу без сахара, печенье и другие - всего порядка 10 образцов. Когда центр провел исследования, оказалось, что в каждом из них содержится сахар. Причем и сахарозаменители - это не панацея, все больше специалистов говорят, что это неправильно. Если уж вам хочется съесть чего-то сладкого, лучше съешьте дольку горького шоколада, не запивая, смакуя, рассасывая во рту, чтобы удовлетворить свои вкусовые рецепторы. В этот момент никуда не торопитесь, представляйте, что вы в шоколадной стране и все вокруг вас из шоколада, - посоветовала Марина Фомичева. - Главное, не торопиться и не запивать. Тогда вы ощутите запах, вкус десерта - и вам будет достаточно одной дольки, а не всей плитки.

Выбирайте для себя и своей семьи по-настоящему полезные продукты от сибирского производителя. Фото: Компания «Диа-Веста»

В компании «Диа-Веста» знают, как дополнить рацион вкусными и полезными продуктами

Созданная в 1999 году учеными-микробиологами известного во всей стране и за ее пределами центра биотехнологий «Вектор» компания ставила своей целью разработку и выпуск продуктов питания и сладостей, которые будут заключать в себе доказанную пользу.

Вся продукция компании обогащена теми или иными нутриентами, оказывающими научно подтвержденное положительное воздействие на организм человека.

В ассортименте компании есть продукты на каждый день - для завтрака всей семьи, обеда и ужина, а также полезные перекусы - вкусные и при этом безопасные сладости.

Продукты здорового питания можно приобрести в магазинах популярных торговых сетей, на сайте магазина Natureda или маркетплейсах с доставкой, не выходя из дома (ООО «Кондитер», ОГРН 1095406042423, 630553, НСО, Новосибирский р-н, Новолуговской сельсовет, с. Новолуговое, ул. Советская, 9а).

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

Детский гинеколог, педиатр Елена Каримова объяснила: в группу риска заболевания диабетом попадают не только взрослые, но и дети, подростки с избыточной массой тела. Как и сколько нужно двигаться, чтобы похудеть и держать себя в форме?

- Самое полезное для сибиряка увлечение - лыжи. Катаясь на лыжах, вы задействуете все виды мышц, дышите свежим морозным воздухом и психологически расслабляетесь. Второй по пользе вид физической активности - ходьба. Как правильно ходить, чтобы получить максимум пользы? 30 минут - длится адаптация организма, это неспешная прогулка. В следующие полчаса запускается процесс жиросжигания: для этого идти нужно быстро, чтобы тело прогрелось, вы вспотели, но шли без одышки, - говорит эксперт.

Графика: Евгений ПРОКИНОВ

ПРИЗНАКИ ДИАБЕТА

Самостоятельно заподозрить у себя диабет получается не всегда. Но есть яркие признаки, указывающие на опасное заболевание. По словам кандидата медицинских наук, врача-эндокринолога Ирины Исхаковой, возможные симптомы диабета - это избыточный вес, повышенный аппетит, жажда и сухость во рту. Стоит насторожиться, если вы стали часто просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Бывает, что при прогрессирующем заболевании может начаться обратный процесс: не набор веса, а его стремительная потеря. Общие симптомы диабета - это усталость и утомляемость. Самый доступный способ узнать, есть ли у человека диабет, - сдать натощак кровь на глюкозу.

Реклама. ООО «Здоровое питание». LjN8Jxwcv