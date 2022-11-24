Выпрыгнул из багажника на ходу: в Новосибирске многодетный таксист спасся от похитителей

У Геннадия 5 детей. Фото: предоставлено семьей Пронских.

С новосибирским таксистом Геннадием приключилась невероятная история. Двое пассажиров-мигрантов приставили ему нож к горлу, связали и бросили в багажник. Водителя хотели увезти в лес, но многодетный отец развязал себе руки, сумел изнутри открыть замок и выпрыгнул на полном ходу. Даже в полиции не сразу поверили в историю-триллер, а потом поймали одного угонщика, теперь ждут экстрадиции второго нападавшего. Но для самого героя история хорошо не закончилась. Во-первых, работодатель выкатил штраф, а во-вторых, многодетную семью начали тревожить постоянными проверками из администрации.

Семья живет небогато, ее постоянно проверяет комиссия по делам несовершеннолетних. Фото: Предоставлено семьей Пронских

ГОЛЛИВУДСКИЙ СЮЖЕТ

Семья Пронских переехала в Новосибирск из села под Белокурихой в Алтайском крае 7 лет назад. Семья большая - пятеро детей. Родители - трудяги. Мама - помощник повара, отец - водитель. Первое время после переезда Геннадий работал водителем автобуса при ПАТП, а потом перешел в такси - платили больше.

Вечером 24 февраля 2022 года ему поступил заказ от дома на улице Бурденко в аэропорт Толмачево. В машину сели два молодых парня в медицинских масках, предложили перевести деньги на карту.

- Как только я остановился, мою голову прижали к подголовнику сзади, а к горлу приставили нож. Я замер, сказал: «Спокойно, парни. Все сделаю». Они сказали, что убивать меня не будут - только заберут машину, а потом иди куда хочешь. Я отвез их во двор, они связали мне руки-ноги и закрыли глаза скотчем, - рассказал КП-Новосибирск 52-летний Геннадий Пронских.

Связанного таксиста кинули в багажник другого автомобиля и повезли в никуда. Геннадий не впал в панику, а быстро обдумал все варианты.

- Я ехал в багажнике связанный и думал о детях. Пытался прикинуть: меня или выкинут в лесу, где я замерзну, или убьют. Потихоньку развязал руки, глаза и ноги. Оторвал обшивку багажника и нащупал тросик, который его открывает. Боялся, что они едут позади и заметят, как я выпрыгну, но, на счастье, никого не оказалось. Чувствовал - скорость около 60 - 70 километров в час, подумал о детях и сиганул, - описал события того вечера КП-Новосибирск Геннадий Пронских. - Мне повезло, что я служил в ВДВ.

Родители и дети не имели проблем с законом, однако семью проверяют каждую неделю. Фото: Предоставлено семьей Пронских

В армии мужчина прыгал с парашютом, это помогло. Он сгруппировался и приземлился набок, сильно ушиб локоть, но сразу вскочил и побежал во дворы. Быстро сообразил, что находится в районе улицы Мира. Нашел ближайший подъезд без домофона, постучался в одну из квартир - открыл мужчина. Геннадий рассказал ему свою историю, и тот отвез его в полицию.

- В полиции сперва не поверили - думали, я им боевик пересказал. Но вскоре приехали сотрудники ДПС, они задержали белый автомобиль Huyndai Sonata, который я арендовал для работы в такси. Дал показания следователям, это помогло задержать одного из подозреваемых, гражданина Киргизии в возрасте около 30 лет, - поделился с КП-Новосибирск Геннадий Пронских.

Второй участник похищения успел удрать за границу - его обнаружили в родном Узбекистане, на днях местная полиция должна арестовать его для экстрадиции в Новосибирск.

На работе геройство Геннадия не оценили, никто не стал разбираться в случившемся. Да и кому это делать? Работал мужчина как ИП на один из агрегаторов. Там лишь выставили штраф 9 тысяч рублей за простой машины. Ни грамот, ни общественной благодарности.

- Я штраф платить не стал, нашел другую работу. Сейчас вожу эвакуатор, - признается Геннадий.

ЗАМУЧИЛИ ПРОВЕРКАМИ ХОЛОДИЛЬНИКА

На этом необычная история таксиста не закончилась. Началась вторая глава, связанная с регулярными проверками сотрудников местной администрации из отдела попечительства.

В семье пятеро несовершеннолетних детей: 17-летняя Катя, 14-летняя Лиза, 12-летняя Вика, 10-летняя Лера и 6-летний Вова. Родители же долго не могли получить официальную прописку, поэтому пособий на детей не было. Справлялись сами. Оба родителя работают, говорят, денег хватает впритык - на съем жилья и еду с одеждой. Однако семья неудачно сняла жилье и в итоге попала на учет в местной администрации.

- Мы с семьей снимали дачный дом за 16,5 тысячи в месяц. Условия там были не ахти, а в октябре прошлого года арендодатель неожиданно решил дачу продать. У нас было две недели, чтобы съехать. Мы одни в городе, помощи ждать неоткуда, а большой оравой найти новое жилье не так просто. Поэтому решили с женой на время определить детей в центр помощи подросткам из малоимущих семей, а сами спали в машине, - продолжает отец семейства. - В итоге даже технику и вещи не успели вывезти. Через несколько дней вернулись за вещами, а там уже новые арендодатели. Все нажитое пропало, никто ничего не видел.

Дети хорошо учатся и занимаются творчеством. Фото: Предоставлено семьей Пронских

Через какое-то время супруги сняли квартиру. Детей из центра забрали, но семью взяли на карандаш. Из администрации приходят с проверками каждую неделю.

- Нас уже замучили проверками комитета по делам несовершеннолетних, комиссиями, сил никаких нет. Сегодня снова пришли - сфотографировать спальные места в очередной раз. Мы их не пустили. Постоянно снимают содержимое холодильника, хотя наши дети никогда не голодали. Даже опека говорит администрации: «Они непьющие, у них все в порядке». В этом месяце мы впервые получили пособия, раньше из-за отсутствия постоянной прописки в Новосибирске их не давали, - объяснила КП-Новосибирск Ирина Пронских, мама детей. - Мы все купим, если с ума не сойду от бесконечных проверок. Каждый месяц на комиссии звучат слова, что у нас могут забрать детей. Пожалуйста, защитите нас!

Из-за отсутствия новосибирской прописки семья получила пособия впервые за несколько лет. Фото: Предоставлено семьей Пронских

Семья Пронских попросила помощи у уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко. Редакция КП-Новосибирск будет следить за ситуацией. Также мы направили запрос в опеку с просьбой охарактеризовать семью.

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