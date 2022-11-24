«Отвернулся поговорить по телефону, а она упала»: в Новосибирске вынесли приговор за гибель женщины на стройке общежития НГТУ

Строителя не стали лишать ни свободы, ни возможности работать. Фото: Мария НОВИКОВА

Прораб отделался условным сроком за смерть на стройке общежития НГТУ. Приговор ему вынес Ленинский районный суд Новосибирска. В свой первый рабочий день пожилая женщина-маляр провалилась в шахту лифта и погибла.

На скамье подсудимых Алексей Кубарев оказался после трагического инцидента, случившегося весной этого года. 23 марта переехавшая в Новосибирск из Магадана 61-летняя Татьяна Зинякова пришла устраиваться штукатуром- маляром. Прораб показал ей шпаклевочную станцию, работу которой ей предстояло наладить, а после отвлёкся на телефонный разговор и ненадолго оставил посетительницу одну в подсобке. Когда вернулся, женщина пропала, а ее вещи остались лежать в прорабской.

- Кубарев, на которого согласно трудовому договору, приказу и должностной инструкции возложены обязанности по охране правил труда и безопасности при ведении малярных работ, не организовал, не обеспечил безопасность Зиняковой на указанном объекте, в том числе не оборудовал защитных ограждений, специальных знаков, исключающих свободный доступ к опасным участкам на объекте, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Александра Федорова.

Погибшую обнаружили на дне недостроенной заполненной водой лифтовой шахты. Прорабу инкриминировали нарушение правил безопасности при ведении строительных работ с летальным исходом. Свою вину он полностью признал и даже финансово помог родным потерпевшей перевезти ее тело в родной Магадан. У пенсионерки остались двое детей и четверо внуков.

- Она пришла проконсультировать по оборудованию, которое новое пришло, должно было запускаться. Интересный момент, что она упала-то не на рабочем месте даже на своем, к которому отношение имела. Ограждения все присутствовали, это загадка, но оправдываться я не хочу, - рассказал КП-Новосибирск подсудимый Алексей Кубарев.

Максимальное наказание, которое грозило виновнику трагедии, — 5 лет колонии. Но судья решила, что его исправление возможно без реального срока.

Опытного строителя не стали лишать ни свободы, ни возможности работать. Приговор два года условно с испытательным сроком на шесть месяцев больше. Такой исход осужденного полностью устроил:

- Я всю жизнь в стройке, поэтому было бы обидно все потерять, поэтому спасибо суду, - резюмировал он в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск.

Возведением общежития НГТУ на проспекте Маркса, 33а занимается компания «Агросервис», принадлежащая Сергею Григорьеву. За месяц до трагедии на объекте он сам попал под домашний арест по обвинению в особо крупном мошенничестве. Оперативники ФСБ уличили подрядчика в хищении 21 миллиона рублей на строительстве детского сада и ремонте подъезда в многоквартирном доме на улице Урицкого.

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