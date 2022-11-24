40-градусный мороз скует Новосибирск после новогодней оттепели

Синоптики рассказали, каким будет декабрь-2022 в Новосибирске. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Синоптики огласили прогноз погоды в Новосибирске на декабрь 2022 года. По их подсчетам, в конце месяца горожан ждет потепление.

- Погоду зимой определяет сибирский антициклон, из-за которого в отдельные дни температура может понизиться до -40 и ниже. В Новосибирской области температура ожидается около нормы, по северу области – выше нормы на 1 градус. В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха, ночью от -25…-30 до -5…-10, днем – от -17…-22 от 0…-5 градусов. Во второй декаде днем будут колебания от -9…-14 до -15…-20. В третьей декаде преобладающая температура в ночные часы -19…-24, в дневные -12…-17, в конце декады – небольшое повышение температуры до -3…-8, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.

Синоптики также отметили, что долгосрочные прогнозы корректируются каждую декаду и их оправдываемость не более 60%.

Ранее о самых рекордных холодах в Новосибирске сообщил сайт «Метеовести». По его данным, самым холодным днем станет канун католического Рождества: днем столбик термометра опустится до -34, а ночью - до -42.

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