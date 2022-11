Большой сольный концерт Риты Дакоты - теперь в новосибирской «Подземке». Фото: nsk.maximilians.ru

Первый месяц зимы дарит праздничное настроение, поэтому перед Новым годом театры и концертные залы дают лучшие представления. Афиша Новосибирска на декабрь 2022 подскажет вам, куда сходить всей семьей.

КОНЦЕРТЫ

«Пикник» (12+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 1 декабря в 19.00

О чем: Долгожданный концерт легендарной группы «Пикник» с презентацией программы «Веселый и Злой». В нее вошли музыкальные визитные карточки группы, такие как «Египтянин», «У шамана три руки», «Иероглиф», «Из мышеловки», «Фиолетово-черный» и другие. А пока «Пикник» оттачивает в музыкальной лаборатории новые песни и приглашает всех меломанов на грядущие концерты, ведь немного злости и веселья добавят в вашу жизнь незабываемых красок!

Цены билетов: 7000 руб.

Рита Дакота (16+)

Где: Лофт «Подземка» (Красный пр-т, 161)

Когда: 4 декабря в 20.00

О чем: В народе ее часто называют «новым Цоем» или «новым Высоцким», потому что строчки ее песен проникают в глубину сознания, заставляя человека меняться. Ее треки разбирают на цитаты, в честь ее песен люди сотнями бьют татуировки. Своими историями и музыкой она помогает людям прожить негативные эмоции и освободить место для всего хорошего. Но если вы ждете душных проповедей и классической музыки, то вы приятно удивитесь, когда попадете на настоящий рок-концерт мирового уровня. Пристегнитесь, мы взлетаем!

Цены билетов: 3000 - 5000 руб.

Адажио. Трибьют Лары Фабиан (6+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 16 декабря в 19.00

О чем: Никого не оставят равнодушными песни из репертуара Лары Фабиан. Их хочется слушать и слушать, наслаждаться их мелодичностью. Трогательные и проникновенные, лиричные и душевные, чувственные и откровенные, самые известные песни - Je suis malade («Мне больно»), Je t’aime («Я тебя люблю»), For always из фильма Стивена Спилберга «Искусственный интеллект», Love By Grace из сериала «Семейные узы», Meu grande amor из сериала «Клон» и другие - прозвучат в концертной программе «Адажио».

Цены билетов: 900 - 2000 руб.

«Зимний вечер в НОВАТе» (6+)

Где: НОВАТ (Красный пр-т, 36)

Когда: 30 и 31 декабря в 18.00

О чем: В программе концерта прозвучат мелодии разных композиторов от Вивальди до наших дней, песни из популярных фильмов «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «12 стульев», «Жестокий романс», «Зима в Простоквашино», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и другие праздничные музыкальные сюрпризы.

Цены билетов: 1500 - 3000 руб.

Шоу

Евгений Чебатков (16+)

Где: ККК имени Маяковского (Красный пр-т, 15)

Когда: 2 декабря в 19.00

О чем: Евгений Чебатков - яркий и харизматичный комик, чей стендап давно завоевал сердца любителей нетривиальной комедии. В завершение 2022 года Евгений представит новую программу «Не оборачивайся», в которой приведет вас к интересным мыслям, попутно заставляя много смеяться.

Цены билетов: 2200 - 4300 руб.

Легендарная команда КВН выступит в Академгородке. Фото: atomenterglobal.ru

«Камызяки» (16+)

Где: Дом ученых СО РАН (Морской пр-т, 23)

Когда: 11 декабря в 19.00

О чем: Одна из самых популярных и самая легендарная (не путать одно с другим) за все время команда покажет лучшие номера, как эфирные, так и те, которые вы увидите только на концерте. Помимо основного юмористического блока и интерактива со зрителями гостей ожидает выступление музыкального коллектива «Камызякские псы», который исполнит смешные и зажигательные композиции.

Цены билетов: 1500 - 3000 руб.

СПЕКТАКЛИ

«Тетки» позволят отдохнуть от повседневных забот. Фото: old-house.ru

«Тетки» (16+)

Где: Театр «Старый дом» (ул. Большевистская, 45)

Когда: 2 и 30 декабря в 14.30, 30 декабря в 18.00

О чем: Комедия-фарс Александра Коровкина, актера, сценариста и драматурга, автора популярных сериалов «Бедная Настя», «Неотложка», «Марш Турецкого» и других.

Сюжет комедии содержит легкую детективную ноту: две сестры мудрого возраста живут в старинном особняке, доставшемся им в наследство. Дом расположен в самом центре города и потому становится лакомым кусочком и для чиновников, и для многочисленной родни.

Цены билетов: 750 - 1500 руб.

«С любимыми не расставайтесь» (12+)

Где: Драматический театр под руководством Сергея Афанасьева (Вокзальная маг-ль, 19)

Когда: 13 декабря в 18.30, 24 декабря в 17.00

О чем: В основе сюжета слушание восьми дел о разводах. Главные герои - молодые муж и жена - поссорились из-за пустяка, но обстоятельства жизни усугубляют ссору, и она превращается в трагедию. В спектакле главными становятся не только мотивы расставания с любимыми людьми. Возможность личной свободы в обществе, поступать по своему усмотрению, рвать старые связи и начинать все сначала, ни от чего и ни от кого не зависеть - есть ли у человека право на все это?

Цены билетов: 700 - 800 руб.

«Здравствуй, папа, Новый год!» (12+)

Где: ДК «Евразия» (ул. Селезнева, 46)

Когда: 18 декабря в 19.00

О чем: Девушка Настя решила разыскать своего отца, которого никогда не видела. Все ее знания о нем ограничиваются именем и тем, что ее родители познакомились на курорте, в пансионате «Солнечный». На опубликованное в газете письмо матери откликаются сразу трое, каждый из которых искренне верит, что он и есть отец Насти. И все они приезжают к своей предполагаемой дочери 31 декабря. У жениха Насти закрадываются подозрения относительно того, не мошенничество ли все это. Нет ли здесь некого корыстного мотива?

Цены билетов: 3500 - 3900 руб.

«Щелкунчик» (0+)

Где: НОВАТ (Красный пр-т, 36)

Когда: 21 - 23, 27 - 29 декабря в 19.00, 24 - 25, 30 - 31 декабря в 13.00 и 18.00

О чем: В канун Рождества Маша получает крестный Дроссельмейер рассказывает Маше сказку о Мышином короле. Маленькая хозяйка праздника очарована Щелкунчиком. Дроссельмейер дарит куклу девочке. Ее брат, шалун и проказник Франц, пытается отобрать игрушку и случайно отрывает Щелкунчику голову. Маша в отчаянии, но Дроссельмейер быстро чинит куклу. Обрадованная девочка танцует со своим любимцем. Маша и Щелкунчик путешествуют в сказочной карете. Внезапно их атакуют летучие мыши, но Принц легко побеждает в последней схватке, открывая путь к сказочному острову.

Цены билетов: 500 - 15 000 руб.

ДЕТЯМ

«Щенки играют с Хаги-Ваги» (0+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 4 декабря в 11.00

О чем: В бухте приключений появляется новый улыбчивый герой, прибывший из города Цифры, имя его Хаги-Ваги. Команда Щенков с удовольствием принимает его к себе, вместе они готовятся к цирковому представлению, но вдруг в цирке начинают происходить таинственные события, которые мешают друзьям в подготовке. Удастся ли Щенкам спасти Хаги-Ваги, выполнив задания квеста-спасения?

Цены билетов: 700 - 1600 руб.

«Снегурочка» (6+)

Где: НОВАТ (Красный пр-т, 36)

Когда: 7 декабря в 19.00

О чем: 16 лет назад у Весны и Деда Мороза родилась дочь Снегурочка. С тех пор разгневанный Ярило-солнце дает земле слишком мало тепла и солнца - зима стала долгой и суровой, а лето - холодным и коротким. Сердце Снегурочки не как у людей, она не может любить, любовь и тепло - ее погибель. Всей душой Снегурочка тянется к людям, ей нравятся песни Леля и разговоры с ее подругой Купавой, она хочет понять человеческий мир. Но Ярило только и ждет случая зажечь в сердце девушки губительный огонь любви. Чтобы спасти свое дитя, Весна и Дед Мороз принимают решение спрятать Снегурочку среди людей.

Цены билетов: 500 - 2000 руб.

«Морозко» (0+)

Где: ДК «Евразия» (ул. Селезнева, 46)

Когда: 11 декабря

О чем: Жила-была хорошая добрая девушка Настенька, да не взлюбила ее злая мачеха; решила она вместе со своей дочерью Акулиной от падчерицы избавиться и отправила ту замерзать в зимний лес. Изменится ли конец сказки, зрители узнают, досмотрев спектакль до самого финала. А расскажут им обновленную версию «Морозко» хохмачи-весельчаки, балагуры-озорники, острословы, слова гнущие, как подковы, — самые настоящие скоморохи.

Цены билетов: 300 - 450 руб.

«Холодное сердце» (0+)

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Когда: 22 декабря в 11.00

О чем: Эльза и Анна планируют праздничный новогодний бал! Продолжение всем полюбившейся истории двух сестер, которая приключилась в канун Нового года. Распорядителем назначен Олаф, ну и как же обойтись без Кристофа и Свена! Дружная компания готовится к празднику, репетирует танцы, и начинается бал! Посреди праздника Кристоф решает преподнести своей невесте подарок, найденный во льдах... И кто бы мог подумать, что, когда Эльза случайно коснется его, начнется новое приключение!

Цены билетов: 800 - 2500 руб.

На льду любимая с детства сказка станет еще волшебнее. Фото: ice-show.ru.

«Снежная королева» (0+)

Где: Ледовый дворец «Сибирь»

Когда: 23 декабря в 19.00, 24 декабря в 14.00 и 18.00

О чем: Волшебная история Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» - это сказка для детей и взрослых о борьбе добра и зла, душевного тепла и холода, снега и метели. На льду предстанут олимпийские чемпионы по фигурному катанию: артистичный и талантливый Алексей Ягудин в роли Сказочника, Татьяна Тотьмянина в роли холодной и блистательной Снежной королевы, Максим Маринин в роли злого Тролля. Действие на льду развернется под музыку композитора Алексея Шора с постановкой триумфатора ледовой арены Ильи Авербуха.

Цены билетов: 1200 - 3500 руб.

«Птичка на счастье» (0+)

Где: Театр «Глобус» (ул. Каменская, 1)

Когда: 24 - 30 декабря в 11.00, 16.00 и 18.30

О чем: В зимнем лесу под покровом ночи за каждым деревом прячется удивительный сюрприз. Это могут быть спящий лесной житель, упавшая с ветки шишка, большой сугроб или даже сам Дедушка Мороз. Кто бы это ни был, с ним обязательно надо познакомиться. И тогда новый друг расскажет, где живет волшебная птица и как ее увидеть.

Цены билетов: 400 руб.

«Дед Мороз на дне морском» (6+)

Где: Театр «Глобус» (ул. Каменская, 1)

Когда: 24 - 30 декабря в 10.30, 13.00, 15.30, 18.00

О чем: В канун Нового года каждый из нас с нетерпением ожидает подарков от Деда Мороза. Он и елку гирляндами расцветит, и в хороводе с ребятами закружится, и праздничные фейерверки зажжет. Но разве можно было представить, что однажды волшебный дедушка прямиком из заснеженного леса угодит на дно морское? А все потому, что новогодний праздник одинаково нужен везде: и на суше, и на море, и в небесах.

Цены билетов: 400 - 900 руб.

