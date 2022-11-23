Короновирусные мыши похудели и умерли на «Векторе»

Мыши начали резко терять вес после заражения ковидом. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Ковид и не думает отступать и, кажется, с нами надолго. Ученые тоже не сдаются и разрабатывают методы, как бороться с заразой. Вакцины и лекарства надо на ком-то испытывать. Но привычные подопытные мыши были не годны для экспериментов: от природы они не болели ковидом, в клетках не хватало белка, за который мог бы «зацепиться» вирус. Тогда ученые решили чуть-чуть подправить мышиный геном. Получилось!

— Недавно молодыми учеными была создана линия мышей, которые поражаются коронавирусом. «Вектор» отрапортовал, что линия хорошая и может использоваться для вакцин и технологии, — сообщил во время международной конференции «Генофонд и селекция растений» Алексей Кочетов, академик РАН, директор Института цитологии и генетики СО РАН.

Работа была проделана большая, заняла несколько лет. С первой попытки «заразить» мышей не получилось, хотя ученые и вмешались в их геном. Вместо того, чтобы болеть, они наоборот начали поправляться – набирали килограммы и вели себя активно. Сейчас же на «Вектор» была отправлена вторая партия мышей, которая оказалась восприимчива к ковиду.

- Во второй попытке мы заменили управляющий элемент в нашей генетической конструкции, внедрили новую конструкцию в геном и в этот раз все сработало как задумывалось! Мы передали на «Вектор» 25 трансгенных мышек и 21 контрольную (обычную) мышь. У всех зараженных трансгенных мышей развилось заболевание: они начали терять вес и к шестому дню после заражения погибли. У контрольных животных никак признаков заболевания не развилось, так как обычные мыши не восприимчивы к этому вирусу, — рассказал КП-Новосибирск Нариман Баттулин, заведующий лабораторией генетики развития Института цитологии и генетики СО РАН.

Почему потребовалось редактировать ДНК мышей? Обычные лабораторные мыши нечувствительны к вирусу COVID-19. - Наша цель состояла в создании животной модели COVID-19, причем мы хотели сделать так, чтобы у животных болезнь протекала тяжело. Звучит жестко, но, к сожалению, именно на такой модели наиболее ярко проявляются защитные свойства вакцин и противовирусных препаратов. Для получения такой модели мы переносим в геном мышей ген человека, который кодирует белок, через который коронавирус проникает в клетки. У человека этот белок есть не на всех клетках, поэтому некоторые ткани страдают от коронавируса очень сильно, например, легкие, тогда как в другие клетки, например, клетки кожи, вирус почти не проникает. Чтобы сделать модель тяжелого течения болезни, мы хотели сделать так, чтобы белок человека появился на всех клетках мыши. Но с первой попытки у нас это не получилось, но со второй все удалось. Нариман Баттулин добавил, что переданные животные предназначены для проведения экспериментов. А вот разведением животных для будущих исследований будут заниматься в виварии Института цитологии и генетики СО РАН.

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