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23 ноября 2022 12:10

Короновирусные мыши похудели и умерли на «Векторе»

На «Вектор» доставили 25 трансгенных мышей, которые болеют ковидом
Зарина ШАХМЕТОВА
Мыши начали резко терять вес после заражения ковидом.

Мыши начали резко терять вес после заражения ковидом.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Ковид и не думает отступать и, кажется, с нами надолго. Ученые тоже не сдаются и разрабатывают методы, как бороться с заразой. Вакцины и лекарства надо на ком-то испытывать. Но привычные подопытные мыши были не годны для экспериментов: от природы они не болели ковидом, в клетках не хватало белка, за который мог бы «зацепиться» вирус. Тогда ученые решили чуть-чуть подправить мышиный геном. Получилось!

— Недавно молодыми учеными была создана линия мышей, которые поражаются коронавирусом. «Вектор» отрапортовал, что линия хорошая и может использоваться для вакцин и технологии, — сообщил во время международной конференции «Генофонд и селекция растений» Алексей Кочетов, академик РАН, директор Института цитологии и генетики СО РАН.

Работа была проделана большая, заняла несколько лет. С первой попытки «заразить» мышей не получилось, хотя ученые и вмешались в их геном. Вместо того, чтобы болеть, они наоборот начали поправляться – набирали килограммы и вели себя активно. Сейчас же на «Вектор» была отправлена вторая партия мышей, которая оказалась восприимчива к ковиду.

- Во второй попытке мы заменили управляющий элемент в нашей генетической конструкции, внедрили новую конструкцию в геном и в этот раз все сработало как задумывалось! Мы передали на «Вектор» 25 трансгенных мышек и 21 контрольную (обычную) мышь. У всех зараженных трансгенных мышей развилось заболевание: они начали терять вес и к шестому дню после заражения погибли. У контрольных животных никак признаков заболевания не развилось, так как обычные мыши не восприимчивы к этому вирусу, — рассказал КП-Новосибирск Нариман Баттулин, заведующий лабораторией генетики развития Института цитологии и генетики СО РАН.

Почему потребовалось редактировать ДНК мышей? Обычные лабораторные мыши нечувствительны к вирусу COVID-19. - Наша цель состояла в создании животной модели COVID-19, причем мы хотели сделать так, чтобы у животных болезнь протекала тяжело. Звучит жестко, но, к сожалению, именно на такой модели наиболее ярко проявляются защитные свойства вакцин и противовирусных препаратов. Для получения такой модели мы переносим в геном мышей ген человека, который кодирует белок, через который коронавирус проникает в клетки. У человека этот белок есть не на всех клетках, поэтому некоторые ткани страдают от коронавируса очень сильно, например, легкие, тогда как в другие клетки, например, клетки кожи, вирус почти не проникает. Чтобы сделать модель тяжелого течения болезни, мы хотели сделать так, чтобы белок человека появился на всех клетках мыши. Но с первой попытки у нас это не получилось, но со второй все удалось. Нариман Баттулин добавил, что переданные животные предназначены для проведения экспериментов. А вот разведением животных для будущих исследований будут заниматься в виварии Института цитологии и генетики СО РАН.

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