«Где я возьму такие деньги?»: приют «Бумеранг добра» оказался на грани исчезновения из-за долгов больше полмиллиона рублей

Ольга больше беспокоится за судьбу животных, чем за исполнение требований приставов. Фото: предоставлено Ольгой Ивановой.

Новосибирский приют «Бумеранг добра» в Калининском районе оказался на грани разорения. Причиной этому стала большая задолженность директора приюта Ольги Ивановой. Приставам она задолжала более полумиллиона рублей. Хозяйке приюта грозит уголовное дело, а животные могу вот-вот оказаться на улице.

- Нашему приюту сейчас очень тяжело. Еще с начала пандемии наши финансы сократились, многие волонтеры потеряли работу. А с началом СВО большая их часть начала помогать животным на Донбассе, подкосили нас и санкции. Я попыталась привлечь внимание больших организаций, найти спонсоров, но ни от кого нет ответа. Зарплата волонтеров раньше была около 30 тысяч в месяц. Задолженность по зарплате будет около 500 тысяч рублей, не считая долгов по коммуналке и ветеринарам. Хотя еще какие-то гроши, по 5 тысяч в месяц, волонтерам раздаем. Они не хотят уходить, боятся бросить животных, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Иванова.

Приют оказался в ловушке, ведь кроме уменьшившихся пожертвований прибавляются и долги. Хозяйка «Бумеранга добра» рассказала, что с 2015 года из-за жалоб местных жителей на круглосуточный лай собак пришла ветеринарная организация, выявила много нарушений и оштрафовала. Подобное повторялось по 2-3 раза в год, штрафы росли. В итоге в 2020 году суд выселил приют с участка в Калининском районе.

За неисполнение приговора суда хозяйке «Бумеранга добра» грозит уголовное дело по статье 315 УК РФ. Фото: предоставлено Ольгой Ивановой.

- С помощью мэрии нам нашли новый участок в Первомайском районе. Но за одну его аренду придется платить 140 тысяч в месяц, это самая маленькая цена. А где мы возьмем такие деньги? Ведь мы существуем только на пожертвования людей и на зарплату с основной работы. С 2020 года я пишу письма, хожу по администрациям, обращаюсь к депутатам, чтобы нашли новую территорию. Я просила безвозмездную аренду, но ответили, что тогда надо устраивать аукцион. Из-за того, что я не могу выполнить предписание суда и съехать с животными на новое место, судебные приставы постоянно штрафуют. Штрафов накопилось уже 200 тысяч, - говорит Ольга.

Но требования приставов женщина не хочет исполнять: говорит, ей важнее судьба животных и долг перед волонтерами. Хотя на одном из последних приёмов у судебного пристава Ольга Иванова узнала, что против неё хотят возбудить уголовное дело за то, что она не исполняет решение суда и не освобождает территорию.

- Я обещала раздать ребятам долги из семейного бюджета до Нового года. Просто придется квартиру продавать, - сетует Ольга. – Кто-то считает, что я нарушаю закон «Об ответственном обращении с животными». Но что будет с этими собаками, когда они окажутся на улице, не волнует никого.

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