Госдума утвердила новый бюджет во втором чтении с поправками ЕР

Андрей Панферов назвал бюджет-2023 социально-направленным. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России», федеральный бюджет на 2023-2025 годы с поправками «Единой России» принят во втором, основном, чтении. Он предусматривает увеличение финансирования социальной сферы на триллион рублей. В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с детьми.

- Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Оно будет начислено в зависимости от имущественного положения семьи - либо 50%, либо 75%, либо 100% от величины прожиточного минимума, - отметил координатор направления «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции Андрей Исаев.

Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12% будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал.

- За первого ребенка он составит 590 тыс. рублей, за второго, в том случае, если за первого не получала мама, 780 тыс. рублей. Одним словом, все социальные обязательства России будут выполнены в полном объёме. А по некоторым статьям, например, поддержка семей с детьми, они даже возрастают», - подчеркнул Андрей Исаев.

По инициативе «Единой России» дополнительно 2,5 млрд рублей направят на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; 1,4 млрд на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюсом 450 млн рублей пойдут на программу развития молодёжного предпринимательства; 250 млн рублей - на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание «Единая Россия» уделяет теме занятости. Ко второму чтению по инициативе партии ещё 2,7 млрд рублей заложено в бюджет на это направление, в том числе - модернизацию центров занятости в 17 регионах страны.

Растут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 трлн рублей.

По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Новосибирской области, руководителя фракции «Единая Россия», заместителя секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрея Панфёрова, бюджет-2023 - социально-направленный.

- На социальные обязательства в Новосибирской области заложено более 50 млрд рублей, они выполняются полностью, хотя экономическая ситуация и в стране в целом, и в регионе оставляет желать много лучшего. В бюджете 2023-го года более трети ресурсов передаются в распоряжение органов местного самоуправления. Особенность будущего года также состоит в том, что двум бездотационным территориям - Новосибирску и Новосибирскому району - на выполнение задач по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы: предусматривается оказание финансовой поддержки. Ранее депутаты комитета Заксобрания по соцполитике также рассмотрели проект закона об индексации соцвыплат, в котором вносятся изменения, связанные с увеличением размера отдельных мер соцподдержки. Так со следующего года на 10% предлагается увеличить пособия молодым семьям при рождении ребёнка, на организацию поездок к местам боевых действий в период Великой Отечественной войны участникам ВОВ 1941-1945 годов и выплаты близким родственникам погибших участников войны на организацию поездок к местам их захоронения, - перечислил Андрей Панфёров.