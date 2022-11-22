«Розовая ленточка» - для жителей Ленинского района

Лилия Гончарова подчеркивает: забота о здоровье очень важна. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Юго-Западный жилмассив - один из самых больших в Ленинском районе. И конечно, у многих жителей зачастую нет времени в будни прийти на прием к врачу. Благодаря акции «Розовая ленточка», которую организовали депутаты Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин и Лилия Гончарова, у сибиряков появилась отличная возможность проверить свое здоровье и получить консультации медиков. Как прошла акция в поликлинике № 24 на улице Связистов - в нашем материале.

В ВЫХОДНОЙ И БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

С утра на первом этаже поликлиники пациентов встречали помощники депутатов и члены организации ТОС - направляли к врачам пациентов, записавшихся на медосмотр. Одной из посетительниц стала пенсионерка Людмила Михайловна - она участвовала в самой первой акции, состоявшейся еще в 2005 году. Сегодня женщине 79 лет, и она не пропускает ни одного медосмотра.

- Благодаря этой акции я живу. Пришла, проверилась, у меня обнаружили признаки заболевания, направили на дополнительное обследование, пролечили, и с тех пор я постоянно участвую в «Розовой ленточке». Был только перерыв в пандемию. Сегодня привела мужа - мужчин в этом году тоже проверяют. Он уже перенес операцию в связи с онкологией, так что лишняя проверка не помешает. Обязательно будем ходить и дальше, - рассказала женщина.

Надежда Ивановна Лютина - еще одна постоянная участница «Розовой ленточки».

- Мне 73 года. На первую в своей жизни акцию я пришла по приглашению наших депутатов. Они очень внимательные, делают все вместе, очень сплоченные. Никогда не отказывалась от участия. Люди доброе дело делают, а мы будем дома сидеть? С возрастом и болячки накапливаются, надо проверяться. Акции очень хорошо организованы. Нас разводят по времени, по кабинетам, чтобы не было очередей, чтобы все было удобно. И врачи нас всегда принимают с улыбкой, как желанных гостей. На этой акции для меня было очень важно попасть не только к онкологу, но и к дерматологу. Сдала все анализы, все у меня хорошо, и я сегодня ухожу домой со спокойной душой. Спасибо большое и депутатам, и врачам, - не жалеет слов благодарности Надежда Ивановна.

Андрей Аникин сам прошел обследование. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

ПРОФИЛАКТИКА - ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Лилия Гончарова и Андрей Аникин отмечают растущее количество участников акции и готовы организовывать мероприятие чаще. Людям это необходимо, и депутаты готовы помочь.

- На территории поликлиники в Юго-Западном акция проходит в пятый раз. Активность жителей очень высокая - заметно выше, чем в других локациях. Число участников нередко превышает число записавшихся предварительно, которых было больше 200 человек. Люди идут и вне записи, мы всех обязательно принимаем. Приходит много женщин в трудоспособном и раннем пенсионном возрасте, до 70 лет. Обычно на акции работает онколог-маммолог, который в случае обнаружения признаков заболевания сразу дает направление на УЗИ и маммографию. Сегодня принимает также онкодерматовенеролог. Для женщин организована флюорография. Мужчин консультирует уролог. Они могут сдать кровь на ПСА, - перечисляет возможности для пациентов депутат Лилия Гончарова.

Среди записавшихся на акцию мужчин был и сам депутат Андрей Аникин. Он уверен: для мужчин очень важен личный пример депутата. Обследоваться наши мужчины не спешат.

- На эту акцию записалось много желающих: 205 женщин и 28 мужчин. Не ожидали, что мужчины охотно пойдут на обследование, но я был приятно удивлен их активностью. Приходят разные по возрасту: и пенсионеры, и помоложе. Личный пример важен. Нужно обязательно самому прийти, чтобы за тобой пошли остальные. Акция очень важна для женщин, важно то, что что они приходят сами и приводят мужей. Нужно беречь свое здоровье и обязательно проверять его в целях профилактики, - уверен депутат Андрей Аникин.