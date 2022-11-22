Можно ли кататься на сапе зимой? Российские экстремалы рискнули и показали, что из этого вышло

Новосибирские сап-серфингисты покоряют ледяные просторы. Фото: предоставлены Александром Орловым.

В Новосибирске экстремалы на досках для сап-серфинга прокатились по воде в ноябре. Кататься на САПах на воде без течения в Новосибирске стало почти невозможно: за предыдущие сутки коркой льда покрылись аванпорт и Новосибирское водохранилище. Поэтому экспериментальный заплыв решили сделать на карьере поселка Марусино.

– Приезжаем – а там вся поверхность водоема во льду. В этот момент было впечатление, что ничего не получится. Как по льду кататься? – рассказал КП-Новосибирск сап-серфингист Александр Орлов.

Доски и лодки – всё, что нужно экстремалам для счастья. Фото: предоставлены Александром Орловым.

Оказалось, что невозможное – возможно. Смельчаки из команды решили использовать лодки-пакрафты в качестве ледоколов. Нашли место, где остались проталины – там со дна бьют теплые ключи – и принялись ломать лед. Даже устроили соревнование, кто быстрее вырвется вперед, помогая разбивать кромку веслами.

– Сап-серфинга на льду, как отдельного вида активного отдыха, вообще нет. Это просто межсезонная задурялка. Мы застали буквально последний день, на следующее утро вся поверхность карьера уже заледенела, и спуститься на воду на досках больше нельзя, – добавил Александр. – Кстати, передвигаться по льду на САПах очень неудобно. Сам САП нормально скользит, вопрос – чем зацепиться? Весло по поверхности льда проскальзывает. Для передвижения можно взять острые крючья с рукоятками, как у рыбаков. Стоя на коленях на сапе, ты можешь зацепиться крюком за лёд, и сдвигать себя вперёд. Все доски изготовлены из ПХВ, как показала практика, не лопаются, вполне держат давление и морозы. Прошлой зимой мы катались до – 20 градусов, – отметил Александр.

На следующий день после заплыва водоемы покрылись плотной коркой льда. Фото: предоставлены Александром Орловым.

Закалка для таких видов активности желательна, но необязательна. Сап-серфингисты зимой катаются в теплой одежде.

Однако важно помнить: в одиночку на лед выходить нельзя. Даже бывалые экстремалы не рискнули бы кататься без подстраховки товарищей.

Счастливые сап-серфингисты не боятся холода и никогда не катаются поодиночке. Фото: предоставлены Александром Орловым.

– Любой вид активности может быть безопасным, если ты понимаешь, что делаешь. К примеру, за три дня до этого мы катались по Ине на трех лодочках. Там были поперёк реки ледовые заторы. И мы с разгона заскакивали на эти заторы, пробивали их своим весом, шли дальше. От низовьев поднялись до разъезда Иня, там посидели, попили чай, и вернулись обратно. Это было первое такое приключение в моей жизни: через льды, на течении, в холодную погоду со снегом. Но я шел с надежными друзьями, и мы оценивали, какие могут быть опасности и места риска, были готовы к решению проблем, – рассказал КП-Новосибирск Александр.

Сапы-ледоколы на последнем осеннем заплыве. Фото: предоставлены Александром Орловым.

В экстремальных видах активностей, в том числе сап-серфинге, есть несколько правил. Первое: ходить только командой, особенно новичкам. Второе: постепенно набирать опыт, наращивать сложность маршрутов. Третье: заранее смотреть прогноз погоды и просчитывать риски. Ну и желательно взять с собой запасной комплект теплой одежды – на всякий случай.

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