«Брил налысо и заставлял копать яму»: сибирячка с ДЦП сбежала от мужа-тирана и осталась одна с дочками

Ольга растит дочек одна. Фото: Предоставлено героиней.

34-летняя сибирячка-инвалид из села Кирза в Ордынском районе Ольга Нагорнова осталась одна с дочками в очень бедственном положении. У женщины с детства большой набор заболеваний: ДЦП, позвоночная грыжа и сильная близорукость. Несмотря на это она встретила мужчину, родила детей, но совместная жизнь превратилась в пытку. Сейчас она старается поднять двоих детей одна, но все же многого не хватает. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск

«БРИЛ МЕНЯ НАЛЫСО, ЗАСТАВЛЯЛ КОПАТЬ ЯМЫ»

С детства у Ольги была тяжелая судьба. Она родилась в неблагополучной семье. Когда ей был всего год, отец сильно ее избил, а потом покончил с собой. До 16 лет ее воспитывала мать, которая часто пила и позже умерла от алкоголизма. Так как ребенком с ДЦП никто особо не занимался, то она только в пять лет научилась ходить, в шесть - говорить. А когда стала взрослой, влюбилась в мужчину.

Ольга работает на двух работах, чтобы прокормить семью. Фото: Предоставлено героиней.

— Я вышла замуж за человека, который старше меня на девять лет. Родила двух девочек. Но с появлением младшей, Саши, все в семейном плане становилось хуже и хуже. Он начал надо мной издеваться, брить меня налысо, заставлял копать ямы, угрожал, что если я не выкопаю достаточной глубины, то он меня сам в этой яме закопает. Говорил, что сдаст меня в психушку, и я больше не увижу детей. Родственников у меня больше нет, идти не к кому. Я на материнский капитал купила домик полуразваленный и сбежала с дочками. От мужа, когда уходила, не взяла ничего. Договорились, что пусть не платит мне алименты, лишь бы не трогал больше, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Аварийный дом помогли отстроить неравнодушные люди — женщина просила об этом помощи в интернете. Осталось только заменить входную дверь: она тонкая и продувает, зимой приходится спать в одежде.

Дом помогли обустроить внутри, но снаружи ещё остаётся много работы. Фото: предоставлено героиней.

«С УТРА НА ФЕРМЕ, ДНЕМ — МОЮ МОЛЫ»

Женщина не признана недееспособной и родительских прав из-за диагнозов не лишена. Физический труд дается ей тяжело, чтобы прокормить дочек, приходится держать свое маленькое хозяйство с огородом и работать на двух работах.

— Раньше у меня была вторая группа инвалидности, но чтобы я могла работать, с меня ее сняли по моей инициативе, можно сказать. С 6 до 11 утра слежу за коровами на ферме, пою телят, днем мою полы в школе, куда дочка ходит. Было бы получше здоровье… — вздыхает Ольга. — Приходится иногда рассчитывать на помощь односельчан, но очень многие меня стыдятся и зовут попрошайкой.

Девочкам не передались болезни матери, кроме близорукости. Фото: предоставлено героиней.

В дочках женщина души не чает. Старшая Даша художница, пишет маслом. А младшенькая Саша — главная активистка в садике, выступает на всех концертах. Девочкам не передались заболевания от мамы. Семье хватает денег на лекарства, еду, но девочки вынуждены донашивать старую одежду и обувь. Не хватает посуды и мебели.

— Нужна любая одежда дочкам, зимняя и летняя. У старшей рост 148 см, размер обуви 38, у младшей рост 136 см, размер обуви 33. — говорит Ольга.

Если вы хотите помочь Ольге, просьба звонить на номер 8-913-790-95-56.

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