«Я — Барсик и мне пришлось уйти...»: котенка подкинули в подъезд с запиской от бывшей хозяйки

Барсика бросили в подъезде с такой запиской. Фото: предоставлено Ниной

В Новосибирске в подъезд дома по улице Иванова, 28 подкинули 6-месячного котенка. Малыша замотали в детскую курточку, рядом положили записку:

— Привет! Меня зовут Барсик! Мне 6 месяцев! У моей прошлой хозяйки началась астма. Поэтому мне пришлось уйти. Буду очень рад новому дому. Я очень игривый и ласковый!

Несчастное животное просидело в подъезде около суток, прежде чем его забрала одна из жительниц дома.

— 2 марта утром я вышла на работу и обратила внимание на записку на батареях в подъезде. Рядом был полный комплект для бездомыша: закрытая бутылка молока, корм для собак и детская вонючая от мочи курточка. Котика там не было. И уже перед уличной дверью у выхода в полутьме я заметила шевеления под грязной батареей, — рассказала КП-Новосибирск Нина.

Женщина еле вытащила напуганное животное из его укрытия, чтобы не навредить ему и не напугать еще сильнее. А как только он оказался у Нины на руках, вцепился в нее, как в спасательный круг, а потом попытался пролезть в объемный капюшон зимней куртки и спрятаться там. Женщина решила взять его к себе домой, сначала закрыла его в ванной, беспокоясь о реакции двух своих котов.

Потом выяснилось, что котенок был в подъезде с вечера 1 марта. Однако никто из жильцов дома не захотел приютить его.

— Спасибо, что хоть на улицу не выбросили, где котик мог погибнуть от наезда машин или разодрали бы собаки. А что я про предыдущую хозяйку скажу… Бумерангом обязательно скоро вернётся ей все. Ни в астме же дело или там в аллергии. Она просто возложила проблему на посторонних людей. Сама заняться поиском нового дома для котика она не захотела, — говорит Нина.

Барсик оказался хорошим парнишкой, приученным к лотку. Дома он у нее не хулиганит и уже подружился с двумя котами женщины. Однако котенок очень пугливый и сжимается в комочек, когда его хотят погладить.

Сейчас с Барсиком все хорошо. Его отмыли, покормили и показали ветеринару. После сдачи анализов котика кастрируют, а потом Нина будет искать ему новую семью. Пока же Барсик останется у женщины.

— К отдаче в добрые руки отношусь серьезно, первому попавшемуся не отдам. Барсик достоин любимых ручек и вкусной еды. Второго предательства не допущу! — подчеркнула Нина.

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