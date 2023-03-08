«От службы меня отговаривала мама»: три истории женщин-полковников из СК по Новосибирской области

Прекрасные полковники на службе в Следственном комитете. Фото: Марина ПРОНИНА/Личный архив героя/Алексей БАДАЖКОВ

Погоны у многих в большей степени ассоциируются с мужчинами. Оно и понятно: суровость профессии следователя подразумевает мужество. Плюс специфика: убийства, изнасилования, похищения… Именно поэтому женщины в СК, особенно на руководящих должностях, скорее исключение из правил, чем тенденция.

8 Марта, когда вся страна поздравляет прекрасных дам с праздником, журналист КП-Новосибирск познакомилась с тремя полковниками в юбках, о которых уже ходят городские легенды.

ТУФЛИ, ФУТБОЛ И КНИГИ

Руководитель Тогучинского отдела СУ СК РФ по Новосибирской области Галина Медведева с юности была неравнодушна к форме и погонам. Сначала служила в тогда еще милиции Заельцовского района, а потом - в комитете. Службу ценит прежде всего за принципиальность и неотвратимость наказания, а главное, за то, что есть возможность помочь простым людям.

- Помню, еще в Заельцовском районе мы расследовали дела по кражам. И вот фигуранты - обычные малолетки. Но четверо из них не были отъявленными хулиганами. Я почувствовала, что ребята просто встали не на тот путь - в основном из-за жизненных обстоятельств. Один их них, например, из многодетной семьи. Родители пили, а он тянул братьев и сестер. Да и воровал он не по-крупному. Залез в киоск с курами гриль, чтобы поесть и утащить на ужин для младших. Один раз, другой. В итоге большинство таких преступлений приводят к исправительным колониям. Я с ними много беседовала о жизни, о будущем, видела в глазах понимание. После освобождения Саша и Женька пришли ко мне в отдел. «Тетя Галя, а вы нас помните?» - спрашивают. Я была удивлена. Помогла им с работой, потом держали связь, созванивались. На свадьбах их побывала. Мальчишки выросли, исправились, теперь порядочные семьянины, воспитывают своих детей. Не ошиблась я в них тогда, - рассказывает КП-Новосибирск Галина Медведева.

Галина Медведева ценит службу за возможность помогать людям. Фото: личный архив героя.

Свою вторую половинку следователь встретила на месте преступления. Это был заместитель начальника отдела полиции по оперативной работе, который спустя годы честно признался, что Галина покорила его сразу. Совместные выезды и работа над раскрытием сделали свое дело. Так, благодаря службе, Галина стала счастливой женой. У полковника в юбке, как и полагается, есть свои женские слабости.

- Я очень люблю футбол. Не пропускаю важные матчи. А еще моя слабость - туфли на шпильке, они всегда были обязательной частью гардероба. Это напоминает мне, что я женщина, - признается следователь.

А еще книги. Сибирячка каждое утро и свободное время проводит за чтением. По ее словам, это отличное занятие для разгрузки мозга от повседневных хлопот.

- Первым делом, приехав в Тогучин, я записалась в районную библиотеку. За несколько лет перечитала почти весь книжный фонд. Особых предпочтений нет. Это и классика, и фантастика, и исторические, и автобиографические произведения, - перечисляет Галина.

Расследование уголовных дел и рабочие будни, безусловно, подкидывают полковнику и свои закрученные сюжеты, иногда похлеще, чем у Шерлока Холмса.

«МЕНЯ ОКРУЖАЮТ ОДНИ МУЖЧИНЫ»

У полковника Олеси Каменевой, руководителя Куйбышевского следственного отдела, в подчинении четыре следователя-мужчины. А дома муж - бывший оперативник угро - и двое сыновей. В СК Олеся служит со дня основания. Так сложилось, что после окончания Омской академии МВД сибирячка вернулась на малую родину, где и трудится по сей день.

- Мой коллектив - это ребята, с которыми мы бок о бок работали еще в прокуратуре. Мы как одна семья, всегда готовы поддержать, подставить плечо. За столько лет службы мы изучили друг друга уже на 100 процентов. Я даже по стуку шагов, по манере вытирания обуви о коврик у входа через закрытую дверь могу узнать, кто из них зашел в отдел. Так уж случилось, что меня окружают одни мужчины, - констатирует факт Олеся.

Олеся - единственная женщина в Куйбышевском отделе СК. Фото: Алексей БАДАЖКОВ.

В районах, где и простые люди так или иначе знают друг друга, следователи всегда как-то по-особенному ближе к населению.

- Это в порядке вещей - накормить в отделе детей, которые обитают у нас после преступлений в ожидании сотрудников соцслужб. Дать деньги на проезд из села в город и обратно тем, кого необходимо допросить. А еще у нас настоящий дом советов. Зачастую в СК приходят бабушки, но не по факту преступлений, а за различными консультациями: узнать, куда сдавать документы на субсидии, что-то посмотреть в интернете. Это специфика сельской местности, - описывает нерабочие моменты Олеся.

О службе женщина готова говорить часами. За плечами у нее более 20 лет следственного опыта. Но среди тысячи преступлений, которые приходилось раскрывать, особенно запомнилось одно:

- Это было накануне 8 Марта в начале 2000-х. Женщина, находясь на последних днях беременности, заказала убийство мужа. Я четко помню этот допрос. Меня поразило, как она досконально изучала вопрос о способах убийства, искала исполнителя. Но главное, что она так и не назвала причину своего страшного поступка. Говорила только, что не могла с ним больше жить. Убийство мы тогда раскрыли по горячим следам. Киллер, вернувшись с дела, напился и стал палить из обреза на улице. Его задержали, он во всем сознался и указал на заказчицу. Эта женщина была арестована 7 марта, а вскоре родила в СИЗО.

Переключаться с жестоких убийств на мирный лад сибирячке помогает ее надежная подруга - швейная машинка. Все свободное время Олеся вдохновенно создает красивые вещи.

- Эта страсть у меня еще со школы. Я высокая, поэтому мне всегда сложно было купить готовую одежду по размеру. Но раз невозможно купить, то надо сшить. Практически весь мой гардероб, от платьев и юбок до пальто и курток - моих рук дело, - раскрыла неслужебный секрет следователь.

ТРИ КОТА ПОЛКОВНИКА ДЕРКАЧ

Служба полковника Елены Деркач, руководителя Первомайского следственного отдела, держится на трех основных китах: честности, порядочности и законе. Не удивительно, что ее отдел стабильно занимает верхнюю строчку в рейтинге показателей всего регионального управления. Мужчины рядом с таким руководителем как за каменной стеной. Все четко и под контролем. Но есть у этой женщины и еще одна сильная сторона: воспитание молодых специалистов.

- Весь свой отдел я воспитала и вырастила сама. Набрала студентов и сделала из них хороших следователей. Мне нравится работать с мужчинами. С ними легче и разговор короткий, - делится Елена Деркач.

Елена посвятила следственной работе более 20 лет. Фото: личный архив героя.

Еще много лет назад Елена и сама была молодым, начинающим специалистом. Ее путь к службе в следствии был, можно сказать, окольным.

- Я выросла в семье юристов. Мама - почетный работник прокуратуры, отец тоже носил погоны и служил в Тогучинской колонии строгого режима. Папа погиб на службе, когда мне было 3,5 годика. Я с детства знала, что тоже буду юристом. Но мама была категорически против и всегда отговаривала меня от службы. После школы я поступила в педагогический, выучилась на учителя химии и биологии. По профессии работать не смогла - не мое это. Поэтому второе образование получала в Томском университете на юридическом факультете. Дальше - служба в прокуратуре на разных должностях, а потом в СК. Сейчас мама мной гордится, - добавляет Елена.

Коллеги отзываются о Деркач как о строгом, но справедливом руководителе. Многие следователи учатся у Елены правильно вести и раскрывать дела, ценят ее принципиальность. Отмечают также и особый, можно сказать, человеческий подход к работе. Некоторые за спиной зовут ее емко и кратко: мать.

- У меня одно большое желание: сколько есть у меня сил, все их направить на то, чтобы сделать мир чище и лучше. Я уже посвятила этому всю свою жизнь и останавливаться пока не хочу, - рассуждает женщина.

Преодолевать трудности и доводить начатое до конца - это не только принцип службы. Характер помогает и в обычной жизни. Как оказалось, Елена не ищет легких путей. У нее даже нерабочие увлечения связаны с гигантским трудом.

За один сезон Елена навела на пустом участке красоту. Фото: личный архив героя.

- У меня частный дом в живописном месте Новосибирска. Мне достался не только дом, но и 8 соток земли. Это был просто неухоженный и невозделанный участок. За сезон мне удалось разбить там сад, огород и облагородить территорию. Я люблю работать с землей. Летом меня радуют своим цветением розы, гортензии, пионы. Я выращиваю овощи, а потом с удовольствием делаю заготовки на зиму. Я вообще люблю готовить. Моя любимая настольная книга «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Там просто и с юмором представлены рецепты разных блюд на живом огне. Весь отдел стабильно собирается у меня в доме в День работника следственных органов и на Новый год. Мы жарим шашлыки, паримся в русской бане, играем в настольные игры. Это объединяет. А сила, как говорится, в единстве. Чтобы достичь хороших результатов, нужно собраться всем в один кулак и дать отпор, - уверена полковник.

Даже грядки у полковника в порядке! Фото: личный архив героя.

Но кроме трех китов, на которых держится служба Елены, есть в ее жизни и три кота. Им совершенно безразлично, кем и чем эта женщина руководит. Для них Елена - заботливая хозяйка и добрый друг. А для двух из них даже спасительница.

- Кот - породистый, кудрявый, а кошки - простые, приблудные. Дуся, а точнее Евдокия Дмитриевна, еще совсем котенком прыгнула ко мне на подоконник в кабинете. Куда ее было деть? Черная, маленькая, голодная. Забрала к себе. А вторая - Зося Ивановна - буквально повисла на заборе моего дома - тоже сама пришла. Теперь живут дружно, мурлычут от удовольствия, - с нежностью говорит о своих подопечных Елена.

Елена балует своих питомцев заботой и вниманием. Фото: личный архив героя.

Вот такие они - три кита, три кота и три полковника. Можно бесконечно долго спорить о том, женское ли дело - носить погоны, но одно очевидно: эти милые женщины прекрасны и удивительны, и они точно на своем месте. И согласитесь, что форма им к лицу.

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет всех женщин, служащих на благо Родины, с Международным женским днем!

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