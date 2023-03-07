«Сверху что-то упало. Что-то живое»: в Новосибирске кот упал с 11 этажа на иномарку

Кот упал на машину. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

ЧП произошло вечером 4 марта в Ленинском районе Новосибирска:

- Соседка Настя ехала на машине, искала парковку. Вдруг, увидела, как сверху на соседнюю машину что-то упало. Что-то живое. Присмотрелась - а это кот, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Лазарева. - В этот момент из подъезда выбежали женщина и мужчина. Мужчина сказал: «Барсик, как ты? Ты живой»? А женщина билась в истерике. Настя предложила увезти кота в ветклинику. Так, к ней подсели те, кто знал этого Барсика. С рассказов, по дороге парочка ссорилась, при этом мужчина утверждал, что кот не его. Потом оказалось, что они вообще не жители этого дома, сказали: «были в гостях на 11 этаже». До ветклиники кот не доехал, умер.

Жители дома стали искать его хозяев. Вызвали полицию. И уже вместе с ней пошли по квартирам. Усилия сосредоточились на двух: в одной проживал мужчина, в другой - квартировала семья с ребенком. Ни в одной дверь не открыли. Поэтому полицейский ушел ни с чем.

Хозяева были с котом на 11 этаже. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Наутро объявилась хозяйка пострадавшей машины Валентина Малолеткина. У ее Нисана теперь разбито зеркало и лобовое стекло.

- Жаль кота, тут даже на стекле осталась шерсть, - показывает Валентина. Но ее больше беспокоит не машина, а сам факт. - Я думаю, что хозяев надо привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Сам он так выпасть не мог, он летел по такой странной траектории. И если сейчас человек так поступил с беззащитным животным, то он так же может поступить потом и с людьми...

Тем временем, корреспондентам КП-Новосибирск удалось найти хозяев кота и побеседовать с ними. Оказалось, что это - те самые мужчина и женщина, они арендаторы. Почему-то сразу решили не говорить, что живут в этом доме. А про кота говорят так:

- Выпал. Оставили открытым окно, - пояснила КП-Новосибирск Анастасия.

Также она заявила, что в момент обхода полицией была дома одна с ребенком - мужа не было, и она испугалась. Потому и не открыла. Что касается материального ущерба, то семья считает, что сможет компенсировать его владелице пострадавшего авто. Говорят ли владельцы правду, сейчас выясняет полиция.

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