«Сыночек посинел, ручки ледяные были»: годовалый мальчик умер в больнице под Новосибирском

Врачи не смогли поставить верный диагноз ребенку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Трагедия произошла в райцентре Купино Новосибирской области: в больнице умер годовалый Дима*. Его мама считает, что врачи неверно поставили диагноз и не смогли спасти ребенка. О том, что происходило, она рассказала КП-Новосибирск.

«ЭТО ПРОСТО ОРВИ»

- У сына резко поднялась температура, когда мы ехали из Новосибирска домой в Купино. По дороге заехали в аптеку, я взяла Диме сироп, чтобы сбить температуру. Но он не помог, поэтому как только мы приехали домой, сразу вызвали скорую, - рассказала КП-Новосибирск Елена*.

Маму с ребенком увезли в больницу, где мальчика в приемном покое осмотрел терапевт:

- Она сказала, что это обычное ОРВИ, ничего страшного, и нас отправили домой. Сказали на следующий день вызвать врача на дом для осмотра, - описывает ситуацию Елена. – Под действием лекарств температура стала немного спадать. А Дима почти все время спал.

На следующее утро Елена вызвала врача на дом: и опять, как говорит мама, ей сказали, что волноваться не о чем. Но буквально через 20 минут после ухода доктора случилось страшное:

- Мой сыночек резко посинел, губы у него стали синими. А руки были ледяными, - рассказала КП-Новосибирск Елена. – Мы сразу же повезли ребенка в больницу.

Диму поместили в реанимацию, родителей к нему не пускали.

- К нам выходил врач, называл предположительный диагноз – менингит, - говорит женщина.

А спустя около 6 часов медики сообщили родителям страшную новость – мальчика не стало…

«НЕ ВЗЯЛИ ДАЖЕ АНАЛИЗ КРОВИ»

Родители Димы винят в случившемся врачей: они не понимают, почему сразу не поставили верный диагноз.

- В итоге выяснилось, что у сына не было никакого менингита. Он умер от инфекционно-токсического шока — это выяснилось после патологоанатомического исследования, - рассказывает Елена.

После смерти ребенка проверку в больнице провел Минздрав Новосибирской области, и вот заключение:

- Во время первого обращения в больницу не проведена консультация врача-педиатра, не проведены общеклинические анализы (общий анализ крови, биохимический анализ крови для определения признаков воспалительной активности, общий анализ мочи). Во время второго обращения не в полном объеме провели комплекс диагностических мероприятий, - говорится в акте проверка Министерства здравоохранения Новосибирской области, который предоставили редакцию родители Димы.

Кто виновен в смерти ребенка, сейчас разбирается Следственный комитет. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

*Имена героев публикации изменены.

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