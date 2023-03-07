«Сыночек посинел, ручки ледяные были»: годовалый мальчик умер в больнице под Новосибирском

Врачи не смогли поставить верный диагноз ребенку.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Трагедия произошла в райцентре Купино Новосибирской области: в больнице умер годовалый Дима*. Его мама считает, что врачи неверно поставили диагноз и не смогли спасти ребенка. О том, что происходило, она рассказала КП-Новосибирск.
«ЭТО ПРОСТО ОРВИ»
- У сына резко поднялась температура, когда мы ехали из Новосибирска домой в Купино. По дороге заехали в аптеку, я взяла Диме сироп, чтобы сбить температуру. Но он не помог, поэтому как только мы приехали домой, сразу вызвали скорую, - рассказала КП-Новосибирск Елена*.
Маму с ребенком увезли в больницу, где мальчика в приемном покое осмотрел терапевт:
- Она сказала, что это обычное ОРВИ, ничего страшного, и нас отправили домой. Сказали на следующий день вызвать врача на дом для осмотра, - описывает ситуацию Елена. – Под действием лекарств температура стала немного спадать. А Дима почти все время спал.
На следующее утро Елена вызвала врача на дом: и опять, как говорит мама, ей сказали, что волноваться не о чем. Но буквально через 20 минут после ухода доктора случилось страшное:
- Мой сыночек резко посинел, губы у него стали синими. А руки были ледяными, - рассказала КП-Новосибирск Елена. – Мы сразу же повезли ребенка в больницу.
Диму поместили в реанимацию, родителей к нему не пускали.
- К нам выходил врач, называл предположительный диагноз – менингит, - говорит женщина.
А спустя около 6 часов медики сообщили родителям страшную новость – мальчика не стало…
«НЕ ВЗЯЛИ ДАЖЕ АНАЛИЗ КРОВИ»
Родители Димы винят в случившемся врачей: они не понимают, почему сразу не поставили верный диагноз.
- В итоге выяснилось, что у сына не было никакого менингита. Он умер от инфекционно-токсического шока — это выяснилось после патологоанатомического исследования, - рассказывает Елена.
После смерти ребенка проверку в больнице провел Минздрав Новосибирской области, и вот заключение:
- Во время первого обращения в больницу не проведена консультация врача-педиатра, не проведены общеклинические анализы (общий анализ крови, биохимический анализ крови для определения признаков воспалительной активности, общий анализ мочи). Во время второго обращения не в полном объеме провели комплекс диагностических мероприятий, - говорится в акте проверка Министерства здравоохранения Новосибирской области, который предоставили редакцию родители Димы.
Кто виновен в смерти ребенка, сейчас разбирается Следственный комитет. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
*Имена героев публикации изменены.
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