КП-Новосибирск стала самым цитируемым медиаресурсом в регионе за 2022 год

«Медиалогия» обнародовала рейтинг новосибирских СМИ. Фото: Анатолий КУПРИН.

В «Медиалогии» подвели итоги и посмотрели, как пресса отработала год. Да, 2022-й уже давно позади, но эксперты в разных областях еще подбивают цифры. Подошло время журналистов и редакторов - «Медиалогия» обнародовала рейтинг новосибирских СМИ. Это своего рода олимпиада для работников массмедиа, именно здесь турнирная таблица определяет сильнейших. Первое место - у КП-Новосибирск.

- Помню времена, когда мы были и на седьмом, и на пятом, и на четвертом месте… Борьба была сложная: в Новосибирске много СМИ, причем довольно сильных. Теперь без скромности скажу: мы лучшие по эксклюзивам, ведь цитируют именно их, - прокомментировала главный редактор КП-Новосибирск Виктория Минаева.

Что означает рейтинг «Медиалогии»? Он выстраивается по мере роста индекса цитируемости, то есть чем больше всевозможные порталы растаскивают текст на цитаты, тем выше поднимается статус первоисточника. Высокий индекс означает, что изданию доверяют профессионалы, даже журналисты-конкуренты ищут в нем информацию.

- Наша задача - не просто дать новость двумя-тремя предложениями. Мы раскрываем подробности, находим героев историй, добиваемся комментариев и действий от правоохранителей, чиновников, - объясняет Минаева.

- Но это все итоги прошедшего года. А текущий как оцениваете?

- Нас по-прежнему активно цитируют. Серьезный экзамен нашей команде пришлось выдержать 9 февраля, когда в новосибирской пятиэтажке произошел взрыв. Нам важно было отмести в сторону фейки, дать правдивую информацию, объяснить, что произошло и происходит. О ЧП мы рассказали первыми и продолжаем следить за развитием событий, за судьбами пострадавших и тех, кто потерял близких, а также информировать о том, какая помощь им положена. Ведь наша работа - это в том числе и социальная миссия.

* Источник Tayga.info заблокирован Роскомнадзором.

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