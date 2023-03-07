Никакой уборки, стоматологов и судьбоносных планов: астролог перечислила, что нельзя делать на полнолуние 7 марта 2023

Полнолуние приносит в жизнь хаос - будьте сегодня осторожны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 марта 2023 года мы увидим полную луну, первую в этом сезоне. По-другому ее еще называют Луна Червя — такое название ей дали индейцы, потому что именно в тот период оттаивает земля и на поверхность выползают дождевые черви.

— 7 марта полная Луна находится в созвездии Девы. Полнолуние на себе ощутят неуравновешенные и чувствительные личности. Это время творческого хаоса, на пике раздражительность и конфликтность. Направляйте энергию на активное действие и созидание, чтобы не было ссор, — рассказала КП-Новосибирск астролог Юля Ена.

Есть и список того, что делать в это время не стоит.

- Бесполезно заниматься уборкой: энергетика полнолуния повлияет на что, что беспорядок на самом деле не исчезнет, и усилия пройдут зря. Консервировать продукты тоже не стоит, они быстро испортятся.

- В это время лучше не выяснять отношения, не принимать важные решения, не совершать судьбоносные поступки.

- Не следует планировать встречи и выстраивать отношения с партнером, с которым вы в ссоре. Вероятны ухудшения отношений, а случайная фраза может стать последней.

- Не повезет аферистам: сутки полной Луны неблагоприятны в плане мошенничества, интриг, сомнительных сделок.

- В полнолуние хирургическое вмешательство повышает риск осложнений. По статистике, это время большого количества инсультов и инфарктов. Поход к зубному тоже лучше отложить.

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