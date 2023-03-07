Не предвидели заразу: новосибирские гадалки занесли корь в город Братск во время спиритических сеансов

Ходить по гадалкам опасно — после них можно и в больницу загреметь. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Какая связь между корью и спиритическими сеансами? Оказывается, она есть, и самая прямая. Эта болезнь, казалось бы, ушла из повестки дня, но тут снова возникла, когда стало известно о случае в Братске. Дело в том, что там в ближайшее время может вспыхнуть еще один очаг кори. А все из-за новосибирских гадалок, которые поселились в одной из квартир и приглашали к себе всех, кто жаждал пообщаться с душами умерших.

— В Братск 27 февраля приехала компания из Новосибирска, сняла квартиру на бульваре Космонавтов и там проводила спиритические сеансы. Была мама с двумя детьми и еще две женщины, которые давали спиритические сеансы. В эти выходные детей 7 и 9 лет госпитализировали из квартиры с признаками кори: сыпью и высокой температурой, — рассказали КП-Новосибирск в местной администрации.

Гастролирующие гадалки за неделю успели снискать успех в чужом городе. У женщин подтвержденного диагноза нет, но они слишком долго находились вместе с детьми в одной квартире, чтобы остаться полностью здоровыми. Да и сколько посетителей прошли через их руки, неизвестно — медиумы им счет не вели.

Теперь врачи просят всех, кто приходил в «нехорошую» квартиру, не прятаться. Раскрывать свои увлечения эзотерикой не стоит, а вот прийти в поликлинику и поставить прививку — обязательно.

— Вакцина у нас есть, именно для контактных лиц. Привиться нужно в течение 72 часов после контакта. Это очень важно! И даже если вы заболеете, то корь на фоне вакцинации будет протекать в более лёгкой форме. У нас уже есть такие лица, которые признались, что были на сеансах, и мы их прививаем, — отметила врач-эпидемиолог горбольницы №5 Светлана Кунекова.

От кори не скрыться за масками. Она передается практически в 100% случаях, если раньше вы не ставили прививку и не болели. Корь страшна своими осложнениями в виде тяжёлых пневмоний, менингитов, конъюнктивитов, энцефалитов и склеротического панэнцефалита — это заболевание может появиться даже через 10 лет после перенесенной кори.

К слову, еще один любопытный факт: инкубационный период при кори — 21 день. Врач-эпидемиолог детской городской больницы Братска Галина Яковлева рассказала, что у госпитализированных ребятишек прививки не стояли. Получается, дети могли заразится еще до приезда в Братск…

С жильцами дома, где обосновались гадалки, уже проведена беседа и также дана рекомендация — как можно скорее поставить прививку.

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