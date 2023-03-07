«Беременность скрываю от всех»: в Новосибирске воспитатель детсада сбежала от мужа-тирана и стала суррогатной мамой

Юля на гонорар сурмамы купит квартиру в ипотеку. Фото: предоставлено героиней публикации.

30-летняя Юлия* - воспитатель в одном из новосибирских детсадов. Она следит за чужими детьми, а совсем скоро поспособствуют появлению ребенка в другой семье. Женщина стала сурмамой, и на днях ей предстоит рожать. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«НОЧЕВАЛИ С ДОЧКОЙ В ДЕТСКОМ САДУ»

За плечами у Юлии тяжелый развод: женщина признается, что бывший муж ее бил.

- Наши скандалы дошли до того, что мы с пятилетней дочкой оставались ночевать в детском саду, где я работала, или снимали квартиру на ночь. Иначе все могло закончиться тем, что бывший муж меня просто забил бы до смерти, - рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Но даже после разрыва, по словам сибирячки, экс-супруг преследовал ее.

- Он выслеживал нас с дочкой около домов, где мы снимали жилье, и нам приходилось часто переезжать, - говорит сибирячка. - Родителей у меня нет, поэтому мне некуда было пойти и не у кого было просить помощи.

Только спустя год бывший муж отстал от Юли: сейчас в жизни ребенка он никак не участвует, алименты не платит. А воспитателю приходится решать вопрос с жильем самостоятельно.

- Мыкаться с ребенком по съемным квартирам очень тяжело. Но я получаю 28 тысяч рублей - возможности платить ипотеку при нынешних ценах просто нет, - вздыхает Юля. - Поэтому, когда в одном из медцентров я случайно узнала о программе сурматеринства, решила попробовать.

Но первый опыт оказался неудачным.

- Я столкнулась с непорядочными биородителями. Они составили договор так, что буквально на всем экономили. Например, я сама оплатила препараты, которые принимала перед ЭКО. Три недели, что после ЭКО я провела дома в ожидании результатов, мне тоже никто не оплатил. Хотя в других центрах все это оплачивается, - объясняет Юля. - С первой попытки, к счастью, я не забеременела. И обратилась за помощью в другую организацию - центр суррогатного материнства и донорства «СибАист». Там мне помогли расторгнуть этот непонятный договор и предложили участвовать в их программе. Я согласилась.

«КУПЛЮ КВАРТИРУ В ИПОТЕКУ»

С парой, для которой Юля согласилась выносить ребенка, она лично ни разу не встречалась.

- Все вопросы мы решали через центр: так проще для всех. Я знаю только, что та пара безуспешно пыталась завести ребенка около 10 лет, - продолжает Юля.

Биородители оплачивали сурмаме съемное жилье, необходимые лекарства и платили каждый месяц зарплату - 35 тысяч рублей.

- С работы в детсаду я пока ушла: заведующей рассказала все как есть. Мы договорились, что после родов я вернусь на работу, - уточняет Юля.

Дочка Юли не поняла, что мама беременна.

- Для нее я просто поправилась, никаких вопросов она не задает. И я ей не говорю, что стала сурмамой, - признается Юля. - А со знакомыми я пока просто ограничила общение, чтобы не возникало лишних вопросов.

Через несколько дней Юля будет рожать: куда потратит чуть больше миллиона рублей, который ей заплатят как суррогатной маме, она давно решила.

- Эти деньги пойдут на ипотеку: буду подыскивать небольшую студию нам с дочкой, - добавляет Юля. - Гонорара сурмамы хватит, чтобы ежемесячный платеж был небольшой.

* Имя героини публикации изменено.

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