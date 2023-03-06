«Села на него сверху, а подруга держала ему руки»: женщины с собаками скрутили лыжника, с которым не поделили тропу в парке

50-летние женщины смогли одолеть мужчину, который забрал у них телефон. Фото: Предоставлено героями публикации

50-летняя жительница Новосибирска Лариса* выгуливала собак в парке имени Академика Синягина, она была с подругой. Внезапно женщин нагнал лыжник, ударил одну из них в спину, а потом на втором круге снова толкнул. Но вскоре получил ответочку: женщины смогли догнать спортсмена и скрутить его. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Собаковод Лариса (слева) помешала лыжнику в лесу (справа). Фото: Предоставлено героями публикации

«ЕСЛИ БЬЮ, ТО СРАЗУ»

Скандал случился утром 1 марта в лесопарке имени Академика Синягина со стороны ЖК «Матрешкин двор». Лариса с подругой Аленой* пошли в лесопарк гулять с собаками. В лесу они увидели свежий след от лыж.

- Мы шли по тропинке, по которой ходят пешком. Лыжня находится дальше, и ее завалило снегом: в ночь на 1 марта был сильный снегопад, - рассказала КП-Новосибирск Лариса. - Слышим - сзади бежит лыжник. Мы отошли в сторонку, и тут я почувствовала удар в спину, под лопатку. Говорю: «Алена, он меня ударил! Специально!» Лыжник пошел на второй круг. Мы отошли дальше - он опять толкнул сзади, еще сильнее. Мы решили выйти из леса. Третий круг он бежал уже нам навстречу со словами: «Вы что лыжню портите?» Развернувшись, я достала телефон и решила на всякий случай включить съемку.

Эта запись сохранилась. Слышны только обрывки фраз.

- …Слава богу, я не одна, - говорит Лариса.

- …Я не дерусь. Я если бью, то сразу. Один раз, - слова лыжника.

Затем - удар, мужчина забирает телефон со словами:

- Телефон отдам, только не трогайте (видимо, лыжню. - Ред.).

Момент удара попал на видео. Фото: Предоставлено героями публикации

ПОБЕГ ОТ ЖЕНЩИН

Лариса говорит, отбирая телефон, мужчина разбил ей губу. Потом он отъехал, но через несколько метров угодил в сугроб и упал.

- Упал на бок, я села на него сверху, а подруга держала ему руки. Он вцепился в телефон - ни в какую не отдает.В итоге еле вытащили мобильник. Я набрала мужу.Лыжник услышал и говорит: «Я считаю до трех. Если не отпустите, я вас щас убью». Муж мне говорит по телефону: «Вызывай полицию». Но пока решали, что с ним делать, он встал, толкнул меня так, что я аж в сугроб улетела, и сразу в лес. Только пятки засверкали. Кричал напоследок, что сейчас ствол возьмет и вернется, - уверяет женщина.

Лыжник побежал через березовый лесок по сугробам, а навстречу женщинам со стороны леса вышел муж Ларисы с сотрудниками ДПС. Муж бросился в погоню за лыжником, но быстро увяз в снегу. Так что спортсмена поймать не удалось. А Лариса в тот же день отправилась снимать побои и писать заявление в полицию.

Лыжник упал и женщины нагнали его, забрав свой телефон. Фото: Предоставлено героями публикации

«ОБЕЩАЕТ НАС ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ»

На этом история не закончилась. Спортсмен начал выслеживать своих противниц. Сначала его видели на лыжах у подъезда Алены, который расположен рядом с выходом из леса:

- Говорил, мол, он боксер, поэтому пришлет свою ученицу, чтобы разобралась. Угрожал всех собак в округе перетравить, - поделилась с КП-Новосибирск Лариса. - Кричал, что «мы все наркоманы, делаем закладки» и он всех перестреляет. Алена испугалась и написала заявление об угрозах в Кировский отдел полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили: заявления зарегистрированы, полиция устанавливает обстоятельства конфликта.

Редакция КП-Новосибирск ищет вторую сторону конфликта и готова опубликовать версию событий лыжника.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Мы попросили юриста Инессу Рябинину ознакомиться с видео, которое было записано на телефон Ларисы, и предварительно сказать, что может грозить лыжнику за конфликт в парке.

- Мужчина на видео ведет себя наигранно, саркастически, это странное поведение по отношению к женщинам. Скорее всего, конфликт длился подольше, чем записано на видео. Все зависит от того, какой вред был нанесен здоровью: исходя из этого будут выбирать состав преступления, от причинения телесных повреждений до хулиганства. Неясно, что он хотел сделать с телефоном женщины. Она явно не давала согласия на передачу своего имущества, а лыжник пытался убежать с ним, - сообщила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

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