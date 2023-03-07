Вернуть весне мурашки: встречайте потепление с нашим сибирским шоколадом!

Фото: ЗАО ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА «НОВОСИБИРСКАЯ»

Каждый год в начале марта я ломаю голову над тем, что подарить любимым дамам своего сердца - маме, бабушкам и двум тетушкам. Лезу в интернет, исподволь спрашивают у коллег, чем они будут удивлять своих. Духи и тюльпаны кажутся уже заезженной пластинкой… И в этом году на днях случайно заглянула в магазин «Аленка». Любители сладкого меня поймут: это Эрмитаж в мире шоколада.

Витрина с конфетами Новосибирской шоколадной фабрики - отдельная галерея. Здесь можно надолго зависнуть, разглядывая подарочные наборы конфет в особенных весенних коробках, которые уже сами по себе являются праздничной открыткой. «Дары Сибири», «Лакомка», «Театральный Новосибирск», «Центр Державы», «Ассорти драгоценные монеты» и любимое - «Очарование» - только перечисляешь названия, а на языке уже чувствуешь яркий вкус настоящего шоколада.

Фото: ЗАО ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА «НОВОСИБИРСКАЯ»

Помню свое знакомство с конфетами этой фабрики, оно случилось лет 20 назад. И конечно, я тогда не знала, кто и где делал те конфеты. Мне было лет 10, я гостила у своей тетушки Натальи Васильевны. Она уже была дама в годах, но тогда еще преподавала хореографию в Детской школе искусств. Наши отношения не были близкими - мне она казалась ледяной арфой. Я ее побаивалась. Взгляд строгий, всегда даже дома она ходила в красивом платье, на шее ожерелье из сапфиров - камушки как леденцы. Мы мало разговаривали, в основном меня усаживали в кресло - слушать классическую музыку, которую я на дух не переносила.

Был как раз канун 8 Марта. Тетя Наташа вышла в магазин, а я слезла с кресла и пошла разглядывать фотокарточки на серванте. Взяла стул и полезла выше, стянула с полки старый фотоальбом, а под ним лежала яркая коробка конфет с изображением Новосибирского театра оперы и балета.

Рука сама потянулась к коробке. А дальше все как на быстрой перемотке. Не знаю, как это случилось. Помню только, что Наталья Васильевна застала меня в комнате в кресле. Я листала семейный фотоальбом, качала ногой под Вальс цветов и доедала четвертую конфету. Наши глаза встретились. Немая сцена продолжалась секунд десять… Потом тетя Наташа подняла одну бровь: «Лиза. Это крайне некрасиво! Кто так ест конфеты? Марш за стол, я поставлю чайник».

Фото: ЗАО ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА «НОВОСИБИРСКАЯ»

Потом мы долго сидели за столом, листали альбом, ели конфеты, пили горячий чай. Тетушка мне рассказывала про Шуберта, Грига, Вивальди, причем так, как будто бы они ее родственники и их фотокарточки у нее тоже есть, просто в другом альбоме.

Так мы подружились, и нашей маленькой традицией стали такие посиделки под Чайковского с коробочкой сибирских конфет. Именно Наталья Васильевна рассказала мне, что эти конфеты - один из символов нашего города, как оперный, зоопарк или часовня Святого Николая. Один из ее выросших воспитанников работал на фабрике и каждое 8 Марта обязательно передавал коробочку - для души. Он считал кондитерское искусство очень музыкальным и гордился, что здесь, в центре Сибири, тоже можно создавать настоящее произведение искусства из шоколада. Ведь наша фабрика, одна из немногих в России, может гордиться производством сырья для шоколада. На фабрике есть цех по переработке какао-бобов, а сами конфеты и шоколад сделаны с маслом какао прямого отжима, без отдушек и примесей.

В общем, ушла я из магазина с целым набором воспоминаний - из запахов, вкусов, музыкального флера. Коробочку тоже взяла с собой, но пока только для себя. Натальи Васильевны уже нет, но традицию я решила не нарушать. Есть вещи и моменты, которые остаются дороги нам всю жизнь.

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