В Новосибирске отремонтируют в два раза больше теплосетей

Депутаты предложили запланировать акцию по замерам содержания вредных веществ в выбросах ТЭЦ. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

Обеспечить подачу тепла во все дома - важная задача для всех городских служб. Для того чтобы отопительный сезон проходил без перебоев, необходимо привести в порядок теплосети. О том, какие работы необходимы, обсудили на постоянной комиссии по городскому хозяйству в Совете депутатов города Новосибирска.

ПЛАНЫ И КОНЦЕССИЯ

Начнем с того, что объем работ на теплосетях в 2023 году планируется увеличить в два раза - на эти цели выделят почти 4 миллиарда рублей. И ремонт потребует внимания многих служб.

- Работы необходимо согласовать с дорожными службами, чтобы сначала отремонтировать сети, потом уложить новое дорожное полотно. Для этого необходимо учесть план капремонта новосибирских дорог, - подчеркнул начальник городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

Заместитель генерального директора - директор Новосибирского филиала общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» Андрей Аплошкин поделился планами. В рамках концессионного соглашения с городской администрацией СГК заменит в 2023 году 4 километра тепломагистралей и 6 километров внутриквартальных тепловых муниципальных сетей города.

10-летнее концессионное соглашение по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных Новосибирска подписали в феврале этого года. Андрей Аплошкин рассказал, что до конца года компания модернизирует и реконструирует 10 километров теплоснабжающих коммуникаций, принадлежащих муниципалитету, а также другую инфраструктуру города. Самый сложный этап работ - модернизация теплоснабжающих коммуникаций по улице Петухова. Там нужно переложить трубы вблизи жилых домов, восстановить почти 2 километра циркуляционных линий горячего водоснабжения.

РАЗВИВАТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Украинцев поднял важный вопрос: не придется ли со сменой руководства в СГК заново налаживать взаимоотношения между СГК и другими городскими службами, выстраивать совместную работу с депутатами.

- В последнее время у нас были конструктивные диалоги с СГК, общение не ограничивалось залом в мэрии - проводились выездные мероприятия на ТЭЦ, мы снимали огромное количество вопросов. Была прямая связь с руководством и подразделениями. Работали экологические программы. Продолжится ли наше взаимодействие? - спросил Игорь Украинцев.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин (депутатское объединение «Единая Россия») добавил, что в Совете депутатов города Новосибирска создана рабочая группа по экологии, которая напрямую взаимодействовала с СГК. На весну он предложил уже запланировать акцию по замерам содержания вредных веществ в выбросах ТЭЦ.

Андрей Аплошкин заверил: все взаимоотношения стороны будут только развивать и смогут публично обсуждать и решать все вопросы, компания для этого максимально открыта.

Председатель комиссии Игорь Кудин подвел итоги обсуждения:

- В текущем году запланирован большой объем работ по ремонту и реконструкции теплосетей - на 3,9 миллиарда рублей. Тепловые сети крайне изношены - около 72 процентов. В планах не только реконструкция, но и ремонт центральных тепловых пунктов. В этом году он в два раза больше, чем в прошлом. Кроме того, для Новосибирска этот год - юбилейный, хотелось бы, чтобы центр города, где будут проводиться праздничные мероприятия, выглядел красиво и достойно. Поэтому мы берем на контроль сроки ремонта, чтобы не было задержек, а благоустройство после ремонта произвели в самое короткое время. Также нас заверили, что все нашли наработки с компанией и взаимоотношения будут поддерживать. В планах организовывать выездные совещания в СГК, делать замеры и развивать наши отношения.