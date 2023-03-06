Пиво по-сибирски: журналистам открыли секреты варки пенного в медных котлах

Компания использует в напитках собственный солод. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

Новосибирская пивоваренная компания - преемник легендарного завода «ВИНАП». На международном конкурсе «Пиво-2021» ее газировка «Мохито», пиво «Батино» и «Медный великан» получили золотые медали, а квас «Медный классический» - серебряную. В ходе пресс-тура на предприятие журналистам рассказали, как сочетают классические технологии с автоматизацией и справляются с импортозамещением.

Экскурсию по производству для журналистов провел директор Новосибирской пивоваренной компании Алексей Селиванов. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

СОБСТВЕННЫЙ СОЛОД

Сначала отправляемся на производство пивоваренного солода. Из пивоваренного ячменя солодовенный завод производит солод для варки пива. Ячмень закупают у фермерских хозяйств Новосибирской области, что благоприятно влияет на развитие сельского хозяйства в регионе. Контроль качества как входящего зерна, так и произведенного солода выполняется в собственной лаборатории.

От проросшего ячменного зерна отделяют ростки, корешки, тщательно просушивают. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

- Наш солод не только используем в собственном производстве, но и реализуем его в Сибири, на Дальнем Востоке, выходим на рынок Казахстана, - пояснил журналистам директор Новосибирской пивоваренной компании Алексей Селиванов.

Солод бережно хранится в собственном цеху. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

Солодовенный завод работает с 2021 года. Производственная мощность составляет 45 тысяч тонн готового солода в год. Это большое подспорье для российских пивоваров, которым из-за санкций стал практически недоступен солод из Чехии и Германии.

Гордость компании - медные чаны. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

«СВОЕГО РОДА ЭКСКЛЮЗИВ»

В варочном цехе нам показывают местную гордость - медные котлы, благодаря которым и появилось название бренда «Медный великан».

«Сибирская кола» на автоматизированной линии упаковки напитков в ПЭТ-бутылку. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

- Варка пива в котлах из меди - это отличительная черта марки. Медь - аутентичный материал, который используется пивоварами и виноделами испокон веку. Она помогает убрать нежелательные органические соединения и придает пиву определенный вкус. Эти котлы своего рода эксклюзив, даже за рубежом их осталось мало, - объяснил главный пивовар компании Игорь Конев.

В лабораториях компании контролируют качество и безопасность всех изготавливаемых напитков. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

Технологии приготовления пива на заводе используют классические. Соблюдение рецептуры и процесс варки регулирует автоматика. Варочный процесс контролируют два сотрудника в операторской - люди в процессе практически не участвуют.

Для контроля используют дорогостоящее высокоточное оборудование. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ИСКЛЮЧЕН!»

Завороженно смотрим, как «умные» машины выдувают из пластиковых колбочек бутылки. Затем емкости обеззараживаются, наполняются пивом и катятся по автоматизированной линии дальше, украшают свои бока этикетками. После шустрый робот пакует их в ящики.

- У нас на самом деле все автоматизировано и человеческий фактор исключен. Контроль строжайший на каждом этапе, мы этим искренне гордимся, - поделилась начальник цеха розлива и упаковки Наталья Шинтяпина.

В собственных аттестованных лабораториях компании контролируют качество и безопасность всех изготавливаемых напитков. Для контроля используют дорогостоящее высокоточное оборудование.

В ПЛАНАХ - РАЗВИТИЕ И РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

По словам директора, слаженная работа коллектива помогает успешно реализовывать стратегию импортозамещения: на сегодняшний день до 99% составляющих компонентов для напитков компании произведены в России. В ближайших планах - развитие и расширение производства.

В лабораториях проверяют продукцию на соответствие российским и международным стандартам. Фото: Предоставлено пресс-службой НПК

В 2021 году были запущены современные немецкие автоматизированные линии розлива в стеклянную и ПЭТ-бутылку, компания открыла цех по производству сладких газированных напитков, кваса натурального брожения, а в конце 2022 года реализовала проект по розливу воды. В планах также покупка и установка линии розлива напитков в алюминиевую банку.

- Предприятие планирует развиваться и наращивать объемы производства, но, к сожалению, мы ограничены в площадях. На данный момент ведем переговоры с бывшим совладельцем и директором «ВИНАП» Юрием Владимировичем Верясовым по вопросу продажи части прилегающей территории, - отметил Алексей Селиванов.