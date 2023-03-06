Как ЛДПР поможет новосибирским волонтерам встать плечом к плечу

Фото: Родион СЕВАСТЬЯНОВ

Теперь у неравнодушных новосибирцев появится возможность еще более сплоченно и эффективно помогать фронтовикам. В России создано новое общественное движение - «Плечом к плечу», объединяющее волонтёров. Тех, кто шьет для фронтовиков вещи, объединяясь в «швейные батальоны», собирает посылки мобилизованным и пишет письма на фронт. Чтобы общими усилиями приблизить нашу победу.

О создании движения под эгидой ЛДПР объявил лидер партии Леонид Слуцкий. Он призвал объединиться всех неравнодушных патриотов России, готовых помогать стране в трудное время.

Фото: Родион СЕВАСТЬЯНОВ

- На самом деле в России сейчас всего две партии. Победители - это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны - это, конечно, победители. ЛДПР - это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - заявил Леонид Слуцкий.

Для участников движения открыт портал плечо-к-плечу.рф, где каждый желающий может предложить помощь или оставить заявку на ее получение.

ЛДПР давно взяла под свою опеку швейбаты, которые начинались как самоорганизованное движение женщин. Полгода назад они начали объединяться в бригады и подручными средствами изготавливать вещи для бойцов. Просто потому, что не могли оставаться в стороне. Теперь при поддержке ЛДПР по всей стране для швейбатов закупаются ткани, швейные машинки, оказывается помощь с логистикой. Больше того: ЛДПР отдала один из своих московских офисов под швейный цех. Швейбаты работают уже в 150 городах России.

Фото: Родион СЕВАСТЬЯНОВ

- Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто занимается этим важным делом. Мы взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на новый уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Мы вместе приближаем нашу победу. Плечом к плечу, - прокомментировал создание движения «Плечом к плечу» лидер партии Леонид Слуцкий.

В Новосибирской области с началом СВО стало появляться много инициатив в поддержку наших бойцов. Проходят благотворительные акции, на фронт едут грузовики со сборными грузами - медикаментами, вещами, едой и оборудованием. В Новосибирске открыто более десятка пунктов сбора гуманитарной помощи для бойцов, в том числе на базе Российского Красного креста. Немало и сугубо частных инициатив: например, с началом спецоперации одна из предпринимательниц Новосибирска организовала швейное производство при своем интернет-магазине тканей. Вокруг нее объединились десятки женщин, на добровольных началах занимающихся шитьем.