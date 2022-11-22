«Навожу объектив на клетку, вдруг - бац!»: фотограф-анималист поделился секретом удачных кадров с животными

Фотограф почти каждый день посещает зоопарк, чтобы сфотографировать животных. Фото: Владимир ГАБОВ

71-летний Владимир Габов - постоянный гость Новосибирского зоопарка. На пенсии он нашел увлекательное и расслабляющее хобби - фотографировать животных. Его страницы в соцсетях - объемные портфолио из тысячи снимков, однако сам фотограф-любитель редко выходит на свет.

На пенсии у Владимира Габова начался плодотворный период в творчестве. Фото: Владимир ГАБОВ

- Я живу недалеко от зоопарка и частенько хожу туда гулять, прихватив с собой фотоаппарат. Как Анна Новикова (еще одна пенсионерка, которая снимает видео про животных), - рассказал КП-Новосибирск Владимир Габов. - Фотографией увлекаюсь давно, а в съемке животных есть особое удовольствие.

Интересны все обитатели зоопарка. Фото: Владимир ГАБОВ

НЕУЛОВИМЫЙ ЛЕОПАРД

Фотограф за свою «карьеру» успел собрал всю коллекцию из зоопарка. В его камеру попадают и медведи, и лисы с тиграми, и неугомонные выдры. Появляются птицы: яркие фламинго, величественные орлы и прожорливые пеликаны. Иногда появляется интерес и к жителям павильонов - пингвинам и рептилиям. Есть и явные фавориты - это, конечно, снежные барсы и манулы, которые в последнее время стали звездами зоопарка, в том числе благодаря и работам Владимира Габова.

Персидского леопарда фотографу таки удалось поймать в объектив. Фото: Владимир ГАБОВ

Но за одним зверем фотограф не мог угнаться долго.

- Сколько посещал зоопарк, очень редко видел персидского леопарда. Всего два-три раза на него наткнулся. Это краснокнижный кот, в дикой природе их осталось очень мало, так еще и на свет не хотели выходить. А этим летом сумел сделать серию снимков, - делится Владимир.

Манулы - безусловные фавориты фотографа. Фото: Владимир ГАБОВ

СЕКРЕТ СЪЕМОК

Фотографов-анималистов обычно представляют как людей большой выдержки, которые часами сидят в засаде в ожидании нужного кадра. Нужно еще учесть красоту природы, чтобы и фоны соответствовали стандартам. Но Владимир, большим специалистом себя не мнящий, поделился, что тратит на снимки гораздо меньше времени. И тем не менее они выходят поразительными.

Фотограф не ждет долго, когда звери удачно встанут в кадре. Фото: Владимир ГАБОВ

- Может, вы считаете, что я кого-то высматриваю. Но мне помогает случай! Навожу объектив на клетку, вдруг - бац! - и что-то интересное попадается. Но было, что я полдня стоял на одном месте, и ничего путного не выходило - кадр не схватывался, - делится Владимир Габов.

Чаще Владимир фотографирует зверей, но любит и птиц - и грозных, и изящных. Фото: Владимир ГАБОВ

С наступлением зимы мужчина стал реже ходить к любимым животным - из-за холодов они прячутся в домиках или павильонах. Летом и осенью фотограф наведывался в зоосад по несколько раз в месяц, с тех пор у него осталось множество снимков, которые он помаленьку выкладывает в соцсетях.

Поделимся еще обширной коллекцией фотографа. На этом снимке - императорский тамарин. Фото: Владимир ГАБОВ

А здесь он будто чем-то недоволен. Фото: Владимир ГАБОВ

Ящеры из террариума тоже с удовольствием позируют. Фото: Владимир ГАБОВ

Как и неуклюжие пингвины. Фото: Владимир ГАБОВ

Белые тигры. Фото: Владимир ГАБОВ

Очаровательный минипиг. Фото: Владимир ГАБОВ

- Дай полижу! Фото: Владимир ГАБОВ

Кенгуру приготовились к прыжкам. Фото: Владимир ГАБОВ

Орангутан Бату со своей подругой Мишель. Фото: Владимир ГАБОВ

Дерущиеся мангусты. Фото: Владимир ГАБОВ

И милые волчата. Фото: Владимир ГАБОВ

- Какой ты смешной, человек! Фото: Владимир ГАБОВ

А росомахе явно не смешно… Фото: Владимир ГАБОВ

Есть у фотографа и трогательные фото детенышей. Фото: Владимир ГАБОВ

Малыш лемура катта. Фото: Владимир ГАБОВ

Из бутылочки кормят малыша выдры. Фото: Владимир ГАБОВ

Крайний котенок слева — Снежинка, талисман новогодней столицы - 2023. Фото: Владимир ГАБОВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber