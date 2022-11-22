Двухлетний мальчик, сбежавший из детсада, полчаса бродил по городу

Сбежавший ребенок почти дошел до своего дома. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске двухлетний мальчик ушел из садика, а воспитатели даже не заметили этого. Мама ребенка предала историю огласке не сразу, а после того, как наказали не ту, по ее мнению, сотрудницу сада. Историей в итоге заинтересовались проверяющие органы.

- Та воспитательница, которая просмотрела моего сына, также продолжает работать в садике, только ее перевели в другую группу. У нее группа ребятишек с 3 до 4 лет, - рассказала КП-Новосибирск мама малыша Ксения Дрожжина.

Она говорит, что мальчик около получаса скитался по окрестностям, пока не добрался домой. Его увидела соседка и передала прибежавшим спустя еще несколько минут воспитателям.

Меж тем, по словам матери ребенка, проводить внутреннюю проверку в детском саду якобы не стали. А побег малыша также как будто не зафиксировала ни одна камера наблюдения. Мол, был скачок напряжения, и записи не сохранились. Тем временем Ксения сама провела расследование. И, найдя видео с камеры дома в частном секторе, смогла поминутно восстановить картину побега.

- Я обошла весь частный сектор и нашла камеру. Это третий дом с краю к нашему дому. Там сын оказался в 10.32. Он гонял голубей и бегал. Он шел домой не быстрым шагом, а прогулочным. Играл, заглядывал в каждую ямку, играл с каждой птичкой, подходил каждой кошечке, - вздыхает Ксения. - Мне же позвонили из садика и сказали, что сын пропал, только в 10.52. Через несколько минут позвонили еще раз и сказали, что ребенка нашли. Получается, разница между последним звонком и исчезновением малыша составила не менее получаса.

Мальчика нашли даже не воспитатели, а соседка. Ребенок почти дошел до своего дома, где одинокого малыша и заметила женщина. Следом уже подбежали обеспокоенные воспитательницы.

В прокуратуре провели проверку и выяснили, что малыш улизнул из сада через проем в заборе. В связи с тем, что сотрудники детского сада допустили самовольный уход ребенка из садика, прокурор вынес заведующей сада представление, которое сейчас находится на рассмотрении. В ведомстве отметили, что проем в заборе, через который сбежал мальчик, ликвидировали, а на его месте установили запираемую калитку.

- Я не согласна с некоторыми выводами. Например, что ребенок ушел с прогулки. Это было не так. Ребенок вышел из группы, пока воспитатель одевала других ребятишек. Завтра (в среду. - Ред.) собираюсь пойти в прокуратуру, чтобы это пояснить, - добавила Ксения.

К слову, администрация детского сада от комментариев журналистам отказалась. На момент звонка в учреждение обязанности заведующей исполняла старший воспитатель.

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