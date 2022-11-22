Пенсионерка заказала киллера для бывшего мужа, чтобы не достался любовнице

Светлана прожила с мужем более 30 лет. Фото: соцсети/стоп-кадр.

- Вам посылка из Крыма. Просили передать, - на пороге дома стоял мужчина в форменной куртке, похожей на бушлат летчика.

Он только что позвонил в дверь, и 65-летний хозяин не мог взять в толк, от кого внезапный подарок.

- Вы коробку-то распечатайте - посмотрите, - резонно предложил незнакомец.

Пенсионер пошел на кухню, взял нож, а когда развернулся, «летчик» уже держал в руке пистолет. Два выстрела в голову не оставляли шансов.

Через минуту рядом с трупом появится женщина. И поведет себя совершенно непредсказуемо.

Коттедж, к которому подъехал киллер. Фото: Анна ПАШАГИНА

ЛЕТЧИК-НАЛЕТЧИК

В поселок Кудряшовский (это рядом с Новосибирском) киллер приехал на машине. Оставил ее подальше, а к добротному двухэтажному коттеджу явился пешком. Расправившись с хозяином, поспешил прочь. Местные едва отгуляли новогодние каникулы, встретив 2020 год. На календаре - 10 января, на часах - 11 часов вечера, так что на улицах было безлюдно: наемник выбрал время удачно.

Однако против него сыграл хороший уровень жизни в поселке. На школе поблизости, на местных домах столько камер, что хоть реалити-шоу снимай. Собирая записи, словно пазлы, оперативники МВД отследили маршрут убийцы. Им оказался 46-летний Александр Морозов.

Оружие Морозов сбросил в речку, когда избавлялся от улик. Фото: Мария НОВИКОВА

Киллер - не мужчина, а просто образец: примерный отец, патриот, коллекционер оружия. Правда, с жертвой расправился не из коллекционного: застрелил из современного ПМ. Но это не точно: оружие Морозов сбросил в речку, когда избавлялся от улик. Уничтожил и бушлат - сжег его в лесу.

На допросе преступник признался: исполнял заказ давнего товарища Яшара Исаева, а тот, в свою очередь, действовал в интересах немолодой бизнес-леди Светланы Жиронкиной.

Кто такая Жиронкина? 60-летняя экс-супруга жертвы. Получается, фактически заказала ликвидировать своего бывшего.

ЛЕНИВЫЙ КИЛЛЕР

Под арест взяли всю троицу. Но в преступлении сознавался только Морозов. Исаев категорически пошел в отказ. Жиронкина - тоже. Твердила, что невиновна, и запросила коллегию присяжных - чтобы дело разбирал не профессиональный судья, а люди из народа.

На процессе, который длился больше года, присяжным пришлось погрузиться в подробности семейной драмы.

Чета Жиронкиных - Николай и Светлана - прожили вместе 30 с лишним лет. Общий дом, общие уже повзрослевшие дети, есть внуки, общий бизнес: запчасти, станция техобслуживания. Но, как говорится, седина в бороду… Однажды разругались и подали на развод.

Пожили свободной жизнью и снова сошлись. Официально. А потом - снова развод.

Чета Жиронкиных разводилась и сходилась снова. Фото: соцсети.

И все бы ничего, да у Николая появилась новая любовь, даже две: к новой пассии и к выпивке. А дом - общий с экс-супругой. Той приходилось терпеть: бывший выпивает, встречается с другой. Ну противно же, честное слово.

По версии следствия и прокуратуры, тогда Жиронкина и пошла за помощью к другу семьи Исаеву.

- Семья Жиронкиных была хорошо знакома с семьей Исаевых. Их дети вместе учились в школе, на этой почве и познакомились, по-дружески общались, - рассказала КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Мария Шеин. - Жиронкина обратилась к Исаеву с просьбой подыскать исполнителя убийства, а тот, в свою очередь, обратился к Морозову.

Извините за цинизм, но киллер из коллекционера оказался никудышный. Во-первых, о своем кровавом заказе рассказал сыну-подростку. Это выяснилось на следствии. Во-вторых, в лучших традициях русской прокрастинации затянул с выполнением работы. Посредник дал ему и фото жертвы, и адрес Жиронкиных, и адрес любовницы Николая. Но кровавую работу, на которую подписался еще осенью, душегуб взялся выполнять только после Нового года.

И явился, скорее всего, не вовремя. На праздники заказчица улетала в Таиланд и едва-едва вернулась. Возможно, она хотела переждать расправу над бывшим за границей, но все пошло иначе.

ТАИНСТВЕННАЯ УЛИКА

Впрочем, история о сговоре трех преступников - это версия следствия и суда. Повторимся, сама Жиронкина и Исаев вину не признают. И даже киллер поменял показания и на суде заявил: заказа не было, а в дом незнакомца он явился, чтобы ограбить.

Правда, для ограбления странный поступок. Вместо того, чтобы утащить деньги, стрелок оставил на месте преступления бутылку виски - именно она была в «посылке».

Есть и более весомая улика, выдающая убийство по найму: запись с двух камер, что стоят в доме Жиронкиных. Услышав выстрелы и спустившись со второго этажа, Светлана попала в кадр.

Камера запечатлела странное поведение хозяйки дома. Фото: стоп-кадр.

- Видит лежащего мужа, под головой у которого растекается лужа крови. Смотрит на это, зовет мужа по имени, потом заходит на кухню, опускает жалюзи, подставляет стул к кухонному гарнитуру, залезает на него, достает сверху предмет и прячет его под халат. Посылку вскрывает, проверяет, что в коробке, и уже тогда звонит детям, не вызывая скорую, - описывают картину правоохранители.

Запись звонка тоже попала на видео.

- Папа лежит на полу. Он синий. Он синий. Что делать? Скорую? - с ужасом (по версии суда - поддельным) спрашивает Светлана.

Впрочем, скорая уже не смогла бы помочь. Пенсионер был мертв.

А предмет, что сняла хозяйка со шкафа, следствию так и не достался. Жиронкина избавилась от него. Правоохранители полагают, что таинственная улика - накопитель, устройство, на котором хранятся записи с камер наблюдения. Если это так и заказчица пыталась скрыть разоблачительное видео, то она не учла, что в самих камерах тоже есть флеш-карты, на которых записи сохранились. Они в итоге и попали в руки к силовикам.

Присяжные единогласно признали всех троих виновными.

Морозов как самый примерный и сотрудничающий со следствием получил 12 лет. Жиронкина и Исаев - по 13. Скорее всего, будут обжаловать приговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber