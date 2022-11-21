«Говорит, что чёрный маг и проклинает»: в Новосибирске мать ищет дочь, сбежавшую с женихом-колдуном

По последним данным, Юля с парнем-колдуном находятся в Мочище. Фото: предоставлено матерью девушки, Ольгой.

У жительницы Первоуральска Ольги пропала дочь. Сбежала из отчего дома вместе с парнем. Мать уверяет, жених, который называет себя черным магом, загнал девочку в страшные долги, запугивает, подавляет. По последним данным, 22-летняя Юлия вместе с парнем находится в Новосибирске. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

ЕДИНСТВЕННАЯ НАША, БОЛЕЗНЕННАЯ

Ольга родила Юлю в 20 лет. Девочка росла хрупким ребенком, болезненным. Весь мир крутился вокруг постоянно болеющей дочери. Времени не хватало ни на что другое. Муж, говорит Ольга, не выдержал такой жизни и ушел из семьи. Юле тогда было 7. Потом девочке не помогал.

– Все внимание было ей одной. Никакой личной жизни у меня не было. А вот 7 лет назад, когда Юле было уже 15, я встретила человека по душе. Решила, что дочка взрослая уже, что могу позволить себе личную жизнь. В 2021 году узнала, что жду ребенка, мальчика. Когда Юле сообщила об этом, она плохо восприняла, замкнулась в себе, – поделилась с КП-Новосибирск женщина. – Юля поменялась в корень после новости о братике, я восприняла это, как ревность. Разговоры сошли на нет. Юля сидела дома, так как в университете было дистанционное обучение в связи с ковидом. Была апатичной, лежала на диване, часто переписывалась в соцсетях. Как я потом узнала, как раз с этим Алексеем из Казахстана.

Об ухажере девочка маме особо не рассказывала. Говорила, мол не лезь, не твое дело. Затем, говорит Ольга, Юля уехала в общежитие. Продолжила обучение, шла на красный диплом. Родственники выдохнули, мол, занимается девочка, учится. Но, как оказалось, рано радовались.

– На позднем сроке я попала в больницу с давлением, находилась там три месяца. За это время Юля ко мне не приезжала, иногда созванивались. В конце апреля, когда общались по телефону, я поняла, что она собралась бросить институт и уехать в Казахстан. Мне сразу стало плохо. А она успокоила, мол, мама там переведусь в аналогичный институт и продолжу обучение.

Уговоры родственников не помогли – Юля все-таки уехала. А еще, как говорит мама, перед отъездом забрала из дома все золото.

Юля бросила ради Алексея университет, продала золото, залезла в жуткие долги. Фото: предоставлено матерью девушки, Ольгой.

ТЯНУЛ ДЕНЬГИ, НАСТРОИЛ ПРОТИВ НАС

Как выяснила Ольга, в Казахстане Юля съехалась с Алексеем. Поначалу шла на контакт, присылала фото. Затем стала пропадать. Мать по крупицам собирала данные о дочери и об ее ухажере. Выяснила, что парень из неблагополучной семьи: ни матери, ни бабушке особо был не нужен. Также узнала, что в Казахстане парочка не задержалась: уехали в Уфу, а потом в родной Юлин Первоуральск. Там отец девушки помог молодым – устроил на автомойку, пустил к себе пожить. Но от него они со скандалом съехали, а с автомойки уволились. Мол, работа не денежная, да и опасная. Затем, говорит Ольга, влюбленные перебрались в Екатеринбург. Там промыкались месяц с небольшим.

– Мы сперва помогали им деньгами. Что просила Юля, то и переводили. Потом поняли, что деньги она все отдавала Алексею. Она просила их постоянно. Врала. Говорила, дайте денег на плитку, мол, сломалась. Когда просили прислать фото плитки и чека, она отправляла фото старой плитки. Мы подумали, лучше не будем помогать, чтобы это все быстрее закончилось. Стали ей отказывать в деньгах. А она стала набирать на себя кредиты, микрозаймы. И соответственно их не оплачивала, – вздыхает мать.

Все это время, говорит женщина, Алексей настраивал девушку против родных. Оскорблял их, запугивал, желал смерти. Посылал бесконечные голосовые, в которых сыпал проклятиями. Говорил, что он – представитель высшей расы, а родственники Юли – никто.

– Они некоторое время, когда из Екатеринбурга уехали, приехали в Первоуральск, поселились в квартире с моим пьющим отцом. Мама моя, бабушка Юли, часто их проведывала. В один раз он прям набросился на мою маму с угрозами. Мы вызвали полицию. Правоохранители приехали, проверили документы. Сказали, что у Алексея нет права находиться на территории России. Его должны были депортировать из страны. Мы думали, он уедет, а она останется. Но в итоге они снова сбежали вместе! – добавила Ольга.

ЖЕНАТЫЙ КОЛДУН

Ольга снова стала разыскивать дочь. Выяснила, что та автостопом уехала вместе с женихом в Новосибирск. Поселились в пригороде, в Мочище.

– Я пообщалась с родственниками Алексея. Оказалось, что парень этот официально женат! Растит ребенка-инвалида. А кроме того, его супруга сейчас в положении! На 5-м месяце. То есть проживая с Юлей в Казахстане, он и к жене наведывался, – негодует Ольга. – Мы с супругой его общались, она шла на контакт. Та девушка уверена, что муж любит ее. Говорит вообще, что он Юлю бросит, что вернется к ней.

Сама Юля однократно вышла на связь с мамой. Поделилась с ней, что живут они хорошо. Сказала, мол занимается инвестициями, работает из дома.

– Сказала, что будет там, где ее Алексей. И снова пропала. Знаю, что Алексей это забрал у нее телефон. Контролирует все ее контакты. Запретил с нами общаться. А сам выходит в Сеть с Юлиных аккаунтов и рассылает родне угрозы и пожелания смерти, – добавила Оля.

Ольга выяснила, что жених, затуманивший голову дочери, официально женат. Фото: предоставлено матерью девушки, Ольгой.

ГОВОРИТ, ЧТО ЧЕРНЫЙ МАГ И ЗАПУГИВАЕТ

Ольга поделилась, что Юля подалась в магию, связавшись с Алексеем. Якобы он погрузил ее в эту идеологию. На страницах в соцсетях парень называет себя чернокнижником, богохульничает. А Юля предлагает услуги таролога. Женщины, чьи дочери попали под влияние соблазнителя, уверены, он затуманил им разум. Об этом заявляет и мать его официальной жены.

– Он очень страшный человек. Я свою дочь из его лап три года вырывала. Бесполезно. Итог – ребенок-инвалид, беременность на 5-м месяце, полное подчинение, куча кредитов! Он болен. Говорит девочкам, что он маг высшей категории. Избивает и запугивает, – рассказала КП-Новосибирск мать официальной жены Алексея.

Ольга сейчас хочет только одного – вернуть дочь домой. Она намерена обратиться в полицию. Но в то же время боится – названный зять снова сбежит, а дочь ринется за ним. – Для нее кроме него никого не существует, от нас отреклась. Между тем, ее же ищут коллекторы, приходят к нам, там долги страшные. Идут суды. Единственная надежда, что его депортируют, а ее из страны не выпустят. Осталось только найти ее и вернуть домой. К нам. К тем, которые ее по-настоящему любят и очень ждут.

Если вы знаете о местонахождении Юлии, позвоните ее матери Ольге по номеру – 8-922-612-86-34.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber