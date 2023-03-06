В Новосибирске арестовали одного из подрядчиков строительства новой ледовой арены

Михаила Воловича задержали в Москве, где он живет на съемной квартире. Фото: Мария НОВИКОВА

Генерального директора ООО «Строймонтаж», одного из подрядчиков строительства новой ледовой арены в Новосибирске, заподозрили в мошенничестве на 104 миллиона рублей. Деньги, перечисленные его фирме на возведение ЛДС, коммерсант якобы потратил на другие цели.

Михаила Воловича задержали в Москве, где он живет на съемной квартире, и под конвоем этапировали в Новосибирск. Подозреваемого доставили в Октябрьский районный суд на заседание об избрании меры пресечения. Следователь СЧ городского управления МВД настаивала: коммерсанта необходимо поместить в СИЗО.

Адвокат подозреваемого Виталий Окунев в свою очередь настаивал на более мягкой мере - подписке о невыезде, запрете определенных действий или домашнем аресте. Сожительница задержанного даже сняла для этого квартиру в Новосибирске на полгода и предоставила документы суду.

Заседание закрыли для СМИ в целях обеспечения тайны следствия. Но, поскольку говорил задержанный громко, удалось услышать его позицию:

- Я не могу являться причастным к хищению, которого не было! Я считаю вообще состава преступления нет. Из денег, поступивших на строительство арены, я заплатил зарплаты своим сотрудникам, работавшим на других объектах. Налево не ушло ни копейки. Была проверка ФСБ, меня вызывали в прокуратуру. Все документы я предоставлял, ничего не скрывал. Бежать мне некуда, у меня ребенок маленький.

С учетом того, что прописан бизнесмен в Санкт-Петербурге, а проживал в столице, судья посчитал, что надежнее будет оставить его в СИЗО.

- Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения фигуранту уголовного дела в виде заключения под стражу, сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 27 апреля 2023 года. Судом оно удовлетворено, - пояснил корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Алексей Сахаров.

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