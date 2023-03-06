Новосибирцам рассказали об актуальных патриотических конкурсах

Рассказываем об актуальных конкурсах, в которых вы еще успеваете поучаствовать. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Центр патриотического воспитания Новосибирской области запустил четыре конкурса, которые охватывают жителей всех возрастов. Попробовать свои силы, знания, поделиться опытом и продемонстрировать свое творчество и широту души может каждый житель региона. Рассказываем, как это сделать.

«ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»

Подать заявку на фестиваль «Истоки» можно до 28 апреля 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Работников предприятий, организаций и членов их семей приглашают поучаствовать в фестивале творчества трудовых коллективов Новосибирской области «Истоки». Возраст не важен, главное - желание продемонстрировать свое творчество другим. Тема фестиваля в этом году «Из Сибири с любовью». Заявки принимаются до 28 апреля, победители выступят на большом концерте, посвященном Дню России 12 июня.

В фестивале заявлено пять номинаций: «Вокал», «Инструментальное исполнение», «Хореография», «Художественное слово» и «Артель мастеров». Победителей ждут дипломы, статуэтки и памятные подарки.

Скачать заявку и изучить Положение фестиваля «Истоки»

В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ НАСТАВНИКОВ

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Продолжается прием заявок на участие в V областном конкурсе «Позиция. Энергия. Опыт», где представители ветеранского сообщества могут поделиться своими практиками по работе с молодежью.

Тематика этого года «Я - Наставник». Жители Новосибирской области старше 55 лет, входящие в региональные ветеранские или другие организации, объединяющие представителей старшего поколения, могут представить на конкурс материалы в двух номинациях: «Система работы ветеранской организации в сфере наставничества» и «Лучший наставник ветеранской организации».

Работы принимаются до 31 марта включительно. Победителей ждут дипломы и возможность побывать в городе-герое Волгограде, пообщаться с представителями местного ветеранского сообщества.

Уточнить сроки и изучить Положение о проведении областного конкурса «Позиция. Энергия. Опыт»

НАПИСАТЬ ИСТОРИЮ РЕГИОНА

Заявки на конкурс «Пишем историю региона» принимаются до 31 марта 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активных студентов и школьников 8 - 11-х классов ждет конкурс «Пишем историю региона». Принимаются индивидуальные работы по темам «Ковать победу праведным трудом» - о трудовых подвигах жителей региона в тылу в период Великой Отечественной войны, работы о региональных трудовых династиях «Во славу единого дела» и видеоролики о вкладе выдающихся людей региона в развитие Новосибирской области «Знай наших!».

Регистрация продлится до 31 марта. Победители получат дипломы лауреатов и экскурсионную поездку в Красноярск.

Отправить конкурсные работы и скачать Положение о проведении областного конкурса исследовательских работ «Пишем историю региона»

«НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА»

Заявки на конкурс «На благо Отечества» принимаются до 15 сентября 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Тема конкурса «На благо Отечества» в этом году звучит так: «Наш военно-патриотический клуб». Для участия нужно до 15 сентября направить заявку и видеоролик о жизни своего клуба, объединения или отряда. 57 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат призы. А их видеоролики выложат на YouTube-канале Центра патриотического воспитания. Те, кто набрал наибольшее количество баллов и занял первое место, станут участниками проекта #ПАТРИОТ54 на телеканале ОТС.

Видео можно снимать хоть на цифровой фотоаппарат, хоть на телефон, главное - в горизонтальном формате и не дольше 5 минут.

Скачать Положение о конкурсе «На благо Отечества»

https://patriot.nso.ru/

https://vk.com/patriotnsoo