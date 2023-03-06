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Общество6 марта 2023 4:00

Новосибирцам рассказали об актуальных патриотических конкурсах

Поучаствовать в них могут и школьники, и пенсионеры
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Рассказываем об актуальных конкурсах, в которых вы еще успеваете поучаствовать. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Рассказываем об актуальных конкурсах, в которых вы еще успеваете поучаствовать. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Центр патриотического воспитания Новосибирской области запустил четыре конкурса, которые охватывают жителей всех возрастов. Попробовать свои силы, знания, поделиться опытом и продемонстрировать свое творчество и широту души может каждый житель региона. Рассказываем, как это сделать.

«ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»

Подать заявку на фестиваль «Истоки» можно до 28 апреля 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Подать заявку на фестиваль «Истоки» можно до 28 апреля 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Работников предприятий, организаций и членов их семей приглашают поучаствовать в фестивале творчества трудовых коллективов Новосибирской области «Истоки». Возраст не важен, главное - желание продемонстрировать свое творчество другим. Тема фестиваля в этом году «Из Сибири с любовью». Заявки принимаются до 28 апреля, победители выступят на большом концерте, посвященном Дню России 12 июня.

В фестивале заявлено пять номинаций: «Вокал», «Инструментальное исполнение», «Хореография», «Художественное слово» и «Артель мастеров». Победителей ждут дипломы, статуэтки и памятные подарки.

Скачать заявку и изучить Положение фестиваля «Истоки»

В ПОИСКАХ ЛУЧШИХ НАСТАВНИКОВ

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Продолжается прием заявок на участие в V областном конкурсе «Позиция. Энергия. Опыт», где представители ветеранского сообщества могут поделиться своими практиками по работе с молодежью.

Тематика этого года «Я - Наставник». Жители Новосибирской области старше 55 лет, входящие в региональные ветеранские или другие организации, объединяющие представителей старшего поколения, могут представить на конкурс материалы в двух номинациях: «Система работы ветеранской организации в сфере наставничества» и «Лучший наставник ветеранской организации».

Работы принимаются до 31 марта включительно. Победителей ждут дипломы и возможность побывать в городе-герое Волгограде, пообщаться с представителями местного ветеранского сообщества.

Уточнить сроки и изучить Положение о проведении областного конкурса «Позиция. Энергия. Опыт»

НАПИСАТЬ ИСТОРИЮ РЕГИОНА

Заявки на конкурс «Пишем историю региона» принимаются до 31 марта 2023 года.

Заявки на конкурс «Пишем историю региона» принимаются до 31 марта 2023 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активных студентов и школьников 8 - 11-х классов ждет конкурс «Пишем историю региона». Принимаются индивидуальные работы по темам «Ковать победу праведным трудом» - о трудовых подвигах жителей региона в тылу в период Великой Отечественной войны, работы о региональных трудовых династиях «Во славу единого дела» и видеоролики о вкладе выдающихся людей региона в развитие Новосибирской области «Знай наших!».

Регистрация продлится до 31 марта. Победители получат дипломы лауреатов и экскурсионную поездку в Красноярск.

Отправить конкурсные работы и скачать Положение о проведении областного конкурса исследовательских работ «Пишем историю региона»

«НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА»

Заявки на конкурс «На благо Отечества» принимаются до 15 сентября 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Заявки на конкурс «На благо Отечества» принимаются до 15 сентября 2023 года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Тема конкурса «На благо Отечества» в этом году звучит так: «Наш военно-патриотический клуб». Для участия нужно до 15 сентября направить заявку и видеоролик о жизни своего клуба, объединения или отряда. 57 участников, набравших наибольшее количество баллов, получат призы. А их видеоролики выложат на YouTube-канале Центра патриотического воспитания. Те, кто набрал наибольшее количество баллов и занял первое место, станут участниками проекта #ПАТРИОТ54 на телеканале ОТС.

Видео можно снимать хоть на цифровой фотоаппарат, хоть на телефон, главное - в горизонтальном формате и не дольше 5 минут.

Скачать Положение о конкурсе «На благо Отечества»

https://patriot.nso.ru/

https://vk.com/patriotnsoo

БИЗНЕС-ПРЕССПатриоты 54