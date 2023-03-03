«Сына заставили убирать игрушки за другими детьми»: новосибирец прячет ребенка от бывшей жены и не пускает его в школу

У Екатерины трое детей. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска обвиняет экс-супруга в похищении восьмилетнего сына. Мама не видела ребенка целый месяц. Бывший муж не водит мальчика в школу и не дает общаться с матерью. Отец же настаивает: ребенок сам не хочет встречаться с мамой, ведь дома его заставляют убирать игрушки за другими детьми. Взрослые не смогли договориться и теперь идут в суд - решать, с кем будет жить мальчик.

«ВЦЕПИЛСЯ В СЫНА И НЕ ОТПУСКАЕТ»

Для Екатерины брак со Степаном* был вторым по счету. В нем и родился мальчик Вова*. У женщины уже был ребенок от первого мужа. Со вторым же союз продлился недолго.

- Мы с ребенком жили у моих родителей, а Степан - у своих. Он не хотел снимать общее жилье. У нас был очень странный гостевой брак. Мне это надоело, и так сложилось, что в 2017 году я познакомилась с другим мужчиной, развелась и снова вышла замуж, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, мама Вовы. - У нас родилась дочка.

Как говорит многодетная мама, в суде во время развода не решали, с кем будет жить Вова. Это было оговорено устно.

- Судья спросил у Степы: «С кем будет жить ребенок?». Он сказал, что с мамой, то есть со мной. Я даже не думала, что могут возникнуть проблемы. Нас развели, сын со мной, и все было хорошо. Но нет, папочка объявился, начал забирать сына из детского сада без моего ведома. Меня просто ставил перед фактом, - объясняет женщина. - Он работает водителем-экспедитором и брал с собой сына кататься на грузовом авто.

Женщина не видела сына уже месяц. Фото: предоставлено героиней публикации

Екатерина утверждает, что договориться с экс-супругом было невозможно. Мужчина не привозил ребенка домой вовремя и игнорировал просьбы бывшей жены.

- Вова пошел в первый класс, и Степа начал забирать ребенка из школы, а меня снова просто ставил перед фактом. На каникулы его брал, но Вовка начал пропускать школу. Классный руководитель это фиксировал, - продолжает Екатерина. - Мне кажется, что Степа вцепился в ребенка, потому что у него в 2020 году умерли родители. И теперь он вообще его не отпускает. Я не препятствовала их общению, но хотела, чтобы мы договаривались об этих встречах заранее.

«РЕБЕНОК НАЧАЛ ПСИХОВАТЬ И ШВЫРЯТЬ ВЕЩИ»

После частых встреч с отцом, по словам Екатерины, ребенок стал чаще конфликтовать. Начал отказываться от еды и звонить жаловаться отцу.

- Степан ему как раз купил телефон, и сын начинал звонить папе, мол, меня есть заставляют. Бывший муж тут же звонил мне и говорил, что если Вова не хочет есть, то пусть не ест. Когда сын возвращался домой, начинал психовать, когда ему что-то не разрешали, швырял вещи, - описывает ситуацию Екатерина. - Подозреваю, что отец ему просто все разрешает. Мы стали как добрый и злой полицейский.

Именно с этих житейских мелочей и начался серьезный конфликт между бывшими супругами.

«СЫН НИКУДА НЕ ХОЧЕТ»

Пик конфликта пришелся на сентябрь 2022 года. Ребенок стал часто пропускать школу, а на каникулах мама его вообще не видела.

- На осенние каникулы у нас были куплены билеты в планетарий, в кукольный театр. Я просила мужа привезти сына, он ни в какую. Говорил, что Вова не хочет видеться со мной. Я не выдержала и написала заявление в органы опеки, писала заявление в ПДН - там не отреагировали. Говорят, что Степан - его отец и имеет такое же право быть с мальчиком, как и я, - говорит сибирячка. - Да, они ему звонили, но ответ был один: «Ребенок никуда не хочет».

Внезапно в доме Екатерины начались проверки, та смекнула: отец ребенка тоже настрочил кляузу. Тут к семейным разборкам подключилась полиция.

- Перед Новым годом я пыталась забрать ребенка, приезжала к бывшему с полицией. Тогда его сожительница случайно обмолвилась, что Вова один у них дома. Мы нагрянули, а Степан успел вернуться. Заявил, что у них все хорошо, и ребенка мне не отдали, - добавляет женщина.

Екатерина рассказывает, что экс-супруг говорил, мол, его сына бьют. Но она сама же отвечает на эту претензию: потасовка была со старшей сестрой. Это же дети - то поцапаются, то помирятся.

В последний раз экс-супруг забрал мальчика 9 февраля и с тех пор не дает с ним общаться.

- Я не знаю, что у него там есть из одежды. С ребенком общаться мне не дают. Ему надо было делать прививку, я попросила привезти сына, но бывший никак не отреагировал. Я уже не знаю, что мне делать, - сокрушается женщина.

Екатерина подала в суд на определение места жительства ребенка и установление порядка общения с отцом. Заседания переносили уже несколько раз. Следующее состоится в марте.

ДРУГАЯ СТОРОНА

«Она пьет и бьет ребенка»

КП-Новосибирск связалась с бывшим мужем Екатерины. Он высказал свою позицию по данной ситуации:

- Ребенка я забрал 11 февраля. Суть в том, что сын сам не хочет к ней ехать. Ребенок два раза написал заявление, что мать к нему плохо относится, бьет. После этого никакого решения не было.

- А как она его бьет? За что?

- Это у Кати третий брак. Мой сын у нее - второй. Катя заставляет его убирать игрушки за младшей дочкой. А почему он должен за кем-то что-то убирать? Сын отказывается, и она начинает его бить за это. Ее муж нынешний брал сына за руку и за ногу и бил об диван. До Нового года я не видел сына. Ну и еще: Катя пьет, ходит по клубам и оставляет сына дома одного. Мальчику всего 8 лет! Органы опеки ничего не предприняли - я обращался, даже ездили к ней, но ничего.

- Вы сейчас чего хотите добиться?

- Хочу, чтобы ребенок жил со мной. Катя совсем им не занимается. С алиментов ему ничего не покупает, никуда не водит.

- В школу его почему не водите?

- Не пускаю, чтобы Катя его не забрала. Мы сами дома занимаемся, читаем, рисуем.

Точку в этой истории предстоит поставить суду: там определят, с кем будет жить ребенок.

* Имена изменены.

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