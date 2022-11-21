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21 ноября 2022 14:00

«Живем в одной палатке»: житель Новосибирской области отправится на СВО вслед за сыном, который отказался от брони

Мобилизованный из Новосибирской области отправится на СВО вместе со своим отцом
Анастасия ХРОМЫХ
Владислав во всем поддерживает своего сына Эдуарда. Фото: предоставлено героем публикации

Владислав во всем поддерживает своего сына Эдуарда. Фото: предоставлено героем публикации

Эдуард З. − 23-летний мобилизованный из города Куйбышева Новосибирской области. Повестку парень получил в октябре. К отправке в зону спецоперации новосибирец готовится вместе со своим папой − 46-летним Владиславом. Как отец и сын оказались в одном подразделении – читайте в материале КП-Новосибирск.

НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ БРОНЬЮ

У Эдуарда есть жена и двухлетний сын. До мобилизации молодой человек работал слесарем в локомотивном депо.

Интересно, что у сибиряка была бронь от мобилизации. Однако парень принял решение все-таки отправиться на СВО.

− Когда я видел, как некоторые парни побежали заграницу, стало стыдно за них, обидно за страну. И я решил, что буду отстаивать интересы нашей страны, − рассказал КП-Новосибирск Эдуард. – 24 октября меня мобилизовали.

На данный момент молодой человек проходит военную подготовку на полигоне в Кольцово. Там военнослужащие оттачивают навыки перед отправкой в зону спецоперации.

«МЫ С ОТЦОМ ПОСТОЯННО ВМЕСТЕ»

Когда Эдуарда мобилизовали, его отец Владислав принял решение идти за сыном, вызвался добровольцем.

− Я пошел, поговорил с начальством. Попросил, чтобы отца распределили в мое подразделение. Мне сказали – как отец приедет в Кольцово, так его направят ко мне. Мы оба сейчас живем в одной палатке. С отцом постоянно вместе. Конечно, я за него переживаю. Но чтобы отговаривать его – нет, такого не было, мы же мужики. Жена вот волновалась, но уже смирилась, она принимает мою позицию, − добавил парень в беседе с КП-Новосибирск.

Пока проходит обучение, сибиряк имеет возможность видеться с женой и сыном. Мобилизованным дают увольнительные – например, иногда их отпускают домой на двое суток.

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