«Живем в одной палатке»: житель Новосибирской области отправится на СВО вслед за сыном, который отказался от брони

Владислав во всем поддерживает своего сына Эдуарда. Фото: предоставлено героем публикации

Эдуард З. − 23-летний мобилизованный из города Куйбышева Новосибирской области. Повестку парень получил в октябре. К отправке в зону спецоперации новосибирец готовится вместе со своим папой − 46-летним Владиславом. Как отец и сын оказались в одном подразделении – читайте в материале КП-Новосибирск.

НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ БРОНЬЮ

У Эдуарда есть жена и двухлетний сын. До мобилизации молодой человек работал слесарем в локомотивном депо.

Интересно, что у сибиряка была бронь от мобилизации. Однако парень принял решение все-таки отправиться на СВО.

− Когда я видел, как некоторые парни побежали заграницу, стало стыдно за них, обидно за страну. И я решил, что буду отстаивать интересы нашей страны, − рассказал КП-Новосибирск Эдуард. – 24 октября меня мобилизовали.

На данный момент молодой человек проходит военную подготовку на полигоне в Кольцово. Там военнослужащие оттачивают навыки перед отправкой в зону спецоперации.

«МЫ С ОТЦОМ ПОСТОЯННО ВМЕСТЕ»

Когда Эдуарда мобилизовали, его отец Владислав принял решение идти за сыном, вызвался добровольцем.

− Я пошел, поговорил с начальством. Попросил, чтобы отца распределили в мое подразделение. Мне сказали – как отец приедет в Кольцово, так его направят ко мне. Мы оба сейчас живем в одной палатке. С отцом постоянно вместе. Конечно, я за него переживаю. Но чтобы отговаривать его – нет, такого не было, мы же мужики. Жена вот волновалась, но уже смирилась, она принимает мою позицию, − добавил парень в беседе с КП-Новосибирск.

Пока проходит обучение, сибиряк имеет возможность видеться с женой и сыном. Мобилизованным дают увольнительные – например, иногда их отпускают домой на двое суток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber