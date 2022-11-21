«Он лежит на полу синий, что делать?»: в Новосибирске курьер в упор расстрелял бизнесмена по заказу его бывшей жены

Светлана заказала убийство мужа киллеру Александру Морозову. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирском областном суде сегодня приговорили 62-летнюю Светлану Жиронкину. Следствие считает, что она заказала киллеру своего бывшего мужа-бизнесмена. После развода Жиронкины продолжали жить вместе в двухэтажном коттедже в поселке Кудряши, а также вести общий бизнес – продавали автозапчасти.

- Но вдруг Светлана узнала о любовнице. Также она испытывая неприязненные отношения из-за злоупотребления бывшим супругом алкоголем, - рассказала КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин.

«ПОДАРОК ОТ ДОЧЕРИ» ОКАЗАЛСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ

Жиронкины прожили вместе 37 лет. То, что последние годы у супруг были ссоры, знали только самые близкие. О разводе не догадывались даже соседи. У пары было двое совместных детей и у каждого еще по одному от первых браков: дети часто приезжали с внуками в коттедж.

- Понимая, что самостоятельно лишить жизни своего супруга она не сможет и желая отвести от себя подозрения, Светлана предложила ранее знакомому Яшару Исаеву лишить жизни Жиронкина или найти человека, который сможет это сделать за денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей, - продолжает Шеин.

С бизнесменом Яшаром Исаевым Жиронкины были знакомы оба. Фото: Мария НОВИКОВА

С бизнесменом Исаевым Жиронкины были знакомы оба и давно. Их дети ходили вместе в школу. Следствие считает, что друг-предприниматель и помог найти Светлане киллера – им стал Александр Морозов. Мужчина работал на Исаева, часто выполнял какие-то его поручения, а еще был фанатом оружия. В том числе дома лежал незарегистированный с 90-х ствол.

10 января 2020 года в коттедже бизнесменов раздался звонок. Мужской голос представился курьером, сказал, что принес посылку от дочери. Николай Жиронкин открыл, подумал, новогодний подарок. Но получил две пули в голову.

БЕЗУТЕШНАЯ ВДОВА СПРЯТАЛА ЗАПИСИ?

Главным аргументом следователей стали видеозаписи с камер, установленных в доме семьи бизнесменов. Сразу после роковых выстрелов якобы убитая горем вдова не только позвонила детям:

«Папа лежит на полу, он синий, что делать? Скорую?!» - кричит в трубку пенсионерка, склонившись над бездыханным телом бывшего мужа.

Но работала она на камеру, как считает следствие. Эти записи никто не должен был увидеть. Женщина после убийства спрятала сервер, на который записывалось видео. Криминалистам помогла дотошность. На всякий случай они изъяли сами регистраторы, а внутри обнаружили флешки, которые зафиксировали и сам момент убийства, и все, что происходило после него.

После убийства мужа Светлана звонила дочери. Фото: стоп-кадр.

«ЕСЛИ БЫ Я ЖЕЛАЛА ЕМУ СМЕРТИ...»

Наемника Александра Морозова задержали первым. Сыщики вычислили машину, на которой он приехал в коттеджный поселок по записям с камер видеонаблюдения. Тот уже и рассказал, как все было. Из материалов дела следует, что Исаев передал киллеру-самоучке деньги и фотографию Николая Жиронкина. Но на суде эту версию стали отрицать все.

- Всё сфабриковано, никакого передачи данных не было, не было передачи денег и не было никакого посредничества со стороны Исаева, - рассказала КП-Новосибирск жена Яшара Исаева Людмила. Кстати, в суде мужчину, кроме профессионального адвоката, защищала одна из его дочерей, которая учится на юриста.

Категорически отрицала свою вину на следствии и в суде и Светлана Жиронкина:

- Мы будем доказывать свою невиновность, непричастность к этому. Тем более я, прожив с человеком 37 лет, если бы я желала ему смерти, я могла ему просто не оказать помощь в нужное время, - заявила она журналистам.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО КИЛЛЕРА

Но убедить коллегию присяжных в своей непричастности этим троим не удалось. 12 народных заседателей единогласно признали их виновными и не заслуживающими снисхождения.

На основании обвинительного вердикта судья огласил приговор.За организацию убийства Светлану Жиронкину приговорили к 13 годам лишения свободы, такой же срок дали ее посреднику Яшару Исаеву. Киллер за убийство по найму получил на год меньше. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, мужчины - на строгой зоне.

После заседания киллер Александр Морозов сделал заявление. Сказал, что убивал не за деньги, а чтобы ограбить коттедж бизнесмена, а показания на организатора и заказчицу преступления дал под давлением оперативников:

- На меня было оказано физическое воздействие и заставили оговорить этих двух замечательных людей.

- То есть вы сами все это придумали - убийство?

- Эти люди не при чем, это моя инициатива была.

- А мотив какой?

- Ограбление.

Все трое осужденных заявили, что будут обжаловать решение суда.

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