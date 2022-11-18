«Она гремела как ведро с гвоздями»: автосалон продал неисправное авто многодетной матери, проиграл суд, но не отдает ни машину, ни деньги

Многодетная мать мечтала о новой машине, но в итоге столкнулась с проблемами. Фото предоставлено героиней материала

Мать троих детей из Новосибирска Анастасия Дондерфер после расставания с мужем остро нуждалась в машине: ребятишек нужно перевозить в школу и домой. Всех – в разные стороны. Долго думала, и в итоге – решилась. Чисто случайно наткнулась на рекламу автосалона на улице Никитина. Взяв небольшую сумму наличных – сто тысяч рублей – это всё, что было, отправилась за покупкой.

- Честно говоря, ехала вообще за другим автомобилем. Хотела взять Hyundai Tucsson, у меня до этого тоже такой же автомобиль был, пришлось продать. Сотрудники салона сказали, что нужно брать Mitsubishi Outlander, что сборка крупногабаритных деталей была произведена в Японии, и машина очень качественная, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Этот вариант ей не понравился, однако менеджеры были столь настойчивы, что женщина согласилась. Сыграло роль и длительное ожидание: пришла в автосалон в полдень, и только ближе к полуночи ей одобрили кредит.

- Периодически подбегали ко мне, переподписывали документы. Якобы подпись им там не нравилась. Помимо всего прочего в договор были включены страхование жизни, сертификат «Автопомощник» и «Защита прав трудящихся», - сказала собеседница издания, отметив, что допуслуги на общую сумму почти в 300 тысяч рублей легли в тело кредита.

Уговорили ее на такие условия со словами, мол, потом можно будет от этих услуг отказаться. Но расторгнуть договор удалось только со страховой компанией. Два других договора, были заключены с иной организацией, которая оказалась «однодневкой». То есть фирма, которая получила деньги, почти сразу перестала существовать.

Проездив на машине пять дней, Анастасия столкнулась и с другой проблемой:

– Она гремела, как ведро с гвоздями, - описывает сибирячка.

Машина оказалась неиспрвана. Фото предоставлено героиней материала

Обратилась к продавцам, заявив о проблеме. Однако, слушать её никто не стал. Написала с помощью юриста претензию, но мирно расторгать договор купли-продажи отказались. Тогда оставила машину на ответственное хранение автосалону, а сама – пошла в суд.

Служители Фемиды назначили экспертизу, которая установила: машина с производственным браком. Это и легло в основу решения Заельцовского райсуда Новосибирска, постановившего: договор продажи расторгнуть, вернуть деньги за кредит – около двух миллионов рублей. И еще полтора миллиона рублей – штраф. И хотя организация, стоявшая за автосалоном «Локо-авто» - ООО «Тайга» - решение и обжаловала, суд остался непреклонен. Дело ушло к приставам Октябрьского района.

Но до настоящего времени никаких денег Анастасии не вернули. Якобы, как говорит юрист, денег на счете организации нет. Ведь, если б были – приставы наложили бы арест. Почему не наложено взыскание на имущество организации – ответа нет. В беседе с журналистами в региональном УФССП заявили - работаем. А накануне, после запроса корреспондентов, объединили в одно производство сразу несколько исполнительных листов. Оказывается, таких, как Анастасия, много.

- Я бы не сказал, что перспективы извлечения денег нет, но всё очень сложно, потому что, вероятнее всего, нужно будет уходить в процедуру подачи заявление о банкротстве юридического лица, просматривать сделки, которые юридическое лицо за последние три года проводило. Возможно, оспаривать их, - считает автоюрист Даниил Рубанович, представляющий интересы истицы в суде.

Тем временем, Анастасия продолжает платить по автокредиту 45 тысяч рублей ежемесячно, а также налог за машину – она все еще числится на ней. А автосалон «Локо-авто» больше не существует. В здании на Никитина располагается другое предприятие, также продающее машины. Но никакого отношения к ООО «Тайга» он не имеет. Менеджер этого автосалона рассказал, что к ним минувшим летом часто приходили недовольные покупатели, считавшие себя жертвами «Локо-Авто». Но им приходилось уходить ни с чем.

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