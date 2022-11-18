Под Новосибирском трёхлетняя девочка погибла в пожаре по вине отца-наркомана

Молодой отец с трехлетней дочкой погибли в страшном пожаре в Оби под Новосибирском. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на пятницу, 18 ноября, трагедия произошла в Оби под Новосибирском. Там на пожаре в квартире в многоэтажке погибли 33-летний отец и его трехлетняя дочка. О происшествии рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Тела мужчина и ребенка обнаружили после тушения пожара. На месте ЧП работали сотрудники МЧС и следователь территориального отдела, – говорится в сообщении Следкома.

В рамках расследования дадут юридическую оценку действия органов опеки. Следователи выяснят, не было ли с их стороны халатного отношения.

Работу опеки проверит и прокуратура. Как пояснили в региональном ведомстве, ход и результаты расследования в прокуратуре Новосибирской области поставили на контроль.

В прокуратуре уточнили, что отец ребенка употреблял наркотики. По какой причине сотрудники опеки не забрали у него маленькую дочь, не ясно.

Для установления причины возгорания назначили пожаро-техническую экспертизу. Для того, чтобы понять, из-за чего погибли 33-летний мужчина и его крошка-дочь проведут судебно-медицинскую.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber