«Псы меня окружили»: в Новосибирске на женщину напала стая бродячих собак

Собаки, напавшие на сибирячку, бродят по району. Фото: предоставлено Юлией.

Стая разъяренных псов накинулась на 35-летнюю сибирячку в Калининском районе. Об этом КП-Новосибирск рассказала сама пострадавшая - Юлия К.

- У меня двое детей, я шла встречать младшего сына из музыкальной школы. Эти собаки выбежали из-за угла, в стае было 10 - 12 псов во главе с вожаком. Они начали меня окружать, лаять, а потом вожак укусил меня за бедро правой ноги, - рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Женщина стала кричать, бросила в собак снегом - видимо, псов это напугало, и они убежали.

- Я встретила сына и набрала 112. Мне в течение 3 минут перезвонили, сказали, что передали информацию в полицию и службу отлова. Очевидцами нападения собак стали жители соседнего дома (улица 25 лет Октября, 14/1). Они сказали, что готовы подтвердить в полиции, что псы набросились на меня, - говорит Юлия.

Понадобилась сибирячке и помощь врачей.

- Мне сделали прививки от столбняка и бешенства, - пояснила собеседница. - Но курс терапии продлили до 23 мая, уколов будет еще много.

По словам пострадавшей сибирячки, служба отлова приехала на место только спустя 5 дней. Но собак уже не нашли. Вероятно, те убежали в другое место - говорят, их видели на улице Б. Хмельницкого. Юлия намерена добиваться, чтобы стаю агрессивных псов отловили.

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