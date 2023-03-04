«Цены были очень привлекательными»: в Новосибирске арестовали застройщика, обманувшего дольщиков на 84 миллиона рублей

Сергей Степанов будет под арестом до 16 апреля. Фото: Мария НОВИКОВА

Центральный районный суд арестовал председателя правления ЖСК «НСК-Инвест» Сергея Степанова: 60-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве на 84 миллиона рублей.

По версии следствия, директор коммерческой организации похитил деньги дольщиков, вложившихся в строительство жилого дома № 162/1 на улице Добролюбова.

- Директор организации, введя в заблуждение участников долевого строительства, с марта 2016 года заключал с ними договоры, не имея разрешительных документов. Срок сдачи объекта истек, однако дом не достроен и не введен в эксплуатацию, - сообщили КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.

Почему люди доверили застройщику свои деньги? Об этом рассказали сами дольщики.

- Цены были очень привлекательными. Приобрели квартиру, рассчитались наличкой, - посетовала в разговоре с журналистом КП-Новосибирск одна из членов инициативной группы дольщиков Лариса Домрачева. Дочь женщины купила квадратные метры в ЖСК «НСК-Инвест» в 2020 году, но до сих пор вместе с мужем и двумя детьми вынуждена ютиться у матери.

В этой истории есть и еще один важный нюанс.

- Там переделывать проект надо! Вместо 90 квартир по проекту он построил 120, - поделились с КП-Новосибирск потерпевшие в коридорах суда.

Сам же Степанов на заседании об избрании меры пресечения вину не признал.

- Как считаете, насколько обоснованы претензии следствия к вам? - поинтересовались у него журналисты.

- Считаю необоснованными.

- А почему вас задержали? Есть какие-то предположения?

- Пока без комментариев.

Следователь заявил ходатайство о заключении фигуранта под стражу. Его прошение подержал и прокурор Центрального района Новосибирска Александр Барышников. Адвокат обвиняемого просил о более мягкой мере пресечения, ссылаясь на пожилой возраст и состояние здоровья фигуранта. Однако судья постановил поместить Степанова в СИЗО до 16 апреля.

А дольщики надеются, что после ареста застройщика строительство дома сдвинется с мертвой точки.

- Хотим достроить дом - больше нам ничего не надо. Мой отец - офицер. По выходу в отставку получил денежные средства и вложил в данные квартиры. Обещали сдать через год, но все это время родители вынуждены снимать жилье, - рассказал сын потерпевших Андрей Меркель.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер