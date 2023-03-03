«Потеряла зрение, но обрела семью»: москвичка с мужем спасли слепую собаку в Новосибирске

Молодожены приютили слепую собаку. Фото: Предоставлено Юлией Пашкиной

Хозяин бросил Кнопу, когда та ждала щенков. Мужчине не нравился ее громкий лай. Во время скитаний собака ослепла, а потом попала к волонтерам. Те сняли трогательное видео про Кнопу, что и помогло найти ей новых хозяев. Молодожены Юлия и Ефим пересматривали видео с собачкой и буквально плакали от сочувствия. Теперь Кнопа живет в Новосибирске, здесь у нее есть проводник - первая собака хозяев.

Врожденная болезнь убивала глаза животного. Фото: Предоставлено Городским приютом Академгородка

ХОЗЯИН БРОСИЛ БЕРЕМЕННУЮ СОБАКУ

История Кнопы началась 3 года назад. Прежний хозяин держал ее на АЗС, но решил избавиться от собачки, когда понял, что ее громкий лай отпугивает клиентов. Кнопа тогда была беременна, и мужчина отвел ее в ветклинику, где и бросил. Врачи стерилизовали пациентку и в феврале 2019 года передали в приют Академгородка, там маленькая собачка провела несколько лет. А в ноябре 2021 года случилось несчастье - Кнопа подралась с другим псом в приюте и лишилась глаза.

- Во время очередного осмотра после потери глаза у Кнопы обнаружили неврит - из-за него она медленно лишалась зрения. Через полгода после операции воспалился второй глаз - его тоже пришлось удалить. Две недели назад прошла операция, и собака ослепла полностью, - рассказала КП-Новосибирск руководитель приюта Академгородка Галина Клебче.

Одноглазая собака умилила подписчиков приюта. Фото: Предоставлено Городским приютом Академгородка

Раньше Кнопа была задирой, но теперь ее характер изменился, она стала одной из самых дружелюбных собачек в приюте. Волонтеры сняли про Кнопу видеоролик, который собрал сотни лайков. Одними из тех, кто кликнул по ролику, были супруги Пашкины. Они прослезились, увидев Кнопу, и решили забрать ее себе.

- О Кнопе я узнала из поста в ВК. Посмотрела видео, которое сняла волонтер Настя, и у меня сердце защемило. Я очень долго плакала - так жалко было Кнопочку... Особенно тронул тот момент на видео, где она сидит и «смотрит» в стену. Я тогда подумала, что так не должно быть, это неправильно, - призналась КП-Новосибирск сценарист Юлия Пашкина.

Врачи не смогли спасти второй глаз. Фото: Предоставлено хозяйкой Юлией Пашкиной

СНАЧАЛА ПОМОГАЛИ МАТЕРИАЛЬНО

3 года назад сценарист Юлия бросила Москву и переехала в Новосибирск, взяв с собой собаку Пеппер, которую также забрала из приюта. Здесь ее ждал жених - ведущий дизайнер компьютерных игр Ефим. Полгода назад влюбленные поженились, и Юлия предложила взять в небольшую студию вторую собаку. Муж согласился.

- Мы хотели завести еще одну собаку, но думали, что это будет не скоро. А тут я увидела пост о Кнопе и без задней мысли отправила его Ефиму. Думала, что мы просто поможем приюту, собачкам... Мы отправили им деньги, но хотелось помочь как-то еще. Мы раз за разом пересматривали видео, оба плакали... И тут Ефим мне написал: «Давай заберем ее, нужно делать добрые дела». Конечно, я была в шоке, - вспоминает Юлия.

Собаки ужились и сдружились, слепой пес ориентируется ничуть не хуже здорового. Фото: Предоставлено хозяйкой Юлией Пашкиной

Сначала пара опасалась, как отреагирует первая собака - не заревнует ли? И как ухаживать за слепой? Но Кнопа оказалась смышленой - научилась ориентироваться в квартире, находить мисочки, лежанку, хозяйскую кровать и другие места.

- На улице она ориентируется отлично. Со стороны даже не подумаешь, что собака незрячая. Да, ей нужно чуть больше внимания и времени, да, ее нужно брать на руки, чтобы спуститься или подняться по лестнице, но это нисколько не напрягает. Пеппер очень обрадовалась приезду Кнопы. Так трогательно тянется к ней понюхать, переживает за нее, старается быть рядом. Кнопочка пока что осторожничает, но с каждым днем подпускает Пеппер все ближе и ближе. Думаю, со временем они обязательно станут настоящими друзьями, - добавила хозяйка Кнопы Юлия Пашкина.

Теперь молодожены мечтают взять третью собаку. Фото: Предоставлено хозяйкой Юлией

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber