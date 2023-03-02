Курс на Новосибирск: о главных приоритетах развития внутренней логистики страны в 2023 году

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Согласно статистике 5 из 7,25 миллиарда тонн суммарного объема отгрузки товаров отечественным транспортом пришлись именно на автомобильные грузоперевозки, заявки на которые к концу прошлого года увеличились на 7% - хороший показатель в условиях по-прежнему нестабильного на фоне экономической ситуации рынка. При этом своей развитой дорожной инфраструктурой для грузоперевозок особенно выделяются северные районы страны, в частности Новосибирск.

ТОЧКИ РОСТА

Логистическая инфраструктура в России продолжает развиваться, и наибольший акцент государство и бизнес делают на обеспечении доступности перевозки грузов в районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока для облегчения выезда транспорта в северные и восточные регионы страны. Развитая сеть транспортно-логистических центров, коммерческих складов и перегрузочных комплексов позволит обеспечить рост сегмента электронной торговли и курьерских отправлений, повысит скорость транспортировки грузов и создаст условия для повышения эффективности функционирования системы за счет развития товарно-транспортных технологий.

Скоростное автомобильное сообщение и сокращение времени в пути почти в 2 раза - эта реальность уже близко, в частности, благодаря Транспортной стратегии РФ до 2035 года. Она включает в себя строительство новых и реконструкцию существующих автомобильных дорог, за счет которых будет сформирован бесшовный путь от границы с Белоруссией через крупнейшие города России, в том числе Омск, Новосибирск и Иркутск. А, например, время в пути от Екатеринбурга до Санкт-Петербурга сократится с 30 до 17,5 часа.

НОВОСИБИРСК - ЭТО БУДУЩЕЕ

Международный транспортный коридор «Запад - Восток» - приоритет развития российской логистики. Именно он станет крупнейшей транспортной артерией, обеспечивающей экспортно-импортные и транзитные потоки через регионы Сибири в Монголию и Китай. Новосибирск же является привлекательным городом для федеральных торговых операторов и производителей товаров массового спроса - это крупнейший город Сибири с высоким показателем транзитности, пересечением автомобильных, водных, железнодорожных и авиамаршрутов.

- В последние полгода в Новосибирске наблюдается положительная динамика по росту грузооборота - до 30%. Если говорить о Сибирском федеральном округе в целом, то он является третьим по грузообороту в стране, - отмечает Фарид Мадани, генеральный директор группы компаний «Деловые Линии».

Развитию логистических мощностей города способствует стартовавшее в начале февраля строительство транзитного коридора, который соединит Новосибирск и Китай. Его протяженность составит 745 километров. А новая часть большой международной автомагистрали позволит увеличить объем грузоперевозок горнодобывающей и сельскохозяйственной продукции между странами.

ПРОБЛЕМЫ НАСТОЯЩЕГО

Конечно, есть и сложности. Для более масштабного развития торговли в Новосибирске наблюдается недостаток складских помещений. Темпы их строительства снизились почти в 2 раза. Частично это связано с тем, что ряд иностранных и российских игроков освободили помещения в логистических комплексах или отказались от них. Тем не менее отечественные компании уже начали заполнять рынок. Например, «Деловые Линии» объединили свой склад в Новосибирске с распределительным центром и переместили его по новому адресу. За счет общей площади складских помещений (24 тысячи квадратных метров) подразделение может принять еще больше грузов.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, развитие транспортных и логистических компаний в России продолжается. Транспортная инфраструктура успешно справляется с трудностями, быстро адаптируясь к изменениям.