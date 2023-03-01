Новосибирцев приглашают в обновленный «Сочи Парк Отель»

Фото: Предоставлено пресс-службой «Сочи Парк Отель»

- После 10 лет эксплуатации отель требовал плановой реновации, и это характерно для цикла жизни гостиничного объекта. У отеля огромный номерной фонд, где одновременно могут разместиться почти 9000 человек. Имея такие вводные, особое внимание мы уделили оснащению номерного фонда и обновлению точек питания – ресторанам шведской линии и a la carte, - сообщил генеральный директор ООО «Сочи-Парк Отель» Владислав Смирнов.

Ввиду популярности «Сочи Парк Отеля» среди гостей провести реновацию было решено в кратчайшие сроки. Каждый день на территории отеля одновременно вели работы более 200 рабочих, к ремонту подключились свыше 20 компаний-партнеров. Это позволило вести процесс обновления почти круглосуточно и всего за 50 дней привести в порядок более 12 тысяч квадратных метров площадей.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Сочи Парк Отель»

Косметический ремонт коснулся номерного фонда, гостевых лифтовых холлов и зон ресепшен. В ходе реновации была проведена полная замена постельных принадлежностей, включая матрасы, подушки и текстиль. Капитальный ремонт прошел в спа и фитнес-центре, включая полную замену оборудования.

Комплексные изменения произошли во всех точках питания: концепция, меню, интерьеры и, самое главное, кухонное производство. В двух ресторанах шведской линии прошел капитальный ремонт. В новом меню сделан акцент на свежести, разнообразии и сбалансированности блюд. В ближайшее время на базе современного медицинского центра откроется санаторно-курортное направление с предоставлением оздоровительных услуг. Однако останавливаться на достигнутых результатах отель не планирует - постепенные преобразования ждут «Сочи Парк Отель» на протяжении всего 2023 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Сочи Парк Отель»

«Сочи Парк Отель» приветствует семейный формат отдыха, поэтому особое внимание уделено детской инфраструктуре. К услугам гостей два детских клуба, где юным путешественникам будут предложены разнообразные занятия, от творческих мастер-классов до образовательных активностей. Также для гостей доступны обновленные детские игровые площадки и аттракционы. С мая организацией досуга отдыхающих займется профессиональная команда анимации: гостей ждут игры, развлечения, развивающие и спортивные активности, а также целый календарь тематических праздников.