Здесь точно живут люди? Аварийная трехэтажка из Новосибирска прославилась на всю страну

Жильцы не помнят, когда дом ремонтировали в последний раз. Фото: Анна ПАШАГИНА

В соцсетях появилось жуткое видео из Новосибирска. Блогер открывает дверь в подъезд жилого дома, а там - грязь, трещины на стенах, выбитые окна, белье сушится прямо в коридоре. Хорошие декорации для фильмов Звягинцева, даже придумывать ничего не надо. Ролик собирает тысячи просмотров, а комментаторы не верят: «Неужели там правда кто-то живет? Это не постановка?»

Корреспондент КП-Новосибирск нашла тот самый дом. Это общежитие на улице Бурденко в микрорайоне Расточка.

Фасад здания. И не подумаешь, что там кто-то может жить. Фото: Анна ПАШАГИНА

ФЛОРЕНЦИЯ ДЛЯ ЗАВОДЧАН

От центра Новосибирска до микрорайона без пробок можно добраться за 30 минут. Трехэтажную общагу окружают отремонтированные или подкрашенные дома, рядом новенький детский сад. Сама атмосфера в райончике особенная - с налетом прежней сытости и красивости.

Картонка в окне, чтобы меньше дуло с улицы. Фото: Анна ПАШАГИНА

Кругом витиеватые арки, где-то колонны, балкончики с лепниной. Только сейчас все это слишком обветшало. Балясины, капители, пилястры облупились, выкрошились. Всюду неуместные граффити, номера телефонов закладчиков. Недавно выпавший снег немного скрасил общий вид. Здесь как-то бедно и тленно. И еще здесь испытываешь острое сожаление о том, что вся эта красота утеряна.

Подумать только, ведь каких-то 80 лет назад все здесь выглядело совсем иначе. Здесь построили завод расточных станков, а для сотрудников предприятия - новый райончик. Сплошь трех- и двухэтажки, архитектура приближена к флорентийскому ренессансу. Только представьте: во дворах рабочего городка были фонтаны! Сейчас их тут нет, а слово «ренессанс» поздним вечером лучше не произносить - могут не понять.

Над окном появилась трещина. Фото: Анна ПАШАГИНА

Любители старины вздыхают: отреставрировать бы все это счастье, дать статус архитектурного памятника. Но, кажется, проще снести и переселить жильцов в более надежные дома. Часть «памятников» уже расселили, часть пережили капремонт, а вот общага по адресу: улица Бурденко, 10, пока не дождалась ни того, ни другого. Так и стоит эта бывшая флорентийская красавица среди подмазанных и подлатанных подружек свистя, пыхтя, кряхтя. И все, что мы видели на кадрах блогера, - правда.

Главное, не смотреть вниз. Фото: Анна ПАШАГИНА

ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ЗИМОЙ

Фасад давно облупился, а по стенам бегут огромные трещины. Заходя в подъезд, встречаем маленькую худощавую пенсионерку с сеточкой морщин на лице.

73-летняя Лидия Васильевна Каретникова - одна из старожилов дома и по совместительству старшая по подъезду. Вместе с мамой она переехала сюда в 1960 году. Мама работала дворником на заводе и от предприятия ей выдали комнату в общежитии. Женщины давно не стало, сын Лидии Васильевны умер, а пенсионерка одна воспитывает внучку.

Лидии Васильевне 73 года. Фото: Анна ПАШАГИНА

На нескольких квадратных метрах женщине удалось поставить большую стенку, компьютерный стол и кровать. Кухня находится в маленькой прихожке.

Кухня находится рядом с комнатой. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Этот дом строили еще пленные немцы в войну, в 1943 году. В эксплуатацию его сдали в 1945-м. Раньше тут заводские жили, а теперь мало кого осталось. Одни мы, пенсионеры, - рассказала КП-Новосибирск Лидия Каретникова, жительница дома. - Пойдемте, я вам покажу все.

Узкие коридоры забиты вещами. Фото: Анна ПАШАГИНА

Экскурсию начинаем с первого этажа. Общежитие на улице Бурденко коридорного типа. Узкие проходы напичканы детскими колясками, тумбочками и всем, что не влезло в маленькие комнатки жильцов. Некоторые хранят вещи даже в общем туалете в надежде, что никто не украдет.

Коляски хранят в туалете, чтобы не украли. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Трубы тут не меняли давно. Они тут с военного времени. Если где-то протечка, придут, подлатают и живем дальше. Горячая вода только зимой, когда отопление дадут. Летом кипятим в чайнике и моемся, - продолжает пенсионерка.

Если кто-то хочет помыться, есть самодельный душ. Фото: Анна ПАШАГИНА

Спускаться по лестнице нужно аккуратно, шаг не туда - и легко можно поскользнуться на торчащих из ступеней арматуринах.

По рассказам Лидии Васильевны, в соседнем подъезде крыша обваливалась от старости. Благо никто не погиб. Худо-бедно ее подлатали и снова забыли про дом на улице Бурденко.

В подъезде со стен отлетела штукатурка. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Там и стена как-то раз провалилась в туалете. Жильцы сами своими силами заделали, - сдает соседей старшая по общаге. - У нас тоже своих проблем хватает. Белье сушим зимой в подъезде, а летом - на улице. Больше негде. Вы снаружи посмотрите, на фасаде метки есть. Наши люди следят, как трещина идет. Ждем, когда развалимся.

Потолок почти развалился. Фото: Анна ПАШАГИНА

Я пытаюсь намекнуть, что трещины и ремонт - это одна проблема и один бюджет, а элементарный порядок - совсем другое. Лидия Васильевна понимающе вздыхает. Все, кому был важен порядок, давно нашли варианты получше и уехали.

Туалет на первом этаже закрывают на замок. Фото: Анна ПАШАГИНА

- У нас даже график дежурств был. Жильцы всегда знали, когда нужно убрать коридор и помыть раковину в общем санузле. Кто, если не они, могли поддерживать чистоту в доме? А из нынешних соседей мало кто готов убираться, - добавляет женщина.

Зимой белье сушат на веревках в подъезде. Фото: Анна ПАШАГИНА

«ВЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕТЕ?»

Бить в колокола и обивать пороги ЖЭУ жильцы дома начали еще в 2011 году. Общежитие разваливалось на глазах у новосибирцев.

- И в управляющую компанию писали, и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и в Москву. Только в 2017 году наш дом признали аварийным. Обещали, что в 2020-м расселят уже. Мы обрадовались, стали ждать, - признается Лидия Васильевна.

Туалет один на весь этаж. Фото: Анна ПАШАГИНА

Уже заканчивается 2022-й, а воз и ныне там. Как объясняет пенсионерка, расселение их дома перенесли на 2023 год.

- Все, когда видят наш дом, удивляются, охают, спрашивают: «Вы здесь живете?» Конечно. А куда деваться? Были бы деньги - купили бы квартиру и уехали бы. А так возможности нет никакой, - вздыхает пенсионерка. - В интернете уже много раз мелькали фотографии и видео нашего дома. Но никакой реакции.

Этот дом отреставрирован снаружи. Фото: Анна ПАШАГИНА

При этом в 40 метрах от забытой всеми общаги стоит отреставрированная трехэтажка. Серый фасад будто новенький, в квартирах пластиковые окна. Но внутри дома не все так гладко. Заходишь в подъезд, и сразу бросаются в глаза убитые лестницы, разрисованные стены.

Чуть дальше - ярко-сиреневое здание, его отремонтировали в этом году. Фасад перекрасили за три месяца.

- Подъезды ремонтировали сами жильцы за свой счет. Потом рабочие переделывали крышу и уже в этом году покрасили фасад. Все в рамках программы по капитальному ремонту. Она вроде расписана до 2038 года. Сейчас доделываем остатки, - объяснил КП-Новосибирск один из рабочих.

Фасад дома покрасили в этом году. Фото: Анна ПАШАГИНА

Вторая жизнь у домов на Расточке есть, но очередь растянулась на годы. И общага на улице Бурденко болтается где-то в конце.

КП-Новосибирск нашла списки расселения домов до 2023 года. Но нужного адреса в документе не обнаружила. Мы отправили запрос в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, чтобы узнать, успеют ли расселить аварийный дом до того, как он развалится.

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