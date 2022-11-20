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20 ноября 2022 17:50

Здесь точно живут люди? Аварийная трехэтажка из Новосибирска прославилась на всю страну

Новосибирцы больше 10 лет ждут расселения аварийного дома на Бурденко
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Жильцы не помнят, когда дом ремонтировали в последний раз.

Жильцы не помнят, когда дом ремонтировали в последний раз.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В соцсетях появилось жуткое видео из Новосибирска. Блогер открывает дверь в подъезд жилого дома, а там - грязь, трещины на стенах, выбитые окна, белье сушится прямо в коридоре. Хорошие декорации для фильмов Звягинцева, даже придумывать ничего не надо. Ролик собирает тысячи просмотров, а комментаторы не верят: «Неужели там правда кто-то живет? Это не постановка?»

Корреспондент КП-Новосибирск нашла тот самый дом. Это общежитие на улице Бурденко в микрорайоне Расточка.

Фасад здания. И не подумаешь, что там кто-то может жить.

Фасад здания. И не подумаешь, что там кто-то может жить.

Фото: Анна ПАШАГИНА

ФЛОРЕНЦИЯ ДЛЯ ЗАВОДЧАН

От центра Новосибирска до микрорайона без пробок можно добраться за 30 минут. Трехэтажную общагу окружают отремонтированные или подкрашенные дома, рядом новенький детский сад. Сама атмосфера в райончике особенная - с налетом прежней сытости и красивости.

Картонка в окне, чтобы меньше дуло с улицы.

Картонка в окне, чтобы меньше дуло с улицы.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Кругом витиеватые арки, где-то колонны, балкончики с лепниной. Только сейчас все это слишком обветшало. Балясины, капители, пилястры облупились, выкрошились. Всюду неуместные граффити, номера телефонов закладчиков. Недавно выпавший снег немного скрасил общий вид. Здесь как-то бедно и тленно. И еще здесь испытываешь острое сожаление о том, что вся эта красота утеряна.

Подумать только, ведь каких-то 80 лет назад все здесь выглядело совсем иначе. Здесь построили завод расточных станков, а для сотрудников предприятия - новый райончик. Сплошь трех- и двухэтажки, архитектура приближена к флорентийскому ренессансу. Только представьте: во дворах рабочего городка были фонтаны! Сейчас их тут нет, а слово «ренессанс» поздним вечером лучше не произносить - могут не понять.

Над окном появилась трещина.

Над окном появилась трещина.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Любители старины вздыхают: отреставрировать бы все это счастье, дать статус архитектурного памятника. Но, кажется, проще снести и переселить жильцов в более надежные дома. Часть «памятников» уже расселили, часть пережили капремонт, а вот общага по адресу: улица Бурденко, 10, пока не дождалась ни того, ни другого. Так и стоит эта бывшая флорентийская красавица среди подмазанных и подлатанных подружек свистя, пыхтя, кряхтя. И все, что мы видели на кадрах блогера, - правда.

Главное, не смотреть вниз.

Главное, не смотреть вниз.

Фото: Анна ПАШАГИНА

ГОРЯЧАЯ ВОДА ТОЛЬКО ЗИМОЙ

Фасад давно облупился, а по стенам бегут огромные трещины. Заходя в подъезд, встречаем маленькую худощавую пенсионерку с сеточкой морщин на лице.

73-летняя Лидия Васильевна Каретникова - одна из старожилов дома и по совместительству старшая по подъезду. Вместе с мамой она переехала сюда в 1960 году. Мама работала дворником на заводе и от предприятия ей выдали комнату в общежитии. Женщины давно не стало, сын Лидии Васильевны умер, а пенсионерка одна воспитывает внучку.

Лидии Васильевне 73 года.

Лидии Васильевне 73 года.

Фото: Анна ПАШАГИНА

На нескольких квадратных метрах женщине удалось поставить большую стенку, компьютерный стол и кровать. Кухня находится в маленькой прихожке.

Кухня находится рядом с комнатой.

Кухня находится рядом с комнатой.

Фото: Анна ПАШАГИНА

- Этот дом строили еще пленные немцы в войну, в 1943 году. В эксплуатацию его сдали в 1945-м. Раньше тут заводские жили, а теперь мало кого осталось. Одни мы, пенсионеры, - рассказала КП-Новосибирск Лидия Каретникова, жительница дома. - Пойдемте, я вам покажу все.

Узкие коридоры забиты вещами.

Узкие коридоры забиты вещами.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Экскурсию начинаем с первого этажа. Общежитие на улице Бурденко коридорного типа. Узкие проходы напичканы детскими колясками, тумбочками и всем, что не влезло в маленькие комнатки жильцов. Некоторые хранят вещи даже в общем туалете в надежде, что никто не украдет.

Коляски хранят в туалете, чтобы не украли.

Коляски хранят в туалете, чтобы не украли.

Фото: Анна ПАШАГИНА

- Трубы тут не меняли давно. Они тут с военного времени. Если где-то протечка, придут, подлатают и живем дальше. Горячая вода только зимой, когда отопление дадут. Летом кипятим в чайнике и моемся, - продолжает пенсионерка.

Если кто-то хочет помыться, есть самодельный душ.

Если кто-то хочет помыться, есть самодельный душ.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Спускаться по лестнице нужно аккуратно, шаг не туда - и легко можно поскользнуться на торчащих из ступеней арматуринах.

По рассказам Лидии Васильевны, в соседнем подъезде крыша обваливалась от старости. Благо никто не погиб. Худо-бедно ее подлатали и снова забыли про дом на улице Бурденко.

В подъезде со стен отлетела штукатурка.

В подъезде со стен отлетела штукатурка.

Фото: Анна ПАШАГИНА

- Там и стена как-то раз провалилась в туалете. Жильцы сами своими силами заделали, - сдает соседей старшая по общаге. - У нас тоже своих проблем хватает. Белье сушим зимой в подъезде, а летом - на улице. Больше негде. Вы снаружи посмотрите, на фасаде метки есть. Наши люди следят, как трещина идет. Ждем, когда развалимся.

Потолок почти развалился.

Потолок почти развалился.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Я пытаюсь намекнуть, что трещины и ремонт - это одна проблема и один бюджет, а элементарный порядок - совсем другое. Лидия Васильевна понимающе вздыхает. Все, кому был важен порядок, давно нашли варианты получше и уехали.

Туалет на первом этаже закрывают на замок.

Туалет на первом этаже закрывают на замок.

Фото: Анна ПАШАГИНА

- У нас даже график дежурств был. Жильцы всегда знали, когда нужно убрать коридор и помыть раковину в общем санузле. Кто, если не они, могли поддерживать чистоту в доме? А из нынешних соседей мало кто готов убираться, - добавляет женщина.

Зимой белье сушат на веревках в подъезде.

Зимой белье сушат на веревках в подъезде.

Фото: Анна ПАШАГИНА

«ВЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕТЕ?»

Бить в колокола и обивать пороги ЖЭУ жильцы дома начали еще в 2011 году. Общежитие разваливалось на глазах у новосибирцев.

- И в управляющую компанию писали, и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и в Москву. Только в 2017 году наш дом признали аварийным. Обещали, что в 2020-м расселят уже. Мы обрадовались, стали ждать, - признается Лидия Васильевна.

Туалет один на весь этаж.

Туалет один на весь этаж.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Уже заканчивается 2022-й, а воз и ныне там. Как объясняет пенсионерка, расселение их дома перенесли на 2023 год.

- Все, когда видят наш дом, удивляются, охают, спрашивают: «Вы здесь живете?» Конечно. А куда деваться? Были бы деньги - купили бы квартиру и уехали бы. А так возможности нет никакой, - вздыхает пенсионерка. - В интернете уже много раз мелькали фотографии и видео нашего дома. Но никакой реакции.

Этот дом отреставрирован снаружи.

Этот дом отреставрирован снаружи.

Фото: Анна ПАШАГИНА

При этом в 40 метрах от забытой всеми общаги стоит отреставрированная трехэтажка. Серый фасад будто новенький, в квартирах пластиковые окна. Но внутри дома не все так гладко. Заходишь в подъезд, и сразу бросаются в глаза убитые лестницы, разрисованные стены.

Чуть дальше - ярко-сиреневое здание, его отремонтировали в этом году. Фасад перекрасили за три месяца.

- Подъезды ремонтировали сами жильцы за свой счет. Потом рабочие переделывали крышу и уже в этом году покрасили фасад. Все в рамках программы по капитальному ремонту. Она вроде расписана до 2038 года. Сейчас доделываем остатки, - объяснил КП-Новосибирск один из рабочих.

Фасад дома покрасили в этом году.

Фасад дома покрасили в этом году.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Вторая жизнь у домов на Расточке есть, но очередь растянулась на годы. И общага на улице Бурденко болтается где-то в конце.

КП-Новосибирск нашла списки расселения домов до 2023 года. Но нужного адреса в документе не обнаружила. Мы отправили запрос в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, чтобы узнать, успеют ли расселить аварийный дом до того, как он развалится.

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