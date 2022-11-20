«Развелась с мужем, погасила ипотеку и купила машину»: откровенный рассказ продавщицы, ставшей сурмамой

Катя родила двойню. Фото: личный архив.

33-летняя Екатерина - «дважды» суррогатная мама: совсем недавно она родила двойню для бездетной пары. После выписки из роддома первое, что сибирячка сделала – погасила часть долга по ипотеке, которую с трудом выплачивала после развода с мужем. Свою историю Катя рассказала КП-Новосибирск.

ОСТАЛАСЬ С ДОЛГАМИ

- Мы с бывшим мужем родом из Казахстана: 11 лет назад вместе с дочками переехали в Новосибирск, - вспоминает Екатерина. – Пришлось продать все в Казахстане, но в Сибири нам этих денег не хватило, поэтому взяли в ипотеку квартиру.

Основным заемщиком по кредиту стала сама Катя:

- У бывшего мужа были проблемы с банками, просрочки по другим кредитам, поэтому ипотеку оформили на меня, - объясняет женщина . – А созаемщиком стал он и моя мама.

Супруг Кати устроился вахтовиком, постоянно ездил в длительные командировки, но заработанных им денег жена и дочки не видели.

- Он стал пить, а я в это время была без работы, сидела с дочками, - говорит Катя. – Но решила, что с меня хватит, и подала на развод.

Катя устроилась продавцом в продуктовый магазин, денег едва хватало на то, чтобы платить ежемесячный взнос по ипотеке – 25 тысяч рублей.

- Случайно я увидела информацию о центре суррогатного материнства «СибАист». Решилась туда обратиться не сразу – переживала, как все пройдет. Но спасибо моей маме: она меня поддержала. Я прошла все обследования, со здоровьем у меня было все в порядке. И меня взяли взяли в программу, - говорит сурмама.

ВЫПИСАЛАСЬ ИЗ РОДДОМА – СРАЗУ ПОЕХАЛА В БАНК

Когда Катя узнала историю биологических родителей, которым должна была помочь, то никаких сомнений у нее не осталось.

- Эта пара прошла через многое: женщине делали семь операций, чтобы она смогла иметь детей, но не вышло. И я искренне хотела им помочь, - признается женщина.

Обычно для сурмам снимают квартиру на время беременности, но Катя от этого отказалась – она осталась жить вместе со своими дочками и мамой.

- Дочки абсолютно спокойно все восприняли: я им объяснила, что суррогатное материнство – это тоже работа. И я смогу сделать счастливой другую семью, - говорит женщина. – Соседям я, конечно, ничего не говорила, но они лишних вопросов о моей беременности не задавали.

Чтобы не было ненужных разговоров и на работе, Катя уволилась. Каждый месяц беременности биородители платили ей 35 тысяч рублей и оплачивали все медикаменты и обследования. Плюс к этому, 30 тысяч рублей ушло на одежду для беременных – эти расходы биородители тоже взяли на себя.

Когда пришло время родов, биомама тоже приехала в роддом.

- Я родила «королевскую двойню» - мальчика и девочку: роды были естественными, не кесарево. Дети – настоящие богатыри: весили 3,2 килограмма каждый, - рассказала КП-Новосибирск Катя. – Биомама приходила ко мне в палату, благодарила за то, что теперь у них в семье двое малышей.

Самой Кате роды дались непросто:

- Полежать в роддоме пришлось подольше, чем планировалось – нужно было убедиться, что я в порядке, - призналась Катя. – А когда выписалась, то в этот же день поехала в банк и положила 1050000 рублей на ипотечный счет. Сейчас мне осталось оплатить по ипотеке 600 тысяч рублей, ежемесячный платеж стал 10 тысяч рублей.

Общая сумма, которую получила Катя, была 1300000 рублей – на оставшиеся 250 тысяч рублей она купила машину. А еще вернулась на работу продавцом. Но, говорит, что раздумывает над тем, чтобы после полного восстановления снова стать сурмамой.

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