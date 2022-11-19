Родители девочки, умершей от менингита, добиваются возбуждения дела на главврача больницы в Новосибирской области

Врачи, по мнению экспертов, неверно оценили состояние Ангелины. Фото: личный архив.

Родители 12-летней Ангелины Вахненко из Новосибирской области получили результаты экспертизы, которую проводила страховая компания после смерти ребенка. Эксперты подтвердили выводы мамы девочки: школьнице неверно оказывали медицинскую помощь.

Напомним, Ангелине в школе поставили прививку от клещевого энцефалита. Когда она вернулась домой, пожаловалась на сильные головные боли. У пятиклассницы поднялась температуру, на скорой ребенка увезли в районную больницу. Врач, со слов мамы школьницы, решила, что у девочки ОРВИ. Спустя несколько часов Ангелина впала в кому, а через 12 дней умерла от менингита.

Мама Ангелины предоставила в редакцию КП-Новосибирск результаты экспертизы страховой компании, в которой прописаны нарушения со стороны медиков. Прежде всего, Ангелине не провели полное обследование:

- Предварительный диагноз поставлен неверно, недооценена степень тяжести болезни пациентки, не проведено обследование нервной системы, что затруднило своевременную постановку диагноза «нейроинфекция», - говорится в экспертизе.

Было и другое нарушение: девочку сразу же должны были направить в специализированную больницу, где ей оказали бы необходимую помощь. Но этого не произошло.

- Вместе этого Ангелине ставили анальгин с каким-то обезболивающим, - рассказала КП-Новосибирск Вера, мама девочки. – Нас не осмотрел ни невролог, ни инфекционист, хотя у дочки была рвота.

И это, по мнению экспертов страховой компании, стало еще одной ошибкой:

- Неверный выбор жаропонижающего препарата явился дефектом в оказании медицинской помощи.

Кроме того, как отмечают эксперты, неверно были расписаны результаты анализа на бакпосев крови.

- Взяли они его у дочки не в 4 часа дня, когда мы поступили, а только в 19.38, когда состояние Ангелины резко ухудшилось, - показывает бумаги Вера.

Спустя несколько часов Зебницким сообщили из больницы по телефону, что Ангелина впала в кому. Больше в сознание девочка не приходила, а потом умерла.

Семья школьницы добивается, чтобы наказали виновных в этой трагедии.

- Пока возбуждено уголовное дело по факту смерти моей дочки, но не в отношении конкретного лица. Мы сейчас добиваемся, чтобы возбудили уголовное дело на главврача больницы, - рассказала КП-Новосибирск Вера. – Экспертиза страховой компании предоставлена следователю, но клиника ее уже обжаловала. Будем ждать результатов проверки.

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