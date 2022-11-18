Украинские ученые пожаловались Макрону на российского священника

Александр Новопашин — самый медийный батюшка в Сибири. Фото: vk.com/club_ansobor

Александр Новопашин — самый медийный батюшка в Сибири. Настоятель храма Александра Невского занимается пауэрлифтингом, снимает кино, а еще — изобличает сектантов. Клеймит и наших доморощенных, и заморских. Доставалось от него и украинским фанатикам. И тут высший свет украинской науки возмутился: киевские ученые-правозащитники написали на отца Александра коллективную жалобу. Не угадаете, кому. Французскому президенту Макрону! «Причем тут Эманюель?» — спросите вы. Еще бы Эрдогану с Шольцем пожаловались. А дело в том, что во Франции — штаб-квартира европейского антисектантского центра. Сибирский батюшка — его представитель в России.

- Александр Новопашин, официальный представитель FECRIS в России, почти каждый день в российских СМИ обвиняет украинцев в том, что они «сатанисты», с которыми борются российские войска, и даже изображает нас «людоедами», восхваляя российское правительство за священную борьбу на наших территориях, — говорится в письме. А еще авторы припоминают священнику цитату про СВО: «Любую болезнь надо лечить, и, увы, если у человека гангрена, надо оторвать ему руку и прибегнуть к хирургическим методам». В конце просят Макрона прекратить государственную поддержку европейского антисектантского центра. Кстати, до этого подобное письмо ушло в постоянное представительство Франции при ОБСЕ. Но там киевский ученый свет вежливо отфутболили: «FECRIS является ассоциацией, оказывающей помощь жертвам сектантских заблуждений. Именно поэтому его поддерживает французское правительство, которое намерено и впредь поддерживать его деятельность».

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились к Александру Новопашину, как он относиться к такому вниманию из-за рубежа?

- Это далеко не первая реакция представителей украинских сектозащитных организаций на деятельность новосибирского информационно-консультативного центра по вопросам сектантства. Регулярно выходят пасквильные статьи на англоязычных сайтах, в которых перевирают те материалы, которые мы публикуем, переворачивают все с ног с на голову и комментируют все соответствующим образом. Например, в интервью вам, «Комсомольской правде»-Новосибирск», я говорил, что для меня нацистская идеология является и сатанинской, и людоедской. А на англоязычных сайтах, якобы цитируя мои слова и осуждая мою поддержку спецоперации на Украине, журналисты уже писали, что протоиерей Александр Новопашин назвал всех украинцев сатанистами и людоедами. Но я говорил о нацисткой идеологии, - рассказал КП-Новосибирск настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского Александр Новопашин. - Безусловно, идет информационная война, и нередко слово производит эффект не меньший, чем взрыв снаряда. И реакция людей, которые обращаются к правительству европейских стран, говорит о том, что отслеживаются материалы и интервью, вышедшие не только в европейской части, но и даже на периферии, в Сибири. Значит, все в точку, все в цель, все правильно. И раз их это так беспокоит, то наше слово для них весьма неприятно и опасно!

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