Депутат, сбивший мальчика в Татарске, покаялся перед его мамой и предложил полмиллиона

Депутат предложил метери Богдана примириться до суда. Фото: Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru

Новый поворот получила история с мальчиком, которого сбил депутат в Татарске. Напомним, авария произошла 30 октября. 6-летний Богдан вышел во двор, чтобы найти сбежавшую кошку: возле дома его сбила Toyota RAV 4. За рулем иномарки сидел местный депутат Сергей Мамонтов: он вышел из авто, побыл несколько секунд с ребенком и уехал, даже не вызвав скорую ребенку. Правда, спустя два часа сам сдался полиции.

Мамонтова на 11 суток арестовывали за оставление места ДТП, лишили прав на 1,5 года за нарушение ч.2 ст.12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Кроме того, в суд передано еще одно дело – уже уголовное. Напомним, Мамонтову предъявили обвинение по ст. 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). И депутат попытался до суда примириться с мамой пострадавшего ребенка. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

- Мы встречались с депутатом и его адвокатом. Он извинился передо мной, сказал, что уехал с места аварии из-за того, что у него резко поднялось давление – до 190. На это я ему ответила, что у меня тоже всю жизнь высокое давление, и за руль машины поэтому я никогда не сажусь, - рассказала КП-Новосибирск Светлана. – Мне предложили пойти на примирение сторон до суда: депутат готов заплатить полмиллиона и возместить расходы, связанные с лечением ребенка, за три месяца, оплатить Богдану санаторий.

- Вы приняли это предложение?

- Пока нет: я попросила время, чтобы обдумать свое решение.

Кроме того, Мамонтова 17 ноября официально лишили мандата:

- Прошло заседание в Совете депутатов Татарского района, все депутаты единогласно поддержали это решение. Никакого заявления о том, что Мамонтов добровольно хочет сложить с себя полномочия, не было, - пояснили КП-Новосибирск депутат Сергей Киреев.

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