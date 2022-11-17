Иня пожелтела из-за снежуры: редкое природное явление переполошило жителей Новосибирска

Серо-желтые пятна на реке Иня, напугавшие местных, оказались снежурой. Фото: предоставлено местными жителями

Серо-желтые пятна на реке Иня в Новосибирске, которые сильно напугали местных жителей, оказались не выбросами отходов, а редким природным явлением. Его можно встретить в Арктике, также недавно такое наблюдали в Санкт-Петербурге. А вот теперь снежура — так называется кашица из воды и снега, по форме напоминающая мокрую вату или чайный гриб — образовалась на Ине. Об этом КП-Новосибирска рассказали в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзоре. После паники местных жителей сотрудники ведомства взяли пробы воды.

Снежура - природное явление, распространённое в Арктике и умеренном поясе. Фото: предоставлено местными жителями

— Исследования отобранных проб проводятся лабораторией ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» по восьми показателям. По предварительным сведениям, полученным из лаборатории гидрохимические показатели обеих проб имеют сходные значения, превышений нормативов, установленных приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения…», не выявлено, — ответил на запрос КП-Новосибирск Игорь Шереметьев, руководитель Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. — Можно сделать вывод о том, что явление, наблюдавшееся гражданами на поверхности акватории реки Иня 13 ноября, имеет природный характер — это снежура.

Образуется снежура во время снегопада, когда снег попадает на поверхность незамерзшей воды. Фото: предоставлено местными жителями

Снежура обычно появляется во время обильного снегопада, когда снег в нулевую температуру соприкасается с холодной водой еще не подернутой коркой льда. Причем вода обязательно должна быть со слабым течением, иначе снежура не образуется. Явление распространено в Арктике и умеренном поясе, но достаточно редкое.

Снежура является одним из начальных видов льда. Фото: предоставлено местными жителями

В Росприроднадзоре добавили, что окончательные результаты испытаний и результаты экспертов, оформленные протоколами, будут готовы к 21 ноября. Но жителям Первомайского района, которые заявляли, что боятся теперь походить к реке, можно не беспокоиться.

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