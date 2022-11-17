Зал замер: пенсионерка с тросточкой вышла на сцену и спела так, что навернулись слезы

Фестиваль «Крымская волна» прошел в зале ДК имени Октябрьской революции, где и зародилась мысль о его создании. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»
Завершился фестиваль патриотической песни среди ветеранских общественных организаций «Крымская волна». В этом году его посвятили 85-летию региона, работы принимали по теме «Новосибирская область - моя малая родина». В конкурсе участвовали 36 коллективов и сольных исполнителей из 14 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Организовал фестиваль Центр патриотического воспитания.
Открыл фестиваль народный хор ветеранов труда «Журавушки» из Ордынского района. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»
КАК РОДИЛАСЬ «КРЫМСКАЯ ВОЛНА»
Концерт и награждение победителей и призеров фестиваля прошли 16 ноября в ДК имени Октябрьской революции. По словам председателя комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Геннадия Гуляева, идея фестиваля «Крымская волна» родилась в этом же здании в 2018 году.
- После очередного детского конкурса патриотической песни мы с Виктором Алексеевичем Крикуновым подумали: почему бы не сделать такой же фестиваль для ветеранов? Ведь они очень нуждаются в коллективном общении, творчестве и самореализации, - поделился Геннадий Гуляев.
Фестиваль прошел в очно-заочном формате. Участники подготовили видеозапись своего выступления, а жюри выбрало тройку лучших в каждой номинации и определило обладателя Гран-при фестиваля. Все желающие могли поддержать полюбившегося им участника: среди тех, кто занял с 4-го по 13-е место в каждой номинации, провели народное голосование в социальной сети ВКонтакте.
Дуэт «Забавушки» из Барабинского района: «Очень хочется, чтобы от нашего выступления людям было хорошо!»
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
КОГДА ЗАМЕР ЗАЛ
На гала-концерте участники поделились своим творчеством вживую, заполнив теплом, яркими эмоциями все пространство зрительного зала.
Победитель в номинации «Семейное исполнение», дуэт «Забавушки» из Барабинского района, исполнил песню «Колхозная». Перед выходом участницы, конечно, волновались.
- Как не волноваться? Всегда выходишь как в первый раз. Очень хочется, чтобы от нашего выступления людям было хорошо, чтобы им понравилось. Песню «Колхозная» выбрали, потому что она о родных просторах, родных полях. Такая хорошая, заводная - нам по душе! - сказали Марина Капралова и Ольга Байдук.
Во время песни Анны Толкуновой «За тихою рекою» зал замер. Пенсионерка с тросточкой с трудом поднялась на сцену. Запела без аккомпанемента: чистым, сильным голосом, вкладывая душу в каждое слово.
- Первый раз эту песню услышала, когда ее исполнял ансамбль «Рождество» по радио. Записала слова, пела ее. Там есть тема мамы, которая мне очень близка, - объяснила после выступления Анна Андреевна и не смогла сдержать слез. Жюри высоко оценило ее творчество и вручило Гран-при фестиваля.
Всех участников гала-концерта зал встречал аплодисментами. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»
«БЕЗ ПЕСЕН СИДЕЛИ БЫ ДОМА И ХВОРАЛИ!»
Завершился гала-концерт задорной песней «Матушка-земля» в исполнении Елены Нужных и Светланы Щербининой. Они приехали из поселка Речник Коченевского района.
- Мы уже пенсионерки. Без песен и общения друг с другом сидели бы дома и хворали. Ведь бывают такие дни, когда прихожу и говорю девочкам: «Сегодня себя прямо за косы поднимала с дивана!» А пообщаюсь с ними - все налаживается! - улыбается Светлана Щербинина.
Творчество для ветеранов - не только отдушина, но и связующая нить поколений.
- В нашем поселке живет старушка, которая очень плохо ходит, но любит концерты. Помогаем ей, приводим на выступления. Когда мои мальчишки из кружка «Драма» выходят на сцену, напоминаю им: «Душу вкладывайте - и погромче, чтобы бабе Люсе понравилось!» Если ее нет в зале, они спрашивают: «Бабы Люси сегодня нет. Для кого работаем?» - с теплом и гордостью говорит Светлана Александровна.
Во время песни Анны Толкуновой «За тихою рекою» зал замер.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
СПРАВКА «КП»
Финалисты конкурса «Крымская волна» по итогам оценки жюри и народного голосования
Номинация «Соло»
I место - Николай Николаевич Романенко, Барабинский район
II место - Алексей Федорович Богородский, Краснозерский район
III место - Владимир Николаевич Ащеулов, Новосибирский район
Победитель народного голосования - Алла Ивановна Конышева, Колыванский район
Номинация «Трио»
I место - фольклорный ансамбль «Добродея», Северный район
II место - трио «Мелодия», Краснозерский район
III место - вокальная группа «ЗОВ», Барабинский район
Победитель народного голосования - вокальный коллектив «Нам года не беда», Баганский район
Номинация «Коллектив»
I место - народный хор ветеранов труда «Журавушки», Ордынский район
II место - хор ветеранов «Надежда», Северный район
III место - коллектив «Сибирячки», Усть-Таркский район
Победитель народного голосования - коллектив «Завалинка», Усть-Таркский район
Номинация «Семейное исполнение»
I место - коллектив «Забавушки», Барабинский район
II место - Тамара Михайловна Бекк, Татьяна Ивановна Бекк, Усть-Таркский район
III место - Елена Ивановна Нужных, Светлана Александровна Щербинина, Коченевский район
После выступления Анна Андреевна и сама не смогла сдержать слез.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Обладательница Гран-при фестиваля - Анна Андреевна Толкунова, Карасукский район
Финалистам фестиваля вручили дипломы и памятные подарки от Центра патриотического воспитания. Также участникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты от региональной Общественной палаты.
Организатор фестиваля «Крымская волна» - Центр патриотического воспитания при участии министерства региональной политики Новосибирской области и Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.