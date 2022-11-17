Зал замер: пенсионерка с тросточкой вышла на сцену и спела так, что навернулись слезы

Фестиваль «Крымская волна» прошел в зале ДК имени Октябрьской революции, где и зародилась мысль о его создании. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Завершился фестиваль патриотической песни среди ветеранских общественных организаций «Крымская волна». В этом году его посвятили 85-летию региона, работы принимали по теме «Новосибирская область - моя малая родина». В конкурсе участвовали 36 коллективов и сольных исполнителей из 14 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Организовал фестиваль Центр патриотического воспитания.

Открыл фестиваль народный хор ветеранов труда «Журавушки» из Ордынского района. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

КАК РОДИЛАСЬ «КРЫМСКАЯ ВОЛНА»

Концерт и награждение победителей и призеров фестиваля прошли 16 ноября в ДК имени Октябрьской революции. По словам председателя комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Геннадия Гуляева, идея фестиваля «Крымская волна» родилась в этом же здании в 2018 году.

- После очередного детского конкурса патриотической песни мы с Виктором Алексеевичем Крикуновым подумали: почему бы не сделать такой же фестиваль для ветеранов? Ведь они очень нуждаются в коллективном общении, творчестве и самореализации, - поделился Геннадий Гуляев.

Фестиваль прошел в очно-заочном формате. Участники подготовили видеозапись своего выступления, а жюри выбрало тройку лучших в каждой номинации и определило обладателя Гран-при фестиваля. Все желающие могли поддержать полюбившегося им участника: среди тех, кто занял с 4-го по 13-е место в каждой номинации, провели народное голосование в социальной сети ВКонтакте.

Дуэт «Забавушки» из Барабинского района: «Очень хочется, чтобы от нашего выступления людям было хорошо!» Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

КОГДА ЗАМЕР ЗАЛ

На гала-концерте участники поделились своим творчеством вживую, заполнив теплом, яркими эмоциями все пространство зрительного зала.

Победитель в номинации «Семейное исполнение», дуэт «Забавушки» из Барабинского района, исполнил песню «Колхозная». Перед выходом участницы, конечно, волновались.

- Как не волноваться? Всегда выходишь как в первый раз. Очень хочется, чтобы от нашего выступления людям было хорошо, чтобы им понравилось. Песню «Колхозная» выбрали, потому что она о родных просторах, родных полях. Такая хорошая, заводная - нам по душе! - сказали Марина Капралова и Ольга Байдук.

Во время песни Анны Толкуновой «За тихою рекою» зал замер. Пенсионерка с тросточкой с трудом поднялась на сцену. Запела без аккомпанемента: чистым, сильным голосом, вкладывая душу в каждое слово.

- Первый раз эту песню услышала, когда ее исполнял ансамбль «Рождество» по радио. Записала слова, пела ее. Там есть тема мамы, которая мне очень близка, - объяснила после выступления Анна Андреевна и не смогла сдержать слез. Жюри высоко оценило ее творчество и вручило Гран-при фестиваля.

Всех участников гала-концерта зал встречал аплодисментами. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«БЕЗ ПЕСЕН СИДЕЛИ БЫ ДОМА И ХВОРАЛИ!»

Завершился гала-концерт задорной песней «Матушка-земля» в исполнении Елены Нужных и Светланы Щербининой. Они приехали из поселка Речник Коченевского района.

- Мы уже пенсионерки. Без песен и общения друг с другом сидели бы дома и хворали. Ведь бывают такие дни, когда прихожу и говорю девочкам: «Сегодня себя прямо за косы поднимала с дивана!» А пообщаюсь с ними - все налаживается! - улыбается Светлана Щербинина.

Творчество для ветеранов - не только отдушина, но и связующая нить поколений.

- В нашем поселке живет старушка, которая очень плохо ходит, но любит концерты. Помогаем ей, приводим на выступления. Когда мои мальчишки из кружка «Драма» выходят на сцену, напоминаю им: «Душу вкладывайте - и погромче, чтобы бабе Люсе понравилось!» Если ее нет в зале, они спрашивают: «Бабы Люси сегодня нет. Для кого работаем?» - с теплом и гордостью говорит Светлана Александровна.

Во время песни Анны Толкуновой «За тихою рекою» зал замер. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

СПРАВКА «КП»

Финалисты конкурса «Крымская волна» по итогам оценки жюри и народного голосования

Номинация «Соло»

I место - Николай Николаевич Романенко, Барабинский район

II место - Алексей Федорович Богородский, Краснозерский район

III место - Владимир Николаевич Ащеулов, Новосибирский район

Победитель народного голосования - Алла Ивановна Конышева, Колыванский район

Номинация «Трио»

I место - фольклорный ансамбль «Добродея», Северный район

II место - трио «Мелодия», Краснозерский район

III место - вокальная группа «ЗОВ», Барабинский район

Победитель народного голосования - вокальный коллектив «Нам года не беда», Баганский район

Номинация «Коллектив»

I место - народный хор ветеранов труда «Журавушки», Ордынский район

II место - хор ветеранов «Надежда», Северный район

III место - коллектив «Сибирячки», Усть-Таркский район

Победитель народного голосования - коллектив «Завалинка», Усть-Таркский район

Номинация «Семейное исполнение»

I место - коллектив «Забавушки», Барабинский район

II место - Тамара Михайловна Бекк, Татьяна Ивановна Бекк, Усть-Таркский район

III место - Елена Ивановна Нужных, Светлана Александровна Щербинина, Коченевский район

После выступления Анна Андреевна и сама не смогла сдержать слез. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Обладательница Гран-при фестиваля - Анна Андреевна Толкунова, Карасукский район

Финалистам фестиваля вручили дипломы и памятные подарки от Центра патриотического воспитания. Также участникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты от региональной Общественной палаты.

Организатор фестиваля «Крымская волна» - Центр патриотического воспитания при участии министерства региональной политики Новосибирской области и Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.